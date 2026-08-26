Τα κινεζικά αυτοκίνητα που θα οδηγεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα επόμενα 2 χρόνια

Θα καλύπτει για τα επόμενα δύο χρόνια τις καθημερινές μετακινήσεις του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής συνεργασίας

Μια νέα συνεργασία με έντονο το στοιχείο της κινητικότητας και των υψηλών επιδόσεων ανακοίνωσαν η OMODA & JAECOO και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την κινεζική μάρκα να αναλαμβάνει τον ρόλο του Official Automotive Partner του ιστορικού συλλόγου. Η συνεργασία έχει διάρκεια δύο ετών και περιλαμβάνει την παροχή ενός στόλου 35 οχημάτων, τα οποία θα υποστηρίζουν τις καθημερινές ανάγκες του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Ο στόλος συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και σύγχρονη σχεδίαση, καλύπτοντας τις αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

35 οχήματα για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού

Μέσω της νέας συνεργασίας, η OMODA & JAECOO θα βρίσκεται στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού, προσφέροντας τα οχήματα που απαιτούνται για τις μετακινήσεις και τη λειτουργία του συλλόγου.

Η επιλογή του Παναθηναϊκού εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική της OMODA & JAECOO για εντονότερη παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας, της απόδοσης και του πάθους για διάκριση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο τον χώρο του αθλητισμού όσο και τη σύγχρονη αυτοκίνηση.

Ιδιαίτερο συμβολισμό στη συνεργασία έχει και το πράσινο, το χαρακτηριστικό χρώμα του Παναθηναϊκού. Όπως επισημαίνεται, το πράσινο συνδέεται με τη φιλοσοφία της OMODA & JAECOO για ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και ζωντανό μέλλον στον τομέα της κινητικότητας.

Για τις δύο πλευρές, το χρώμα δεν αποτελεί απλώς ένα κοινό αισθητικό στοιχείο, αλλά συμβολίζει την ανανέωση, την ενέργεια και τη διαρκή εξέλιξη.

Με το βλέμμα στη νέα εποχή

Η συνεργασία αποκτά επιπλέον σημασία ενόψει της νέας εποχής που ανοίγεται για τον Παναθηναϊκό, με επίκεντρο και τη μελλοντική λειτουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η OMODA & JAECOO, ως Official Automotive Partner, θα αποτελέσει μέρος της νέας δυναμικής που αναπτύσσεται γύρω από τον σύλλογο.

«Η συνεργασία μας με τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα. Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με έναν οργανισμό που ενσαρκώνει το πάθος, την ιστορία και τη φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη. Στην OMODA & JAECOO πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, μοιραζόμαστε κοινό όραμα και κινούμαστε με ενέργεια και συνέπεια προς το μέλλον.» δήλωσε ο Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την OMODA & JAECOO στην οικογένεια του Παναθηναϊκού ως Official Automotive Partner. Πιστεύουμε ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις θα δημιουργήσουμε σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας παράλληλα νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας», δήλωσε ο Γεώργιος Σταθοπούλος, Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών βασίζεται σε κοινές επιδιώξεις γύρω από την εξέλιξη, την καινοτομία και τις υψηλές επιδόσεις, με την OMODA & JAECOO να ενισχύει παράλληλα τη διεθνή της παρουσία μέσω της σύνδεσής της με τον αθλητισμό.