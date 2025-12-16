quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του στην Ελλάδα – Τιμή και εξοπλισμός

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
Στέλιος Παππάς
aftokinito-tis-chronias-2026-afti-einai-i-fthinoteri-ekdosi-tou-stin-ellada-timi-kai-exoplismos-773348

Το B-SUV που κατέκτησε τον τίτλο για το 2026. Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα με πλήρη βασικό εξοπλισμό και κινητήρα 1.2 100 ίππων.

Η άνοδος των μικρών SUV στην Ελλάδα συνεχίζεται, με το Fiat Grande Panda να κερδίζει τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» χάρη στον συνδυασμό τιμής, πρακτικότητας και σύγχρονης τεχνολογίας. Με μήκος 4,13 m και ύψος 1,57 m, προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και πορτμπαγκάζ 370 λίτρων, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες πόλης αλλά και οικογενειακές μετακινήσεις Σαββατοκύριακου.

Η σχεδίαση παραπέμπει στο εμβληματικό Panda, με τετραγωνισμένο αμάξωμα, έντονες ακμές και χαρακτηριστικά LED εμπρός, δίνοντας στο μοντέλο αυθεντικό, νεανικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει στην κατηγορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα – Τιμή

Η βασική έκδοση του Grande Panda τιμολογείται από 16.990 €, τιμή που το τοποθετεί ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας B-SUV στην ελληνική αγορά. Σε αυτό το επίπεδο τιμής, η Fiat δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

fiat grande panda

Κινητήρας, κατανάλωση και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος 1.2 βενζίνης με 100 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο. Οι επιδόσεις είναι πλήρως επαρκείς για την κατηγορία (0–100 km/h σε 10,6’’, τελική 160 km/h), ενώ η μέση κατανάλωση των 5,7 lt/100 km το καθιστά οικονομικό και για καθημερινή χρήση και για εκτός πόλης διαδρομές. Στην πράξη, το compact αποτύπωμα βοηθά στην ευελιξία και στο μικρό κύκλο στροφής, στοιχεία-κλειδί για οδήγηση σε κέντρο πόλης.

fiat grande panda

Εξοπλισμός βασικής έκδοσης – Τι περιλαμβάνει

Από το πρώτο επίπεδο, το Grande Panda έρχεται πλήρες σε άνεση, συνδεσιμότητα και ενεργητική ασφάλεια. Στάνταρ θα βρείτε:

  • Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,25’’ και Apple CarPlay/Android Auto,

  • Ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’,

  • Air condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, cruise control,

  • AEB (αυτόματο φρενάρισμα), LKA (υποβοήθηση λωρίδας), αναγνώριση σημάτων,

  • Αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες,

  • Ζάντες 16’’ και πλήρες πακέτο βασικών ευκολιών για το καθημερινό commute.

Με άλλα λόγια, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις για να αποκτήσει τα ουσιώδη στοιχεία άνεσης και ασφάλειας που ζητά η κατηγορία.

fiat grande panda

Στην καθημερινότητα

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης εξασφαλίζει καλή ορατότητα, η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και η καμπίνα αποπνέει σύγχρονο, νεανικό ύφος. Οι πίσω θέσεις επαρκούν άνετα για δύο ενήλικες (και τρίτο σε μικρότερες διαδρομές), ενώ ο χώρος αποσκευών 370 L είναι από τους πιο πρακτικούς στην κατηγορία για οικογενειακή χρήση.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή εκκίνησης 16.990 € για τη φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα.

  • 1.2 βενζίνη, 100 ίπποι, 6άρι χειροκίνητο, 5,7 lt/100 km WLTP.

  • Πλήρης βασικός εξοπλισμός με 10,25’’ infotainment, 7’’ ψηφιακό πίνακα και ADAS.

  • Χώροι: 5θέσιο, 370 L πορτμπαγκάζ, ιδανικό για πόλη και οικογένεια.

  • Σχεδίαση με χαρακτήρα που τιμά το όνομα Panda και ξεχωρίζει στα B-SUV.

Tags
#B SUV#Fiat#Fiat Grande Panda#Αυτοκίνητο της Χρονιάς
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
