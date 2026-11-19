Δέκα μοντέλα στον ελληνικό τελικό, επτά στον ευρωπαϊκό. Εκεί που συναντιούνται οι δύο λίστες βρίσκουμε τέσσερα μικρά ηλεκτρικά. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές των εκλεκτόρων φτάνουν από σουπερμίνι με υγραέριο μέχρι μεγάλα ηλεκτρικά SUV.

Από τα 46 νέα μοντέλα που έφτασαν στην ελληνική αγορά το τελευταίο δωδεκάμηνο, δέκα πέρασαν στον τελικό για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027. Βάλαμε τη δεκάδα δίπλα στην επτάδα του ευρωπαϊκού Car of the Year και τέσσερα ονόματα εμφανίζονται και στις δύο λίστες.

CUPRA Raval, Kia EV2, Renault Twingo και Volkswagen ID. Polo. Κοινός παρονομαστής; Και τα τέσσερα είναι αμιγώς ηλεκτρικά και έχουν διαστάσεις που βολεύουν στην πόλη. Στον ευρωπαϊκό τελικό, μάλιστα, αυτή η τετράδα αποτελεί την πλειονότητα, αφού οι φιναλίστ είναι επτά.

Από supermini μέχρι μικρό SUV, η κοινή τετράδα έχει ως βασικό στοιχείο τις μαζεμένες διαστάσεις

Το Twingo μένει πιο κοντά στην κλασική ιδέα του αυτοκινήτου πόλης. Στην άλλη άκρη της τετράδας βρίσκεται ένα μικρό SUV, το EV2. Η Kia κράτησε τις εξωτερικές διαστάσεις μαζεμένες, αλλά έδωσε στον οδηγό την ψηλή θέση οδήγησης ενός SUV. Κάπου ανάμεσά τους συναντάμε δύο στενούς συγγενείς. Το Volkswagen ID. Polo μεταφέρει στην ηλεκτροκίνηση τη γνώριμη συνταγή του πεντάθυρου σουπερμίνι, ενώ η CUPRA χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα με πιο σπορ προσέγγιση για το Raval.

Το πόσο διαφορετικό έργο έχουν οι δύο επιτροπές φαίνεται από τους αντιπάλους αυτών των τεσσάρων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το Twingo βρίσκει απέναντί του μέχρι και τον μεγαλύτερο αδελφό του, το Clio, που διατίθεται και με υγραέριο. Στην Ευρώπη πρέπει να επικρατήσει της BMW iX3 και του Volvo EX60, δύο SUV που δύσκολα θα έβαζε στην ίδια λίστα αγορών κάποιος που ψάχνει αυτοκίνητο πόλης.

Πού προκρίθηκαν Μοντέλα Και στους δύο τελικούς CUPRA Raval, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo Μόνο στον ελληνικό τελικό Aion UT, Geely Starray EM-i, Jaecoo 5, Nissan Micra, Renault Clio, Škoda Epiq Μόνο στον ευρωπαϊκό τελικό BMW iX3, Hyundai IONIQ 3, Volvo EX60

Αν μετρήσεις τα μοντέλα που διατίθενται αποκλειστικά ως ηλεκτρικά, το σκορ είναι 7-7. Μόνο που στην Ευρώπη το επτά αρκεί για να κλείσει η λίστα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού Car of the Year, όποιο αυτοκίνητο κι αν κερδίσει, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Στην Ελλάδα, δίπλα στην κοινή τετράδα μπαίνουν τα επίσης ηλεκτρικά Aion UT, Nissan Micra και Škoda Epiq. Απομένουν τρεις φιναλίστ και καθένας εκπροσωπεί διαφορετική σχολή.

Το Geely Starray EM-i είναι το μοναδικό plug-in hybrid της ελληνικής δεκάδας. Συνδυάζει τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι με τον ανεφοδιασμό σε πρατήριο για το μεγάλο ταξίδι. Στο Jaecoo 5 η επιλογή είναι διπλή, αφού ο αγοραστής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε αμιγώς ηλεκτρική και full hybrid έκδοση. Έτσι, τα ελληνικά φιναλίστ που μπορεί κανείς να αγοράσει ως ηλεκτρικά φτάνουν τα οκτώ στα δέκα. Τη μεγαλύτερη ποικιλία για τον οδηγό που παρκάρει στον δρόμο έχει το Clio. Υπάρχουν επιλογές για βενζίνη, βενζίνη/LPG ή full hybrid, με καμία από τις τρεις εκδοχές του να χρειάζεται καλώδιο φόρτισης.

Η Ελλάδα βάζει στη δεκάδα και οικογενειακά SUV, ενώ η Ευρώπη ανεβαίνει και στην premium κατηγορία

Ανάμεσα στα SUV της ελληνικής δεκάδας υπάρχει αρκετή απόσταση. Τα Kia EV2 και Škoda Epiq κρατούν μαζεμένες διαστάσεις, ενώ τα Jaecoo 5 και Geely Starray EM-i απευθύνονται πιο άμεσα στην οικογένεια. Αξιοπρόσεκτη είναι και η παρουσία του Epiq για έναν ακόμη λόγο. Με αυτό, το Raval και το ID. Polo, η πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen εξασφαλίζει τρεις από τις δέκα θέσεις.

Στην Ευρώπη, από την άλλη, η BMW iX3 και το Volvo EX60 φέρνουν στον τελικό τα premium οικογενειακά SUV, ενώ το Hyundai IONIQ 3 ακολουθεί δικό του δρόμο με την κεκλιμένη πίσω γραμμή που η Hyundai ονομάζει «Aero Hatch». Κι όμως, ακόμη και δίπλα σε αυτές τις προτάσεις, την πλειονότητα της ευρωπαϊκής επτάδας σχηματίζουν τα ίδια τέσσερα μικρά που ξεχώρισαν και στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα ψηφίζει στις 14 Δεκεμβρίου, ο ευρωπαϊκός νικητής ανακοινώνεται τον Ιανουάριο

Οι δύο λίστες κρύβουν και μια λεπτομέρεια που εύκολα περνά απαρατήρητη. Το Aion UT είναι ήδη φιναλίστ στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη η υποψηφιότητά του μεταφέρθηκε για το 2028. Ο λόγος ήταν πρακτικός. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εκλέκτορες δεν είχαν προλάβει να το οδηγήσουν αρκετά πριν κλείσει η φετινή λίστα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, οι 26 εκλέκτορες του ελληνικού θεσμού θα οδηγήσουν συγκριτικά τα δέκα μοντέλα. Η δημόσια ψηφοφορία θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, ενώ ο ευρωπαϊκός νικητής θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες. Αν στην Αθήνα επικρατήσει ένα από τα τέσσερα μικρά, τότε στις Βρυξέλλες ίσως να παιχτεί και το «νταμπλ».