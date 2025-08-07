Αυξάνεται η αστυνόμευση σε 3 περιοχές της Ελλάδας – Δες πού θα κυκλοφορούν τα νέα οχήματα της Τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει την παρουσία της σε 3 περιοχές με 72 νέα οχήματα και μοτοσυκλέτες. Δες τα στοιχεία.

Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύεται με 72 νέα οχήματα για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Ελλάδα

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται 62 μοτοσικλέτες, 9 επιβατικά περιπολικά και 1 γερανοφόρο φορτηγό

Τα περιπολικά είναι Seat Leon και οι μοτοσυκλέτες Suzuki V-Strom 800

Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση παραβάσεων όπως η μη χρήση κράνους, η ταχύτητα και το αλκοόλ

Τα οχήματα προμηθεύτηκαν μέσω ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Νέα αστυνομικά οχήματα για ενίσχυση της παρουσίας σε 3 βασικές περιοχές

Με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ενδυνάμωση της αστυνόμευσης, η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 72 νέα οχήματα που θα κατανεμηθούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών στην Αμυγδαλέζα, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστρατήγου Πασχάλη Συριτούδη.

Seat Leon και Suzuki V-Strom 800 στον νέο στόλο της ΕΛ.ΑΣ.

Από το σύνολο των νέων οχημάτων, τα 9 είναι επιβατικά περιπολικά Seat Leon, τα οποία θα ενισχύσουν επιχειρησιακά τις ομάδες της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, με έμφαση στις περιφερειακές ζώνες των μεγάλων πόλεων.

Παράλληλα, προστέθηκαν 62 νέες μοτοσικλέτες Suzuki V-Strom 800, που προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και πρόσβαση σε δύσκολες ή πολυσύχναστες περιοχές.

Ιδιαίτερη ενίσχυση με γερανοφόρο φορτηγό

Ανάμεσα στα νέα οχήματα ξεχωρίζει και ένα γερανοφόρο φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή τύπου “Fassi F455A2.24”, το οποίο έρχεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες που έως σήμερα δεν μπορούσαν να καλυφθούν με υπάρχοντα μέσα. Πρόκειται για ένα ειδικό όχημα με δυνατότητες απομάκρυνσης βαρέων οχημάτων, υποστήριξης τροχαίων περιστατικών ή ειδικών επιχειρήσεων.

Ποιες παραβάσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Κατά την παρουσίαση, ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη να δοθεί αυστηρή προτεραιότητα στον έλεγχο παραβάσεων υψηλού κινδύνου, όπως:

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η υπερβολική ταχύτητα

Η μη χρήση κράνους από δικυκλιστές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις περιφέρειες των πόλεων, καθώς –όπως τόνισε– η επικινδυνότητα είναι αυξημένη σε περιοχές εκτός κέντρου.

«Είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι στους δρόμους επειδή δεν φορούν κράνος. Πρέπει όλοι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να φορούν κράνος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027. Τα οχήματα προορίζονται για την υποστήριξη των ομάδων ΔΙ.ΑΣ., Άμεσης Δράσης και Τροχαίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Τι κρατάμε;

72 νέα οχήματα ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα

Περιλαμβάνονται επιβατικά Seat Leon, μοτοσικλέτες Suzuki V-Strom 800 και ένα ειδικό γερανοφόρο φορτηγό

Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων, ειδικά εκτός κέντρου πόλεων

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών πόρων

