Αυτό είναι το Range Rover της Kia με λιγότερο από το μισό κόστος

Μετά από πέντε χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων εξελίχθηκε σε ένα από τα best-seller μοντέλα της, η KIA ανανεώνει το Telluride, ένα SUV που θυμίζει αρκετά Ranger Rover, αλλά κοστίζει… τα μισά. Το ανανεωμένο KIA Telluride του 2027 θα κάνει το ντεμπούτο του στο φετινό Los Angeles Auto Show και η KIA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες και μερικά από τα χαρακτηριστικά του.

Πιο στιβαρή εμφάνιση και περισσότεροι χώροι

Το νέο Telluride υιοθετεί μια ακόμα πιο στιβαρή εμφάνιση από τον προκάτοχό του, με τους σχεδιαστές της KIA να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική του εξωτερικού. Στο μπροστά μέρος μπορούμε να δούμε μια ψηλότερη και φαρδύτερη μάσκα που εκτείνεται μέχρι τους προβολείς, η οποία αλλάζει ανάλογα με την έκδοση: το Telluride SXP διατίθεται με μαύρη μάσκα που διαθέτει κάθετες γρίλιες, ενώ στην έκδοση XRT το μαύρο μοτίβο πλέγματος εκτείνεται μέχρι τη βάση του προφυλακτήρα.

Το KIA Telluride του 2027 διαθέτει μια αρκετά πιο σμιλεμένη εμφάνιση χάρη σε στοιχεία όπως οι έντονες τριγωνικές πτυχές του αμαξώματος, το φαρδύτερο καπό και μια πιο κομψή γραμμή οροφής. Τόσο οι προβολείς όσο και τα πίσω φώτα υιοθετούν μια φρέσκια κάθετη διάταξη, ενώ οι νέοι τροχοί με μοτίβο σταυρού είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις SXP και X-Pro.

Το ανανεωμένο SUV της KIA έχει μεγαλώσει κατά 2,3 ίντσες σε μήκος, με το μεταξόνιο να είναι κατά σχεδόν 3 ίντσες μακρύτερο απ’ ότι στον προκάτοχό του, δημιουργώντας ακόμα περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές.

Ακόμα πιο πλούσιο εσωτερικό

Ο συνδυασμός κομψότητας και στιβαρότητας συνεχίζεται και στο εσωτερικό του νέου KIA Telluride, στο οποίο το κυρίαρχο στοιχείο είναι η νέα διπλή οθόνη που εκτείνεται από το τιμόνι μέχρι τη μέση του ταμπλό. Η κορεάτικη μάρκα δεν έχει επιβεβαιώσει τις διαστάσεις, ωστόσο, η νέα διάταξη φαίνεται σημαντικά μεγαλύτερη από τις προαιρετικές οθόνες 12,3 ιντσών του προκάτοχού του.

Στο εσωτερικό του ανανεωμένου Telluride έχει γίνει εκτεταμένη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας όπως, ξύλο και μέταλλο, με τα εν λόγω υλικά να διακοσμούν επιφάνειες στο ταμπλό, τα πάνελ των θυρών και την κεντρική κονσόλα. Στις κορυφαίες εκδόσεις, το καθίσματα αποκτούν μια νέα δίχρωμη δερμάτινη επένδυση, ενώ οι νέες χρωματικές επιλογές όπως, Deep Navy και Blackberry συνδυάζονται με λεπτομέρειες όπως Tuscan Umber και Sand Beige.

Η KIA δεν έχει αποκαλύψει ακόμα λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές κινητήρων, ωστόσο, το Telluride μοιράζεται την πλατφόρμα του με το ανανεωμένο Hyundai Palisade, το οποίο διατίθεται με έναν υβριδικό turbo κινητήρα 2,5 λίτρων ή έναν V6 3,5 λίτρων.

Ακόμη μια λεπτομέρεια που δεν έχει δημοσιευτεί είναι η τιμή για το νέο Telluride, αλλά αυτή αναμένεται να ξεκινά από τα περίπου 40.000 δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ.

Η KIA ανανεώνει το Telluride, ένα SUV που θυμίζει Ranger Rover σε όλα εκτός από το κόστος

Το νέο Telluride θα κάνει το ντεμπούτο του στο LA Auto Show με πιο στιβαρή εμφάνιση και περισσότερους χώρους

Στο εσωτερικό του ανανεωμένου Telluride συναντάμε μεγαλύτερες οθόνες και υλικά υψηλής ποιότητας

