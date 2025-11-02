quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτός είναι ο πιο «κουλός» έλεγχος της Τροχαίας – Δεν τον έχεις ξανακούσει

ΚΥΡΙΑΚΗ | 02.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
aftos-einai-o-pio-koulos-elegchos-tis-trochaias-den-ton-echeis-xanakousei-781299

Τα σήματα τα ξέρεις; Έχεις περάσει πρακτικές εξετάσεις οδήγησης; Lower στα αγγλικά έχεις;

Η ενίσχυση των ομοσπονδιακών κανονισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη γλωσσική επάρκεια των οδηγών βαρέων οχημάτων άρχισε να έχει απτά αποτελέσματα. Πριν από λίγους μήνες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυστηροποίησε τη νομοθεσία που επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών να μπορούν να διαβάζουν και να μιλούν αγγλικά, ώστε να κατανοούν πινακίδες, οδηγίες και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις αρχές. Από τότε, πολλές πολιτείες έχουν ξεκινήσει στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς που φαίνονται να μην πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Το πρώτο καταγεγραμμένο τεστ στον δρόμο

Στο Άρκανσο, ένας αστυνομικός της Highway Police σταμάτησε πρόσφατα έναν οδηγό νταλίκας από την Καλιφόρνια, σε ένα περιστατικό που θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση εξέτασης αγγλικής επάρκειας για επαγγελματία οδηγό στις ΗΠΑ. Το βίντεο του συμβάντος, που κυκλοφόρησε δημόσια, δείχνει βήμα προς βήμα την εξέταση και την τελική αποτυχία του οδηγού να επικοινωνήσει αποτελεσματικά.

Η συνάντηση ξεκινά όταν ο αστυνομικός ζητά εξηγήσεις για το πού και γιατί έχει σταθμεύσει το φορτηγό. Η απάντηση του οδηγού — «Ναι, είμαι παρκαρισμένος εδώ τρεις ώρες» — δεν ανταποκρίνεται στην ερώτηση. Όταν ο αστυνομικός επαναλαμβάνει, ο οδηγός φαίνεται μπερδεμένος και αμήχανος.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός τον ρωτά αν υπάρχει άλλος μέσα στο όχημα. Ο οδηγός απαντά: «Ναι, η εταιρεία μου». Στην ερώτηση «Ποια είναι η εταιρεία σου;», απαντά απλώς: «Καλιφόρνια». Το περιστατικό συνεχίζεται με παρόμοια έλλειψη συνεννόησης, αποδεικνύοντας την αδυναμία του οδηγού να κατανοήσει βασικές αγγλικές λέξεις και φράσεις.

Το φορτηγό και η εταιρεία πίσω από τον οδηγό

Το όχημα φαίνεται να είναι μισθωμένο από την Edline Freight Inc., εταιρεία με έδρα το Rowland Heights της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), περίπου το 25% των 28 οδηγών της εταιρείας βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός υπηρεσίας — ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο του κρατικού μέσου όρου (6,67%).

Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα για το πώς κάποιες μεταφορικές εταιρείες επιλέγουν ή εκπαιδεύουν τους οδηγούς τους, αλλά και για το πόσο συστηματικά οι πολιτείες ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους ομοσπονδιακούς κανόνες.

Η νέα πραγματικότητα για τους οδηγούς φορτηγών

Η αγγλική επάρκεια για τους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων δεν είναι απλώς τυπική προϋπόθεση. Οι κανονισμοί του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ ορίζουν ρητά ότι ένας οδηγός πρέπει να μπορεί να διαβάζει οδικά σήματα, να γράφει βασικές αναφορές και να επικοινωνεί προφορικά με αστυνομικούς ή άλλους οδηγούς. Η αδυναμία κατανόησης αυτών των στοιχείων θεωρείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Αν και κατά καιρούς έχουν υπάρξει αναφορές οδηγών που τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας μετά από παρόμοιους ελέγχους, λίγα περιστατικά είχαν ως τώρα καταγραφεί δημόσια ή με τόσο σαφή εικόνα της διαδικασίας. Το βίντεο του Άρκανσο προσφέρει σπάνια οπτική από την πλευρά του αστυνομικού, δείχνοντας την προσπάθεια του να εξηγήσει και να αξιολογήσει δίκαια την κατάσταση, πριν λάβει την απόφαση να αποσύρει τον οδηγό από τον δρόμο.

Τι κρατάμε

  • Το Άρκανσο κατέγραψε το πρώτο επίσημα δημοσιοποιημένο τεστ αγγλικής επάρκειας για οδηγό φορτηγού στις ΗΠΑ.

  • Ο οδηγός δεν μπορούσε να διαβάσει βασικές πινακίδες ούτε να απαντήσει απλά ερωτήματα του αστυνομικού.

  • Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί από όλους τους επαγγελματίες οδηγούς να γνωρίζουν επαρκώς αγγλικά για λόγους ασφάλειας.

  • Η εταιρεία στην οποία ανήκει το όχημα έχει ποσοστό οδηγών εκτός υπηρεσίας 25%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο.

  • Το περιστατικό φωτίζει τη νέα πραγματικότητα στην αμερικανική μεταφορική βιομηχανία: η γλωσσική επάρκεια είναι πλέον ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, όχι απλής γραφειοκρατίας.

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
