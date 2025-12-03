quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Στέλιος Παππάς
afxanontai-oi-times-sta-diodia-stin-ellada-apo-1i-ianouariou-2026-analytika-ta-posa-696089

Από 1/1/2026 αυξάνονται τα διόδια σε Ολυμπία Οδό και Μορέα. Δες νέες τιμές ανά σταθμό και συνολικά κόστη διαδρομών.

Από Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ώρα 00:00, τίθενται σε ισχύ νέες χρεώσεις διοδίων στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος) και στον Αυτοκινητόδρομο Μορέας (Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο–Σπάρτη). Οι αυξήσεις προκύπτουν από την ετήσια αναπροσαρμογή που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και από την κατανομή της αύξησης του 2023 που είχε συμφωνηθεί να «σπάσει» στα έτη 2024–2026. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αναμένονται αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

Ολυμπία Οδός: Αθήνα–Πύργος

Η Ολυμπία Οδός (συνολικό μήκος 277 km) αποκτά νέο μετωπικό σταθμό “Πάτρα” (3,60 €), γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό κόστος της διαδρομής Αθήνα–Πύργος για Ι.Χ. (Κατηγορία 2) από 15,40 € σε 19,50 € ανά κατεύθυνση. Πέρα από τον νέο σταθμό, οι επιμέρους αυξήσεις στους υφιστάμενους σταθμούς είναι μικρές (της τάξης των 0,10 €).

Νέες τιμές ανά σταθμό (Κατηγορία 2 – Ι.Χ.)

Σταθμός 2025 2026
Ελευσίνα 2,40 € 2,50 €
Ισθμός 2,00 € 2,10 €
Κιάτο 2,60 € 2,70 €
Ελαιώνας 3,70 € 3,80 €
Ρίο 2,60 € 2,70 €
Πάτρα (νέος) 3,60 €
Πύργος 2,10 € 2,10 €
Σύνολο Αθήνα–Πύργος 15,40 € 19,50 €

Αναλυτικό τιμολόγιο ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος που ισχύει από 1/1/2026 (ενδεικτικά): Ελευσίνα 2,50 € (Κατ.2), Ισθμός 2,10 €, Κιάτο 2,70 €, Ελαιώνας 3,80 €, Ρίο 2,70 €, Πάτρα 3,60 €, Πύργος 2,10 €. Πλευρικοί σταθμοί/λοιπές κατηγορίες (1, 3, 4) έχουν επίσης επικαιροποιημένες τιμές σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Αυτή τη βδομάδα εγκαινιάζεται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδος – Πού είναι;

Μείωση κατά 17% στα διόδια της Πελασγίας

Αυτοκινητόδρομος Μορέας: Κόρινθος–Καλαμάτα & Κόρινθος–Σπάρτη

Στον Μορέα (συνολικό μήκος 205 km), οι αυξήσεις είναι ήπιες. Για Ι.Χ. (Κατηγορία 2) η διαδρομή Κόρινθος–Καλαμάτα ανεβαίνει από 11,30 € σε 11,75 € (+0,45 €), ενώ η Κόρινθος–Σπάρτη από 11,05 € σε 11,50 € (+0,45 €).

Νέες τιμές ανά σταθμό (Κατηγορία 2 – Ι.Χ.)

Σταθμός 2025 2026
Σπαθοβουνίου 2,85 € 2,95 €
Νεστάνης 2,70 € 2,80 €
Γέφυρας Μάναρη 2,20 € 2,30 €
Βελιγοστής 1,40 € 1,45 €
Καλαμάτας 2,15 € 2,25 €
Πετρίνας (κλάδος Λεύκτρο–Σπάρτη) 3,30 € 3,45 €
Σύνολο Κόρινθος–Καλαμάτα 11,30 € 11,75 €
Σύνολο Κόρινθος–Σπάρτη 11,05 € 11,50 €

Υπάρχουν επίσης επικαιροποιήσεις σε πλευρικούς σταθμούς (Παραδείσια, Αρφαρά, Θουρία) και σε ανώτερες κατηγορίες (Κατ. 3 & 4). Για επαγγελματικά/βαρέα οχήματα, οι νέοι τιμοκατάλογοι είναι ήδη αναρτημένοι.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον οδηγό

Η αναπροσαρμογή αυξάνει το κόστος των διαδρομών σε κομβικούς άξονες της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας. Στην Ολυμπία Οδό, η προσθήκη του σταθμού Πάτρα φέρνει αισθητό άλμα στο τελικό ποσό Αθήνα–Πύργος, ενώ στον Μορέα οι μικρές αυξήσεις συσσωρεύονται στο τελικό αντίτιμο. Εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι αυτοκινητόδρομοι, αναμένεται γενικευμένη επιβάρυνση για τις οδικές μετακινήσεις από τις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε;

  • Έναρξη ισχύος: 1/1/2026, 00:00.

  • Ολυμπία Οδός (Ι.Χ.): Αθήνα–Πύργος από 15,40 € σε 19,50 € λόγω και του νέου σταθμού “Πάτρα” (3,60 €).

  • Μορέας (Ι.Χ.): Κόρινθος–Καλαμάτα 11,75 € (από 11,30 €) / Κόρινθος–Σπάρτη 11,50 € (από 11,05 €).

  • Οι αυξήσεις βασίζονται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή και στη σταδιακή κατανομή της αύξησης 2023.

  • Πιθανές νέες ανακοινώσεις και από άλλους αυτοκινητόδρομους το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όλες οι ειδήσεις

Το προσιτό CUPRA των 26.000 ευρώ έρχεται το 2026 με σπορ χαρακτήρα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε στην Ελλάδα – Δες αναλυτικά τιμές και εκδόσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αύξηση διοδίων#διόδια#Ολυμπία Οδός
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

episimo-teleiose-i-paragogi-tou-diasimoterou-ford-olon-ton-epochon-783243

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Επίσημο: Τελείωσε η παραγωγή του διασημότερου Ford όλων των εποχών
to-ford-escort-rs-epistrefei-me-340-ps-kai-kofti-stis-10-000-rpm-782716

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.11.2025

Το Ford Escort RS επιστρέφει με 340 PS και κόφτη στις 10.000 rpm
ford-ranger-me-281-ippous-kaiei-34-lt-100km-kai-echei-6-chronia-dorean-service-alitheia-782159

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.11.2025

Ford Ranger με 281 ίππους, καίει 3,4 lt/100km και έχει 6 χρόνια δωρεάν service. Αλήθεια!
i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;
synagermos-apo-to-afentiko-tis-ford-poies-poliseis-aftokiniton-tha-pesoun-stis-mises-756963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Συναγερμός από το αφεντικό της Ford: Ποιες πωλήσεις αυτοκινήτων θα πέσουν στις μισές;
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε

Πρόσφατες Ειδήσεις