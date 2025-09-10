Αυτό το SUV θα καθορίσει το μέλλον της CUPRA

Το εντυπωσιακό νέο SUV μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη μελλοντική σχεδιαστική γλώσσα της CUPRA.

Η Cupra παρουσίασε το πρωτότυπο Tindaya στο Μόναχο.

Ένα εντυπωσιακό crossover που δίνει μια πρώτη γεύση από τη μελλοντική σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας

Παρουσιάστηκε επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο

Το όνομά του προέρχεται από το ηφαιστειογενές όρος Tindaya στα Κανάρια Νησιά και διαθέτει μια εντυπωσιακή εμπρός σχεδίαση τύπου “shark nose”, με φωτιζόμενο λογότυπο και μια χαμηλότερη “μαύρη μάσκα”. Το συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί ως ψηφιακή οθόνη, προβάλλοντας μια συνεχή κίνηση που θυμίζει κύματα.

Δυναμική σχεδίαση

Στο υπόλοιπο αμάξωμα ξεχωρίζουν οι τριγωνικές λεπτομέρειες και το καπό με “power dome” σχεδίαση, ενώ τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους, οι λεπτές κολόνες και η “αιωρούμενη” οροφή ενισχύουν τη δυναμική του εικόνα. Η οροφή φέρει μια εντυπωσιακή δομή σε σχήμα “Υ” και δύο αφαιρούμενα πάνελ.

Το πρωτότυπο έχει μήκος 4.720 χιλιοστά και πατά πάνω σε εντυπωσιακές ζάντες 23 ιντσών. Στο πίσω μέρος διακρίνεται από το διπλό αεροδυναμικό spoiler, τον επιθετικό διαχύτη και τα φώτα που εκτείνονται κατά πλάτος, ενσωματώνοντας μια ψηφιακή “μάσκα”.

Φουτουριστικό εσωτερικό

Το εσωτερικό του Tindaya είναι διαμορφωμένο σε διάταξη 2+2 και ξεχωρίζει για τον φουτουριστικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα “CUPBucket” καθίσματα, τα οποία είναι επενδεδυμένα με βιολογικής προέλευσης δέρμα. Τοποθετημένα έτσι ώστε να φαίνονται σαν να αιωρούνται μέσα στην καμπίνα, χωρίζονται μεταξύ τους από μια κεντρική κονσόλα που εκτείνεται σε όλο το μήκος του εσωτερικού.

Διαβάστε επίσης: Seat Ibiza και Arona: Ανανέωση για τα πιο προσιτά μοντέλα

Ο οδηγός κάθεται πίσω από ένα τιμόνι εμπνευσμένο από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και έχει μπροστά του μια οθόνη 24 ιντσών. Δίπλα του, στα δεξιά, βρίσκεται ένα γυάλινο πρίσμα, γνωστό ως The Jewel. Η CUPRA το περιγράφει ως μια “αισθητηριακή και συμβολική διεπαφή” που “ξυπνά” το όχημα, ενεργοποιεί τα προγράμματα οδήγησης και διαμορφώνει την ατμόσφαιρα μέσω φωτισμού, ήχου και περιβαλλοντικών εφέ.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το ηχοσύστημα της Sennheiser καθώς και μια προβολική λωρίδα στη βάση του παρμπρίζ, η οποία ενισχύει την τεχνολογική εμπειρία εντός της καμπίνας.

Τι κρατάμε:

Το Tindaya μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη μελλοντική σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας

Το αμάξωμά του ξεχωρίζει για την επιθετική του σχεδίαση, δίνοντας στο Tindaya μια δυναμική εικόνα

Το εσωτερικό του είναι διαμορφωμένο σε διάταξη 2+2 και ξεχωρίζει για τον φουτουριστικό του χαρακτήρα

