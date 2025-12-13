quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξήσεις στα διόδια όλων των κεντρικών αυτοκινητόδρομων – Αναλυτικά οι τιμές ανά κατηγορία

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
afxiseis-sta-diodia-olon-ton-kentrikon-aftokinitodromon-analytika-oi-times-ana-katigoria-693640

Μεγαλύτερο θα είναι πλέον το αντίτιμο από την νέα χρονιά στους περισσότερους αυτοκινητόδρομου που συνθέτουν το κεντρικό οδικό δίκτυο της χώρας

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνονται τα διόδια σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Οι αναπροσαρμογές αφορούν τους οδικούς άξονες Ελευσίνα–Πάτρα–Πύργος, Αντίρριο–Ιωάννινα, Λαμία–Καλαμπάκα, Αθήνα–Σκάρφεια, Σκάρφεια–Ράχες, Ράχες–Κλειδί Ημαθίας, καθώς και τον άξονα Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και τον κλάδο προς Σπάρτη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αυξήσεις υπάγονται στις συμφωνίες των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν ετήσιες αναπροσαρμογές στο κόμιστρο των διοδίων βάση του πληθωρισμού. Για πρώτη φορά, αυτό αφορά και την Αττική Οδό, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο σχετικό θέμα.

Σε ότι αφορά στο υπόλοιπο δίκτυο αυτοκινητόδρομων, οι αυξήσεις έχουν ως εξής:

Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αντίρριο-Ιωάννινα)

Νέα Οδός (Αθήνα-Σκάρφεια)

Κεντρική Οδός Ε65 (Σκάρφεια-Ράχες και Λαμία-Καλαμπάκα)

Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης)

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας)

Πηγή: ypodomes.com

 

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
