Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Η νέα Mercedes-Benz CLA κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο

Η νέα Mercedes-Benz CLA στέφθηκε “Car of the Year 2026” στις Βρυξέλλες, επικρατώντας απέναντι σε δυνατούς φιναλίστ. Δες βαθμολογία, αντιπάλους και τι σημαίνει για την αγορά.
Η επιστροφή μιας premium φίρμας στην κορυφή
Η κριτική επιτροπή του θεσμού The Car of the Year ανέδειξε τη Mercedes-Benz CLA ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, στην τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Brussels International Motor Show (09/01/2026). Με 320 βαθμούς, το νέο coupe-sedan της γερμανικής μάρκας κέρδισε τον τίτλο και διαδέχθηκε το περσινό Renault 5 E-Tech. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Mercedes κατακτά το βραβείο – η προηγούμενη ήταν το 1974 (450 SE/SEL).
Ποιοι ήταν οι φιναλίστ και πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη
Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν επτά εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η τελική κατάταξη ήταν:
-
Mercedes-Benz CLA – 320 βαθμοί
-
Škoda Elroq – 220 βαθμοί
-
Kia EV4 – 208 βαθμοί
-
Citroën C5 Aircross – 207 βαθμοί
-
Fiat Grande Panda – 200 βαθμοί
-
Dacia Bigster – 170 βαθμοί
-
Renault 4 – 150 βαθμοί
Η CLA συγκέντρωσε και τις περισσότερες «πρώτες θέσεις» από τους 59 κριτές (22 ψήφοι κορυφής), επιβεβαιώνοντας την απήχηση του project στη φετινή –ιδιαίτερα ανταγωνιστική– χρονιά του θεσμού.
Γιατί κέρδισε η CLA
Το νέο μοντέλο ενσαρκώνει τη μετάβαση της Mercedes σε μια ευέλικτη, “powertrain-agnostic” αρχιτεκτονική, με έμφαση σε αεροδυναμική απόδοση, αποδοτικότητα συστημάτων κίνησης και ψηφιακή εμπειρία καμπίνας. Η «συνταγή» αυτή έπεισε την κριτική επιτροπή ότι η CLA συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με καθημερινή χρηστικότητα, σε μια κατηγορία όπου η ηλεκτροκίνηση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αποτελούν πλέον προαπαιτούμενα.
Παράλληλα, το σχεδιαστικό αποτύπωμα –με σμιλεμένη coupe γραμμή και σαφή αναβάθμιση υλικών/οθονών– συνέβαλε στην αίσθηση «μικρής ναυαρχίδας», στοιχείο που παραδοσιακά εκτιμάται από τον θεσμό.
Τι σημαίνει για την αγορά
-
Επιβεβαίωση στροφής σε “premium-compact” σχήματα: Τα πιο «ώριμα» compact fastback/coupe-sedans με ηλεκτρικές ή υβριδικές εκδόσεις κερδίζουν momentum στην Ευρώπη.
-
Κλιμάκωση της μάχης στα EV/ηλεκτροποιημένα compact: Η νίκη της CLA δημιουργεί πίεση στους ανταγωνιστές για αντίστοιχη συνολική πρόταση (αποδοτικότητα + tech + ποιότητα).
-
Εμπορικό αντίκτυπο: Ο τίτλος παραδοσιακά ενισχύει το awareness και τις παραγγελίες τους πρώτους μήνες διάθεσης, ειδικά σε στόλους/εταιρικούς πελάτες.
Η ανακοίνωση έγινε σε live εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με «Eurovision-style» παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά χώρα-μέλος της κριτικής επιτροπής και συντονισμό από την προεδρία του θεσμού. Η Mercedes λαμβάνει το τρόπαιο 52 χρόνια μετά την προηγούμενη διάκρισή της, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό για το brand.
Τι κρατάμε;
-
Η Mercedes-Benz CLA είναι το “Car of the Year 2026” με 320 βαθμούς.
-
Δεύτερη ιστορική νίκη της Mercedes στον θεσμό (μετά το 1974).
-
Έντονα ηλεκτροποιημένος τελικός: όλα τα μοντέλα με EV/υβριδικές εκδόσεις.
-
Μήνυμα αγοράς: ανεβαίνει ο πήχης στα premium-compact με έμφαση σε απόδοση, τεχνολογία και ποιότητα.