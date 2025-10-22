quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτοί είναι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.10.2025
Ανδρέας Ντίνης
aftoi-einai-neoi-kanones-gia-ta-diplomata-odigisis-ti-allazei-713778

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη δύο σημαντικές αλλαγές στους κανόνες οδήγησης της ΕΕ. Η πρώτη προβλέπει ότι η αφαίρεση άδειας οδήγησης που επιβάλλεται σε ένα κράτος μέλος θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, ακόμη κι αν η άδεια έχει εκδοθεί αλλού.

Μέχρι σήμερα, ένας οδηγός που είχε τιμωρηθεί με απαγόρευση οδήγησης σε μία χώρα μπορούσε συχνά να συνεχίσει να οδηγεί αλλού, αφού δεν υπήρχε αυτόματη πανευρωπαϊκή αναστολή. Περίπου το 40% των παραβάσεων που διαπράττονταν στο εξωτερικό παρέμεναν ατιμώρητες.

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται για σοβαρές παραβάσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, υπερβολική ταχύτητα και τροχαία με θύματα. Περιλαμβάνονται και περιπτώσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλων αποσπαστικών συσκευών κατά την οδήγηση.

Το κράτος που εκδίδει την άδεια θα ενημερώνεται με τυποποιημένο πιστοποιητικό και θα έχει 15 ημέρες για να την ανακαλέσει, απαγορεύοντας την οδήγηση σε όλη την ΕΕ. Εξαιρέσεις θα υπάρχουν αν η παράβαση δεν αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης.

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου, Ματέο Ρίτσι, δήλωσε ότι οι συμβιβασμοί ήταν αναγκαίοι για να εγκριθεί το μέτρο, αλλά αποτελούν «σημαντική πρόοδο» προς την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική οδικής ασφάλειας.

ηλικία ανασφάλιστα οχήματα

Ψηφιακές άδειες και νέοι κανόνες εξετάσεων

Η δεύτερη μεταρρύθμιση εισάγει ψηφιακή άδεια οδήγησης, προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου, που θα αντικαταστήσει σταδιακά το έντυπο δίπλωμα. Οι νέοι οδηγοί θα έχουν διετή δοκιμαστική περίοδο με αυστηρότερες ποινές για επικίνδυνες συμπεριφορές.

Οι 17χρονοι θα μπορούν να λάβουν άδεια, αλλά μόνο με συνοδό έμπειρο οδηγό. Για τους επαγγελματίες, η ελάχιστη ηλικία μειώνεται σε 18 έτη για οδηγούς φορτηγών και 21 για οδηγούς λεωφορείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Ευρώπη.

Η ευρωβουλευτής Ελένη Κουντουρά προειδοποίησε ότι η μείωση των ηλικιακών ορίων «εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια», υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα πρέπει να λυθεί μέσω βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των μισθών.

Οι νέες εξετάσεις θα δίνουν έμφαση στα τυφλά σημεία, στη συμπεριφορά απέναντι σε πεζούς και ποδηλάτες, και στη συγκέντρωση κατά την οδήγηση. Οι άδειες θα ισχύουν 15 χρόνια για ιδιώτες οδηγούς και 5 χρόνια για επαγγελματίες, με δυνατότητα συντόμευσης για άτομα άνω των 65 ετών.

Ενσωμάτωση έως το 2028

Το νομοθετικό πακέτο έχει εγκριθεί και από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός τριών ετών.

Η πρωτοβουλία στηρίζει τη στρατηγική «Όραμα Μηδέν», που επιδιώκει μείωση των τροχαίων θανάτων κατά 50% έως το 2030. Παρά την πρόοδο, το 2024 19.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους, μόλις 3% λιγότεροι από το 2023.

Όλες οι ειδήσεις

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#άδεια οδήγησης#Διπλώματα οδήγησης#Ευρωπαϊκή Ένωση#Οδική Ασφάλεια#ψηφιακό δίπλωμα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-nea-zoni-tis-volvo-einai-mia-apo-tis-kalyteres-efevreseis-tou-2025-se-poio-suv-tha-bei-769092

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.10.2025

Η νέα ζώνη της Volvo είναι μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025 – Σε ποιο SUV θα μπει;
odigise-oli-ti-gkama-tis-volvo-des-pou-kai-pote-776675

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.09.2025

Οδήγησε όλη τη γκάμα της Volvo – Δες πού και πότε
to-volvo-ex90-apokta-sotiria-systimata-asfaleias-meta-to-teleftaio-update-poia-einai-afta-776302

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.09.2025

Το Volvo EX90 αποκτά σωτήρια συστήματα ασφαλείας μετά το τελευταίο update – Ποια είναι αυτά;
i-marka-pou-efiyre-ti-zoni-asfaleias-anakalei-aftokinita-logo-provlimatos-sti-zoni-asfaleias-775531

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.09.2025

Η μάρκα που εφήυρε τη ζώνη ασφαλείας, ανακαλεί αυτοκίνητα λόγω προβλήματος… στη ζώνη ασφαλείας
poia-premium-marka-eiche-ptosi-stis-poliseis-tis-to-deftero-trimino-tou-etous-752542

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.07.2025

Ποια premium μάρκα είχε πτώση στις πωλήσεις της το δεύτερο τρίμηνο του έτους;
volvo-apolysi-gia-to-15-tou-eborikou-tis-ergatikou-dynamikou-stis-ipa-ti-symvainei-767648

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.07.2025

Volvo: Απόλυση για το 15% του εμπορικού της εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ – Τι συμβαίνει;

Πρόσφατες Ειδήσεις