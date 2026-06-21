Αυτό το hypercar εάν κάνεις 6 πράγματα μαζί θα πάρει φωτιά – Η συνταγή

Ανάκληση για 7 από τα μόλις 51 παραδείγματα του επιβλητικού hypercar που πρέπει προσπαθήσεις για να πάρει φωτιά, όμως υπάρχει πιθανότητα

Ανάκληση για την Aston Martin Valkyrie στις ΗΠΑ λόγω κινδύνου πυρκαγιάς υπό εξαιρετικά συγκεκριμένες συνθήκες. Η βρετανική μάρκα εντόπισε την εστία του προβλήματος που, υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρότι η είδηση αφορά το κορυφαίο hypercar της Aston Martin, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το ενδεχόμενο εμφάνισης του προβλήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένο και πρακτικά αδύνατο να παρουσιαστεί κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Από τις 51 Valkyrie που κυκλοφορούν σήμερα στις ΗΠΑ, μόλις 7 είναι εξοπλισμένες με την προαιρετική ανάρτηση για πίστα, η οποία σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πρόβλημα στην αντλία φρένων

Σύμφωνα με την Aston Martin, το πρόβλημα εντοπίζεται σε μία τσιμούχα ενός από τα κυλινδράκια της αντλίας φρένων. Εάν η τσιμούχα παραμορφωθεί, είναι πιθανό το υγρό φρένων να μην επιστρέψει κανονικά στο δοχείο μετά την απελευθέρωση του πεντάλ από τον οδηγό.

Από εκεί και πέρα μπορεί να δημιουργηθεί μία αλυσιδωτή αντίδραση. Η πίεση στο κύκλωμα πέδησης ενδέχεται να φτάσει σε σημείο κορεσμού, με αποτέλεσμα τα φρένα να παραμένουν ελαφρώς ενεργοποιημένα. Αυτό οδηγεί σε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και, εφόσον οι συνθήκες γίνουν ακραίες, η ρητίνη που χρησιμοποιείται στον πίσω αεραγωγό ψύξης των φρένων από ανθρακονήματα μπορεί να φτάσει στο σημείο ανάφλεξης.

Η Aston Martin τονίζει ότι η εκδήλωση του προβλήματος προϋποθέτει έναν ιδιαίτερα συγκεκριμένο συνδυασμό συνθηκών. Αρχικά, το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί μόνο σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, κάτι που είναι θεωρητικά αδύνατο σε δημόσιο δρόμο. Παράλληλα, το ESP πρέπει να είναι στο Sport, στο Track ή στο Off.

Επιπλέον, το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση υπερστροφής, ξεπερνώντας συγκεκριμένα όρια γωνίας ολίσθησης και ρυθμού περιστροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός θα πρέπει να κάνει «ανάποδο τιμόνι» (countersteering), γεγονός που οδηγεί το ESP να ενεργοποιήσει το φρένο του εσωτερικού εμπρός τροχού.

Εάν ο οδηγός πατά ταυτόχρονα ή αμέσως μετά το γκάζι, τότε το ESP παρεμβαίνει και στον εσωτερικό πίσω τροχό, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στο σύστημα πέδησης. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι ένα πρωτότυπο Valkyrie παρουσίασε το συγκεκριμένο πρόβλημα κατά τη διάρκεια δοκιμών τον Νοέμβριο του 2022, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά στο πίσω πλαϊνό τμήμα του αμαξώματος.

Τα αυτοκίνητα που ενδέχεται να επηρεάζονται από το πρόβλημα κατασκευάστηκαν μεταξύ 19 Δεκεμβρίου 2023 και 20 Δεκεμβρίου 2024.

Ανάκληση εντός του μήνα

Η Aston Martin αναμένεται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων εντός του μήνα για την ανάκληση, ενώ οι λεπτομέρειες της επισκευής θα γνωστοποιηθούν τον Νοέμβριο. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι έχουν ήδη λάβει οδηγίες να αντικαταστήσουν τα κυλινδράκια της αντλίας φρένων με νέας σχεδίασης εξαρτήματα. Οι νέες μονάδες διαθέτουν αναβαθμισμένη τσιμούχα και νέο έμβολο, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα όταν παρεμβαίνουν τα συστήματα ESP και ελέγχου πρόσφυσης.

Έτσι, η Aston Martin στοχεύει στην οριστική εξάλειψη του προβλήματος, διασφαλίζοντας ότι η Valkyrie θα συνεχίσει να προσφέρει τις ακραίες επιδόσεις της χωρίς τον συγκεκριμένο κίνδυνο, ακόμη και στις απαιτητικές συνθήκες της χρήσης σε πίστα.

Πηγή: Carscoops.com