quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Η νέα Mercedes-Benz CLA κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
AutoTypos Team
aftokinito-tis-chronias-2026-i-nea-mercedes-benz-cla-kerdise-ton-koryfaio-titlo-788839

Η νέα Mercedes-Benz CLA στέφθηκε “Car of the Year 2026” στις Βρυξέλλες, επικρατώντας απέναντι σε δυνατούς φιναλίστ. Δες βαθμολογία, αντιπάλους και τι σημαίνει για την αγορά.

Η επιστροφή μιας premium φίρμας στην κορυφή

Η κριτική επιτροπή του θεσμού The Car of the Year ανέδειξε τη Mercedes-Benz CLA ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, στην τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Brussels International Motor Show (09/01/2026). Με 320 βαθμούς, το νέο coupe-sedan της γερμανικής μάρκας κέρδισε τον τίτλο και διαδέχθηκε το περσινό Renault 5 E-Tech. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Mercedes κατακτά το βραβείο – η προηγούμενη ήταν το 1974 (450 SE/SEL).

Ποιοι ήταν οι φιναλίστ και πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη

Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν επτά εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η τελική κατάταξη ήταν:

  1. Mercedes-Benz CLA – 320 βαθμοί

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  2. Škoda Elroq – 220 βαθμοί

  3. Kia EV4 – 208 βαθμοί

  4. Citroën C5 Aircross – 207 βαθμοί

  5. Fiat Grande Panda – 200 βαθμοί

  6. Dacia Bigster – 170 βαθμοί

  7. Renault 4 – 150 βαθμοί

Η CLA συγκέντρωσε και τις περισσότερες «πρώτες θέσεις» από τους 59 κριτές (22 ψήφοι κορυφής), επιβεβαιώνοντας την απήχηση του project στη φετινή –ιδιαίτερα ανταγωνιστική– χρονιά του θεσμού.

Γιατί κέρδισε η CLA

Το νέο μοντέλο ενσαρκώνει τη μετάβαση της Mercedes σε μια ευέλικτη, “powertrain-agnostic” αρχιτεκτονική, με έμφαση σε αεροδυναμική απόδοση, αποδοτικότητα συστημάτων κίνησης και ψηφιακή εμπειρία καμπίνας. Η «συνταγή» αυτή έπεισε την κριτική επιτροπή ότι η CLA συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με καθημερινή χρηστικότητα, σε μια κατηγορία όπου η ηλεκτροκίνηση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αποτελούν πλέον προαπαιτούμενα.

Παράλληλα, το σχεδιαστικό αποτύπωμα –με σμιλεμένη coupe γραμμή και σαφή αναβάθμιση υλικών/οθονών– συνέβαλε στην αίσθηση «μικρής ναυαρχίδας», στοιχείο που παραδοσιακά εκτιμάται από τον θεσμό.

Τι σημαίνει για την αγορά

  • Επιβεβαίωση στροφής σε “premium-compact” σχήματα: Τα πιο «ώριμα» compact fastback/coupe-sedans με ηλεκτρικές ή υβριδικές εκδόσεις κερδίζουν momentum στην Ευρώπη.

  • Κλιμάκωση της μάχης στα EV/ηλεκτροποιημένα compact: Η νίκη της CLA δημιουργεί πίεση στους ανταγωνιστές για αντίστοιχη συνολική πρόταση (αποδοτικότητα + tech + ποιότητα).

  • Εμπορικό αντίκτυπο: Ο τίτλος παραδοσιακά ενισχύει το awareness και τις παραγγελίες τους πρώτους μήνες διάθεσης, ειδικά σε στόλους/εταιρικούς πελάτες.

Η ανακοίνωση έγινε σε live εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με «Eurovision-style» παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά χώρα-μέλος της κριτικής επιτροπής και συντονισμό από την προεδρία του θεσμού. Η Mercedes λαμβάνει το τρόπαιο 52 χρόνια μετά την προηγούμενη διάκρισή της, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό για το brand.

Τι κρατάμε;

  • Η Mercedes-Benz CLA είναι το “Car of the Year 2026” με 320 βαθμούς.

  • Δεύτερη ιστορική νίκη της Mercedes στον θεσμό (μετά το 1974).

  • Έντονα ηλεκτροποιημένος τελικός: όλα τα μοντέλα με EV/υβριδικές εκδόσεις.

  • Μήνυμα αγοράς: ανεβαίνει ο πήχης στα premium-compact με έμφαση σε απόδοση, τεχνολογία και ποιότητα.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA#Αυτοκίνητο της Χρονιάς
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-asfalesteri-mercedes-benz-irthe-stin-ellada-einai-2-870-e-fthinoteri-ap-oti-sti-germania-776762

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.12.2025

Η ασφαλέστερη Mercedes-Benz ήρθε στην Ελλάδα – Είναι 2.870 € φθηνότερη απ’ ότι στη Γερμανία
i-mercedes-benz-me-tin-kalyteri-vathmologia-asfaleias-ti-timi-echei-stin-ellada-776762

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.12.2025

Η Mercedes-Benz με την καλύτερη βαθμολογία ασφαλείας – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;
nea-mercedes-benz-cla-hybrid-anoixan-oi-parangelies-des-proti-timi-stin-evropi-782034

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Δες πρώτη τιμή στην Ευρώπη
afta-einai-ta-elastika-pou-dialegoun-oi-mercedes-benz-hyundai-porsche-kai-renault-gia-ta-aftokinita-tous-787600

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.12.2025

Αυτά είναι τα ελαστικά που διαλέγουν οι Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για τα αυτοκίνητα τους
i-megali-apochorisi-sti-mercedes-benz-meta-apo-28-chronia-776332

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.12.2025

Η μεγάλη αποχώρηση στη Mercedes-Benz μετά από 28 χρόνια
to-pio-mourato-cabrio-suv-apo-ti-mercedes-benz-vrisketai-pro-ton-pylon-785066

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.12.2025

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών

Πρόσφατες Ειδήσεις