Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του στην Ελλάδα – Τιμή και εξοπλισμός

Το B-SUV που κατέκτησε τον τίτλο για το 2026. Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα με πλήρη βασικό εξοπλισμό και κινητήρα 1.2 100 ίππων.

Η άνοδος των μικρών SUV στην Ελλάδα συνεχίζεται, με το Fiat Grande Panda να κερδίζει τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» χάρη στον συνδυασμό τιμής, πρακτικότητας και σύγχρονης τεχνολογίας. Με μήκος 4,13 m και ύψος 1,57 m, προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και πορτμπαγκάζ 370 λίτρων, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες πόλης αλλά και οικογενειακές μετακινήσεις Σαββατοκύριακου.

Η σχεδίαση παραπέμπει στο εμβληματικό Panda, με τετραγωνισμένο αμάξωμα, έντονες ακμές και χαρακτηριστικά LED εμπρός, δίνοντας στο μοντέλο αυθεντικό, νεανικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει στην κατηγορία.

Η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα – Τιμή

Η βασική έκδοση του Grande Panda τιμολογείται από 16.990 €, τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας B-SUV στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το επίπεδο τιμής, η Fiat δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Κινητήρας, κατανάλωση και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος 1.2 βενζίνης με 100 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο. Οι επιδόσεις είναι πλήρως επαρκείς για την κατηγορία (0–100 km/h σε 10,6’’, τελική 160 km/h), ενώ η μέση κατανάλωση των 5,7 lt/100 km το καθιστά οικονομικό και για καθημερινή χρήση και για εκτός πόλης διαδρομές. Στην πράξη, το compact αποτύπωμα βοηθά στην ευελιξία και στο μικρό κύκλο στροφής, στοιχεία-κλειδί για οδήγηση σε κέντρο πόλης.

Εξοπλισμός βασικής έκδοσης – Τι περιλαμβάνει

Από το πρώτο επίπεδο, το Grande Panda έρχεται πλήρες σε άνεση, συνδεσιμότητα και ενεργητική ασφάλεια. Στάνταρ θα βρείτε:

Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,25’’ και Apple CarPlay/Android Auto ,

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ ,

Air condition , ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω , τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών , cruise control ,

AEB (αυτόματο φρενάρισμα), LKA (υποβοήθηση λωρίδας), αναγνώριση σημάτων ,

Αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες ,

Ζάντες 16’’ και πλήρες πακέτο βασικών ευκολιών για το καθημερινό commute.

Με άλλα λόγια, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις για να αποκτήσει τα ουσιώδη στοιχεία άνεσης και ασφάλειας που ζητά η κατηγορία.

Στην καθημερινότητα

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης εξασφαλίζει καλή ορατότητα, η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και η καμπίνα αποπνέει σύγχρονο, νεανικό ύφος. Οι πίσω θέσεις επαρκούν άνετα για δύο ενήλικες (και τρίτο σε μικρότερες διαδρομές), ενώ ο χώρος αποσκευών 370 L είναι από τους πιο πρακτικούς στην κατηγορία για οικογενειακή χρήση.

Τι κρατάμε;