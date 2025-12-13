Αυξήσεις στα διόδια όλων των κεντρικών αυτοκινητόδρομων – Αναλυτικά οι τιμές ανά κατηγορία

Μεγαλύτερο θα είναι πλέον το αντίτιμο από την νέα χρονιά στους περισσότερους αυτοκινητόδρομου που συνθέτουν το κεντρικό οδικό δίκτυο της χώρας

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνονται τα διόδια σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Οι αναπροσαρμογές αφορούν τους οδικούς άξονες Ελευσίνα–Πάτρα–Πύργος, Αντίρριο–Ιωάννινα, Λαμία–Καλαμπάκα, Αθήνα–Σκάρφεια, Σκάρφεια–Ράχες, Ράχες–Κλειδί Ημαθίας, καθώς και τον άξονα Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και τον κλάδο προς Σπάρτη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αυξήσεις υπάγονται στις συμφωνίες των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν ετήσιες αναπροσαρμογές στο κόμιστρο των διοδίων βάση του πληθωρισμού. Για πρώτη φορά, αυτό αφορά και την Αττική Οδό, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο σχετικό θέμα.

Σε ότι αφορά στο υπόλοιπο δίκτυο αυτοκινητόδρομων, οι αυξήσεις έχουν ως εξής:

Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αντίρριο-Ιωάννινα)

Νέα Οδός (Αθήνα-Σκάρφεια)

Κεντρική Οδός Ε65 (Σκάρφεια-Ράχες και Λαμία-Καλαμπάκα)

Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης)

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας)

Πηγή: ypodomes.com

