EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγνώριστο το νέο Toyota Corolla – Με θερμικά και ηλεκτρικά σύνολα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.10.2025
Autotypos Team
agnoristo-to-neo-toyota-corolla-me-thermika-kai-ilektrika-synola-781142

Η Toyota πατάει το… reset, με το πρωτότυπο του best-sellers της, Corolla, να είναι πραγματικά αγνώριστο

Από το ντεμπούτο του, το 1966, το Toyota Corolla έχει πάρει πολλές μορφές: από hatchback σε σεντάν, από wagon σε κουπέ, ενώ σε μερικές αγορές η Toyota το προσέφερε και σε μορφή minivan. Πρόκειται για ένα μοντέλο που η Toyota έχει εξελίξει σε κάτι σαν… ελβετικό σουγιά, με τα αποτελέσματα να μιλάνε από μόνα τους.

Το Toyota Corolla είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, με τις συνολικές παραδόσεις να ξεπερνούν τις 55 εκατ. μονάδες!

Ριζικές αλλαγές στην 13η του γενιά

Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο concept του Corolla αποκαλύπτουν πως το εμβληματικό best-seller της Toyota οδεύει προς μια ριζική μεταμόρφωση. Ενώ παραμένει απλά ένα πρωτότυπο, το νέο Corolla είναι πραγματικά αγνώριστο, με την εταιρεία να σχεδιάζει να το προσφέρει σε μια ευρεία γκάμα κινητήρων: από αμιγώς ηλεκτρικό μέχρι πλήρως υβριδικό και Plug-in.

Στα σκαριά βρίσκεται επίσης μια έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ δεν αποκλείεται να κινείται με καύσιμα ουδέτερα σε εκπομπές άνθρακα. Η Toyota έχει ανακοινώσει πως εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη μια νέας οικογένειας κινητήρων 1,5 και 2,0 λίτρων με σημαντικά ελαφρύτερη κατασκευή, οι οποίοι θα είναι πιο αποδοτικοί από τους τρέχοντες – κινητήρες που ακούγονται «κομμένοι και ραμμένοι» για ένα εμβληματικό μοντέλο όπως το Corolla.

Δραματικές αλλαγές στον σχεδιασμό

Η πρωτότυπη έκδοση του Corolla αποκαλύφθηκε στο Japan Mobility Show στο Τόκιο στις 28 Οκτωβρίου και αντιπροσωπεύει μια δραματική αλλαγή στο σχεδιασμό. Δύσκολα κάποιος θα έλεγε με σιγουριά πως το αυτοκίνητο που αντικρίζει πρόκειται για Corolla, αφού το γνωστό του «σουλούπι» έχει δώσει τη θέση του σε ένα κομψό σπορ αμάξωμα με επιθετικές γραμμές και μια μικρή σταθερή αεροτομή ενσωματωμένη στο πορτμπαγκάζ.

Διαβάστε επίσης: Αυτό είναι το μέλλον της Ferrari; – Πρέπει να ανησυχούμε;

Οι μπάρες φώτων μπροστά και πίσω του δίνουν ένα φουτουριστικό look, ενώ το αυτοκίνητο πατάει πάνω σε νέους εντυπωσιακούς τροχούς 21 ιντσών.

 

Περνώντας στο εσωτερικό, εκεί αντικρίζουμε έναν… άλλον κόσμο σε σχέση με την τρέχουσα έκδοση του Corolla. Εδώ η Toyota έχει κάνει άλλο ένα τολμηρό άλμα, με τα φυσικά κουμπιά να δίνουν τη θέση τους σε πλήκτρα αφής που περιβάλλουν έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων και όλα τα χειριστήρια να είναι συγκεντρωμένα πίσω από το τιμόνι.

Παράλληλα, ο επιλογέας ταχυτήτων -σε σχήμα αυτοκινήτου- είναι τοποθετημένος ψηλά σε μια αιωρούμενη κονσόλα δίπλα στον οδηγό, θυμίζοντας μια διάταξη που μοιάζει περισσότερο με ένα minivan παρά με ένα παραδοσιακό sedan.

 

Μπορεί όταν η νέα γενιά του Corolla φτάσει στις αντιπροσωπείες, στα τέλη του 2026 ή μέσα στο 2027, να είναι ένα αρκετά διαφορετικό αυτοκίνητο από το πρωτότυπο που βλέπουμε σήμερα, ωστόσο, το concept μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον του μοντέλου όσον αφορά τον σχεδιασμό.

Η επόμενη Corolla πιθανότατα δεν θα είναι τόσο ακραία, αλλά η Toyota σκοπεύει να προωθήσει τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα περισσότερο από ποτέ.

Τι κρατάμε:

  • Το πρωτότυπο του νέου Corolla δείχνει πως η Toyota έχει μεγάλα σχέδια για τη νέα γενιά του best-seller της
  • Το νέο Corolla είναι πραγματικά αγνώριστό, τόσο εξωτερικά, όσο και στο εσωτερικό του
  • Η Toyota θα το προσφέρει σε αμιγώς ηλεκτρικές, υβριδικές και θερμικές εκδόσεις
  • Το πρωτότυπο αποκαλύφθηκε στο Japan Mobility Show και θα κυκλοφορήσει στην τελική του μορφή το αργότερο μέσα στο 2027

