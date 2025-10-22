Αυτοί είναι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη δύο σημαντικές αλλαγές στους κανόνες οδήγησης της ΕΕ. Η πρώτη προβλέπει ότι η αφαίρεση άδειας οδήγησης που επιβάλλεται σε ένα κράτος μέλος θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, ακόμη κι αν η άδεια έχει εκδοθεί αλλού.

Μέχρι σήμερα, ένας οδηγός που είχε τιμωρηθεί με απαγόρευση οδήγησης σε μία χώρα μπορούσε συχνά να συνεχίσει να οδηγεί αλλού, αφού δεν υπήρχε αυτόματη πανευρωπαϊκή αναστολή. Περίπου το 40% των παραβάσεων που διαπράττονταν στο εξωτερικό παρέμεναν ατιμώρητες.

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται για σοβαρές παραβάσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, υπερβολική ταχύτητα και τροχαία με θύματα. Περιλαμβάνονται και περιπτώσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλων αποσπαστικών συσκευών κατά την οδήγηση.

Το κράτος που εκδίδει την άδεια θα ενημερώνεται με τυποποιημένο πιστοποιητικό και θα έχει 15 ημέρες για να την ανακαλέσει, απαγορεύοντας την οδήγηση σε όλη την ΕΕ. Εξαιρέσεις θα υπάρχουν αν η παράβαση δεν αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης.

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου, Ματέο Ρίτσι, δήλωσε ότι οι συμβιβασμοί ήταν αναγκαίοι για να εγκριθεί το μέτρο, αλλά αποτελούν «σημαντική πρόοδο» προς την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική οδικής ασφάλειας.

Ψηφιακές άδειες και νέοι κανόνες εξετάσεων

Η δεύτερη μεταρρύθμιση εισάγει ψηφιακή άδεια οδήγησης, προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου, που θα αντικαταστήσει σταδιακά το έντυπο δίπλωμα. Οι νέοι οδηγοί θα έχουν διετή δοκιμαστική περίοδο με αυστηρότερες ποινές για επικίνδυνες συμπεριφορές.

Οι 17χρονοι θα μπορούν να λάβουν άδεια, αλλά μόνο με συνοδό έμπειρο οδηγό. Για τους επαγγελματίες, η ελάχιστη ηλικία μειώνεται σε 18 έτη για οδηγούς φορτηγών και 21 για οδηγούς λεωφορείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Ευρώπη.

Η ευρωβουλευτής Ελένη Κουντουρά προειδοποίησε ότι η μείωση των ηλικιακών ορίων «εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια», υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα πρέπει να λυθεί μέσω βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των μισθών.

Οι νέες εξετάσεις θα δίνουν έμφαση στα τυφλά σημεία, στη συμπεριφορά απέναντι σε πεζούς και ποδηλάτες, και στη συγκέντρωση κατά την οδήγηση. Οι άδειες θα ισχύουν 15 χρόνια για ιδιώτες οδηγούς και 5 χρόνια για επαγγελματίες, με δυνατότητα συντόμευσης για άτομα άνω των 65 ετών.

Ενσωμάτωση έως το 2028

Το νομοθετικό πακέτο έχει εγκριθεί και από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός τριών ετών.

Η πρωτοβουλία στηρίζει τη στρατηγική «Όραμα Μηδέν», που επιδιώκει μείωση των τροχαίων θανάτων κατά 50% έως το 2030. Παρά την πρόοδο, το 2024 19.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους, μόλις 3% λιγότεροι από το 2023.

