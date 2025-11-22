Αυτό το μήνυμα έστειλε ο CEO της Bugatti σε influencer που απειλούσε να φτιάξει εξαρτήματα σε 3D printer

Θα περίμενε κανείς πως ο CEO μιας εταιρείας με τόσο μεγάλο κύρος θα έγραφε τις απειλές στα παλιά του τα… λουστρίνια, αλλά CEO της Buggati τυχαίνει να είναι ο Mate Rimac

Τον περασμένο μήνα είχαμε γράψει για μια «λαβωμένη» Bugatti Chiron της οποίας ο ιδιοκτήτης έψαχνε απεγνωσμένα τρόπο να τη σώσει. Το επιβλητικό hypercar είχε υποστεί μεγάλες ζημιές στο μπροστινό μέρος, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να έχει εκτιναχθεί σε αστρονομικά επίπεδα και η ίδια η γαλλική μάρκα να αρνείται να μπει στον κόπο να το επαναφέρει στην αρχική του δόξα.

Ο ιδιοκτήτης του, Alex Gonzalez (fxalexg στο Instagram), είχε καλέσει τότε τον Youtuber, γνωστό για τις για τις επισκευές-«διασώσεις» τρακαρισμένων supercar και hypercar, Mat Armostrong, ο οποίος ταξίδεψε στη Φλόριντα από το Ηνωμένο Βασίλειο για να δει από κοντά την «ασθενή».

Ωστόσο, η εν λόγω απόπειρα διάσωσης μάλλον «ναυάγησε», με τον Gonzalez να ξεθάβει το… τόμαχοκ και να απειλεί την Bugatti!

Bugatti από 3D printer

Αφού η Chiron Pur Sport του μπήκε σε blacklist από τους ανθρώπους της μάρκας, ο Gonzalez άφησε στην άκρη τους καθωσπρεπισμούς και μπήκε σε ευθεία μετωπικής σύγκρουσης με τη γαλλική μάρκα, απειλώντας πως αν δεν του στείλουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά τότε θα τα… τυπώσει μόνος του. Συνήθως, εταιρείες που κατασκευάζουν εξωτικά αυτοκίνητα όπως η Bugatti διαθέτουν εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, αλλά άπαξ και κρίνουν πως η επισκευή δεν αξίζει, το αυτοκίνητο μπαίνει σε «μαύρη λίστα» και είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχει γι’ αυτούς πια.

Το τελευταίο πράγμα που θα περιμέναμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εταιρεία σαν την Bugatti να μπει στον κόπο να απαντήσει στις απειλές ενός influencer, αλλά υπολογίζαμε χωρίς τον Mate.

Άλλο ένας απλός CEO, άλλο αυτός της Bugatti

Ο λόγος φυσικά για τον 37χρονο Mate Rimac, έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο ακραία και γρήγορα αυτοκίνητα στον κόσμο. Ο Mate, εκτός από μεγάλος «χεράς», είναι ένας άνθρωπος που παρά τις πολλές επιτυχίες του συνεχίζει να αποδεικνύει ξανά και ξανά πως δεν την έχει «ψωνίσει». Πρόσφατα τον είδαμε να οδηγεί αυτοκίνητα ανταγωνιστών του, όπως Koenigsegg και Singer, μιλώντας γι’ αυτά με τα καλύτερα λόγια και δείχνοντας πως παραμένει δίκαιος και ακομπλεξάριστος.

Αυτό επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, αφού μπήκε στον κόπο να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον δυσαρεστημένο influencer μέσω προσωπικού μηνύματος, θέλοντας να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. «Bugatti έχεις 24 ώρες για να βγάλεις αυτό το αυτοκίνητο από τη μαύρη λίστα, αλλιώς θα κάνουμε 3D print όλα τα εξαρτήματα» είχε γράψει ο Gonzalez, θα έλεγε κανείς όχι και τόσο… ψύχραιμα, δείχνοντας ωστόσο πως ενδιαφέρεται πραγματικά να σώσει την Pur Sport του.

Αυτό ίσως ήταν η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά, ωθώντας τον CEO της Bugatti να επικοινωνήσει μαζί του ο ίδιος. «Γεια σου φίλε. O CEO της Bugatti εδώ», έγραψε ο Mate Rimac, σε μια εισαγωγή που δεν διαβάζεις κάθε μέρα.

Ο Κροάτης συνέχισε εξηγώντας πως δεν γίνεται να επισκευαστεί η Bugatti με 3D printed εξαρτήματα, συμπληρώνοντας πως «Θέλουμε να σε βοηθήσουμε να το κάνεις με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο», καθησυχάζοντας μάλιστα τον ενοχλημένο influencer, λέγοντάς του πως «Εάν το μονοκόκ και το κιβώτιο ταχυτήτων δεν χρειάζονται αντικατάσταση, θα κοστίσει πολύ λιγότερο απ’ ότι λένε όλοι».

Αίσιο τέλος; – Θα δείξει

Το αν τελικά ο Gonzalez θα καταφέρει να βρει άκρη και να σώσει την πανέμορφη Bugatti Chiron Pur Sport του παραμένει άγνωστο, ωστόσο, αυτό που είναι σίγουρο είναι πως ο Mate Rimac έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του. Ο 37χρονος CEO θα μπορούσε κάλλιστα να αγνοήσει τις απειλές του influencer και να εστιάσει σε… λεπτομέρειες, όπως το πως θα σπάσει κάποιο ρεκόρ ταχύτητας, αλλά αν το έκανε τότε δεν θα ήταν ο Mate Rimac που γνωρίζουμε.

Μέχρι στιγμής έχει δημοσιευτεί μόνο το αρχικό μήνυμα του Rimac και όχι η απάντηση του Gonzalez, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε πως οι δυο τους θα βρουν τρόπο να λύσουν το πρόβλημα και να σώσουν την υπέροχη Bugatti.

Τι κρατάμε:

Influencer απείλησε την Bugatti και του απάντησε ο ίδιος ο CEO της

Ο Mate Rimac βρήκε χρόνο να ασχοληθεί προσωπικά, δείχνοντας πως δεν είναι όλοι οι CEO όπως τους φανταζόμαστε

Η Bugatti Chiron Pur Sport μπήκε σε black list, αλλά έχει ακόμα ελπίδες

Πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που προσφέρθηκε να επισκευάσει ο Mat Armostrong πριν έναν μήνα

