Αυτοκινητόδρομος Ε65: Δες πότε θα ολοκληρωθεί το έργο

Για ένα καλοκαίρι σημαντικών εξελίξεων στις υποδομές της Βόρειας Ελλάδας έκανε λόγο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανακοινώνοντας ότι τόσο ο Αυτοκινητόδρομος Ε65 όσο και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Χρίστος Δήμας: Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται ο Ε65 και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», ο υπουργός χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα έργα κομβικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας πως συμβάλλουν στη μετατροπή της περιοχής σε σύγχρονο κόμβο ανάπτυξης, μεταφορών και καινοτομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος, όπως είπε, θα αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη των οδικών μετακινήσεων. Ο νέος άξονας θα συνδέει απευθείας τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ενώ παράλληλα θα ενώσει πιο αποτελεσματικά τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο έχει φτάσει πλέον στο 95% της κατασκευής του, με το τελευταίο και πιο απαιτητικό τεχνικά τμήμα να αφορά το βόρειο κομμάτι από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, μήκους περίπου 46 χιλιομέτρων. Η παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος τοποθετείται χρονικά μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Τι είπε για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε ό,τι αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία, με στόχο να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Η νέα επέκταση θα προσθέσει πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμβολή του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στην πρόοδο του έργου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ήδη από τη λειτουργία του βασικού δικτύου του Μετρό καταγράφεται αισθητή μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η κίνηση των οχημάτων έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 15%.

Την ίδια στιγμή προχωρά και η ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ, με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία, τα οποία διαθέτουν σύγχρονα συστήματα προσβασιμότητας.

Το Flyover

Αναφορά έγινε και στην Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover), όπου σύμφωνα με τον υπουργό έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 50% του φυσικού αντικειμένου. Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο το έργο να παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος περίπου σε έναν χρόνο από σήμερα.

Ο Χρίστος Δήμας μίλησε ακόμη για τον γεωστρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, σημειώνοντας πως η περιοχή εξελίσσεται σε βασική πύλη σύνδεσης με τα Βαλκάνια και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ειδική αναφορά έκανε και στον οικονομικό διάδρομο IMEC, που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, αλλά και των σιδηροδρομικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι γραμμές Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και Πύθιο – Ορμένιο/Αλεξανδρούπολη.

Στα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί περιλαμβάνονται επίσης η αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αλλά και ο κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα σχολικής στέγης στην Κεντρική Μακεδονία, το οποίο περιλαμβάνει 17 νέες σχολικές μονάδες μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και ανακαινίσεις δεκάδων υφιστάμενων σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».