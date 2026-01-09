Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Η νέα Mercedes-Benz CLA κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο

Η νέα Mercedes-Benz CLA στέφθηκε “Car of the Year 2026” στις Βρυξέλλες, επικρατώντας απέναντι σε δυνατούς φιναλίστ. Δες βαθμολογία, αντιπάλους και τι σημαίνει για την αγορά.

Η επιστροφή μιας premium φίρμας στην κορυφή

Η κριτική επιτροπή του θεσμού The Car of the Year ανέδειξε τη Mercedes-Benz CLA ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, στην τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Brussels International Motor Show (09/01/2026). Με 320 βαθμούς, το νέο coupe-sedan της γερμανικής μάρκας κέρδισε τον τίτλο και διαδέχθηκε το περσινό Renault 5 E-Tech. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Mercedes κατακτά το βραβείο – η προηγούμενη ήταν το 1974 (450 SE/SEL).

Ποιοι ήταν οι φιναλίστ και πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη

Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν επτά εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η τελική κατάταξη ήταν:

Η CLA συγκέντρωσε και τις περισσότερες «πρώτες θέσεις» από τους 59 κριτές (22 ψήφοι κορυφής), επιβεβαιώνοντας την απήχηση του project στη φετινή –ιδιαίτερα ανταγωνιστική– χρονιά του θεσμού.

Γιατί κέρδισε η CLA

Το νέο μοντέλο ενσαρκώνει τη μετάβαση της Mercedes σε μια ευέλικτη, “powertrain-agnostic” αρχιτεκτονική, με έμφαση σε αεροδυναμική απόδοση, αποδοτικότητα συστημάτων κίνησης και ψηφιακή εμπειρία καμπίνας. Η «συνταγή» αυτή έπεισε την κριτική επιτροπή ότι η CLA συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με καθημερινή χρηστικότητα, σε μια κατηγορία όπου η ηλεκτροκίνηση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αποτελούν πλέον προαπαιτούμενα.

Παράλληλα, το σχεδιαστικό αποτύπωμα –με σμιλεμένη coupe γραμμή και σαφή αναβάθμιση υλικών/οθονών– συνέβαλε στην αίσθηση «μικρής ναυαρχίδας», στοιχείο που παραδοσιακά εκτιμάται από τον θεσμό.

Τι σημαίνει για την αγορά

Επιβεβαίωση στροφής σε “premium-compact” σχήματα : Τα πιο «ώριμα» compact fastback/coupe-sedans με ηλεκτρικές ή υβριδικές εκδόσεις κερδίζουν momentum στην Ευρώπη.

Κλιμάκωση της μάχης στα EV/ηλεκτροποιημένα compact : Η νίκη της CLA δημιουργεί πίεση στους ανταγωνιστές για αντίστοιχη συνολική πρόταση (αποδοτικότητα + tech + ποιότητα).

Εμπορικό αντίκτυπο: Ο τίτλος παραδοσιακά ενισχύει το awareness και τις παραγγελίες τους πρώτους μήνες διάθεσης, ειδικά σε στόλους/εταιρικούς πελάτες.

Η ανακοίνωση έγινε σε live εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με «Eurovision-style» παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά χώρα-μέλος της κριτικής επιτροπής και συντονισμό από την προεδρία του θεσμού. Η Mercedes λαμβάνει το τρόπαιο 52 χρόνια μετά την προηγούμενη διάκρισή της, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό για το brand.

Τι κρατάμε;