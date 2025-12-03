Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά

Από 1/1/2026 αυξάνονται τα διόδια σε Ολυμπία Οδό και Μορέα. Δες νέες τιμές ανά σταθμό και συνολικά κόστη διαδρομών.

Από Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ώρα 00:00, τίθενται σε ισχύ νέες χρεώσεις διοδίων στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος) και στον Αυτοκινητόδρομο Μορέας (Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο–Σπάρτη). Οι αυξήσεις προκύπτουν από την ετήσια αναπροσαρμογή που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και από την κατανομή της αύξησης του 2023 που είχε συμφωνηθεί να «σπάσει» στα έτη 2024–2026. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αναμένονται αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

Ολυμπία Οδός: Αθήνα–Πύργος

Η Ολυμπία Οδός (συνολικό μήκος 277 km) αποκτά νέο μετωπικό σταθμό “Πάτρα” (3,60 €), γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό κόστος της διαδρομής Αθήνα–Πύργος για Ι.Χ. (Κατηγορία 2) από 15,40 € σε 19,50 € ανά κατεύθυνση. Πέρα από τον νέο σταθμό, οι επιμέρους αυξήσεις στους υφιστάμενους σταθμούς είναι μικρές (της τάξης των 0,10 €).

Νέες τιμές ανά σταθμό (Κατηγορία 2 – Ι.Χ.)

Σταθμός 2025 2026 Ελευσίνα 2,40 € 2,50 € Ισθμός 2,00 € 2,10 € Κιάτο 2,60 € 2,70 € Ελαιώνας 3,70 € 3,80 € Ρίο 2,60 € 2,70 € Πάτρα (νέος) – 3,60 € Πύργος 2,10 € 2,10 € Σύνολο Αθήνα–Πύργος 15,40 € 19,50 €

Αναλυτικό τιμολόγιο ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος που ισχύει από 1/1/2026 (ενδεικτικά): Ελευσίνα 2,50 € (Κατ.2), Ισθμός 2,10 €, Κιάτο 2,70 €, Ελαιώνας 3,80 €, Ρίο 2,70 €, Πάτρα 3,60 €, Πύργος 2,10 €. Πλευρικοί σταθμοί/λοιπές κατηγορίες (1, 3, 4) έχουν επίσης επικαιροποιημένες τιμές σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αυτοκινητόδρομος Μορέας: Κόρινθος–Καλαμάτα & Κόρινθος–Σπάρτη

Στον Μορέα (συνολικό μήκος 205 km), οι αυξήσεις είναι ήπιες. Για Ι.Χ. (Κατηγορία 2) η διαδρομή Κόρινθος–Καλαμάτα ανεβαίνει από 11,30 € σε 11,75 € (+0,45 €), ενώ η Κόρινθος–Σπάρτη από 11,05 € σε 11,50 € (+0,45 €).

Νέες τιμές ανά σταθμό (Κατηγορία 2 – Ι.Χ.)

Σταθμός 2025 2026 Σπαθοβουνίου 2,85 € 2,95 € Νεστάνης 2,70 € 2,80 € Γέφυρας Μάναρη 2,20 € 2,30 € Βελιγοστής 1,40 € 1,45 € Καλαμάτας 2,15 € 2,25 € Πετρίνας (κλάδος Λεύκτρο–Σπάρτη) 3,30 € 3,45 € Σύνολο Κόρινθος–Καλαμάτα 11,30 € 11,75 € Σύνολο Κόρινθος–Σπάρτη 11,05 € 11,50 €

Υπάρχουν επίσης επικαιροποιήσεις σε πλευρικούς σταθμούς (Παραδείσια, Αρφαρά, Θουρία) και σε ανώτερες κατηγορίες (Κατ. 3 & 4). Για επαγγελματικά/βαρέα οχήματα, οι νέοι τιμοκατάλογοι είναι ήδη αναρτημένοι.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον οδηγό

Η αναπροσαρμογή αυξάνει το κόστος των διαδρομών σε κομβικούς άξονες της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας. Στην Ολυμπία Οδό, η προσθήκη του σταθμού Πάτρα φέρνει αισθητό άλμα στο τελικό ποσό Αθήνα–Πύργος, ενώ στον Μορέα οι μικρές αυξήσεις συσσωρεύονται στο τελικό αντίτιμο. Εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι αυτοκινητόδρομοι, αναμένεται γενικευμένη επιβάρυνση για τις οδικές μετακινήσεις από τις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε;

Έναρξη ισχύος: 1/1/2026, 00:00 .

Ολυμπία Οδός (Ι.Χ.): Αθήνα–Πύργος από 15,40 € σε 19,50 € λόγω και του νέου σταθμού “Πάτρα” (3,60 €) .

Μορέας (Ι.Χ.): Κόρινθος–Καλαμάτα 11,75 € (από 11,30 €) / Κόρινθος–Σπάρτη 11,50 € (από 11,05 €).

Οι αυξήσεις βασίζονται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή και στη σταδιακή κατανομή της αύξησης 2023 .

Πιθανές νέες ανακοινώσεις και από άλλους αυτοκινητόδρομους το αμέσως επόμενο διάστημα.

