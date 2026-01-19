Αυτοκίνητο «βούτηξε» στο λιμάνι του Πειραιά – Σώα η οδηγός

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Πύλη Ε1 του λιμανιού του Πειραιά – Διασώθηκε η οδηγός και είναι καλά στην υγεία της

Επιβατικό Ι.Χ. έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1 του Πειραιά υπό αδιευκρίνιστα αίτια. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικο Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Η οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Το Ι.Χ. ανελκύστηκε στη συνέχεια στη στεριά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

