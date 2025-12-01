Αγορά αυτοκινήτου: Οι Ιάπωνες χάνουν την Νοτιοανατολική Ασία – Η Ινδία γίνεται το νέο τους «στοίχημα»

Η αφόρητη πίεση στο μεταβαλλόμενο πεδίο της αγοράς αυτοκινήτου, αναγκάζει τους Ιάπωνες σε αλλαγή στρατηγική και στόχων

Για δεκαετίες, οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες — με την Honda στην πρώτη γραμμή — θεωρούσαν την αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας ως… «σιγουράκι»: σταθερή, με πιστούς πελάτες και με σχεδόν εγγυημένο μερίδιο. Όμως αυτή η κυριαρχία σήμερα κλυδωνίζεται. Η ραγδαία άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά (EV), αλλάζει ριζικά τον ανταγωνισμό και εξαναγκάζει τους Ιάπωνες κατασκευαστές να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους.

Η Honda είναι ήδη σε φάση αναδίπλωσης: αλλάζει τις προβλέψεις κερδοφορίας, μειώνει στόχους πωλήσεων και «γυρίζει» το βλέμμα στην Ινδία ως νέο, κρίσιμο πεδίο διεκδίκησης.

Πως χάθηκε έδαφος στη ΝΑ Ασία: τι δείχνουν τα νούμερα

Η Honda αναθεώρησε πρόσφατα προς τα κάτω την πρόβλεψη ετήσιας κερδοφορίας της κατά 21%, με αιτία το υψηλό κόστος για την κατασκευή EVs, προβλήματα στην τροφοδοσία με chips (Nexperia), αλλά και τη συρρίκνωση πωλήσεων στην Ασία.

Η εταιρεία τώρα προβλέπει ότι θα πουλήσει στην Ασία (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας) 925.000 οχήματα φέτος, δηλαδή μια εκτίμηση μειωμένη κατά 10% σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 1,09 εκατομμυρίων μονάδων.

φέτος, δηλαδή μια εκτίμηση μειωμένη κατά 10% σε σχέση με τον αρχικό στόχο των Η μείωση πωλήσεων σε αγορές Νοτιοανατολικής Ασίας είναι σημαντική: στην Ινδονησία οι λιανικές πωλήσεις της Honda υποχώρησαν κατά σχεδόν 30% σε 9 μήνες, στη Μαλαισία κατά 18% , ενώ στην Ταϊλάνδη το «κούρεμα» έφτασε το 12% .

σε 9 μήνες, στη Μαλαισία κατά , ενώ στην Ταϊλάνδη το «κούρεμα» έφτασε το . Η πτώση στις πωλήσεις δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εφοδιαστικών προβλημάτων ή δασμών αλλά κυρίως αντανακλά τη σκληρή πίεση των Κινέζων κατασκευαστών EV, που προσφέρουν προσιτές τιμές και σύγχρονη τεχνολογία.

Γιατί η Ινδία γίνεται το στοίχημα

Απέναντι στη σταδιακή απώλεια της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Honda — αλλά και άλλες ιαπωνικές φίρμες- στρέφουν το βλέμμα προς την Ινδία, ως εναλλακτική αγορά. Οι λόγοι είναι προφανείς:

Η Ινδία παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές στον κόσμο, με υψηλή ζήτηση για προσιτά αλλά σύγχρονα αυτοκίνητα.

Σε αντίθεση με πολλές χώρες της SEA, η είσοδος Κινέζων EV είναι ακόμα περιορισμένη, πράγμα που δίνει στους Ιάπωνες πλεονέκτημα.

Η Honda έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταστήσει την Ινδία «βάση παραγωγής και κόμβο εξαγωγών» για μελλοντικά ηλεκτρικά της μοντέλα.

Με άλλα λόγια, η Ινδία δεν είναι απλώς εναλλακτικήμ αλλά το πιο ισχυρό χαρτί που έχουν οι Ιάπωνες για να ανακτήσουν μέρος της απώλειας που βιώνουν στη SEA.

Η μεγάλη εικόνα: στροφή στρατηγικής ή παραχώρηση αγοράς;

Η «πιεστική υποχώρηση» στη Νοτιοανατολική Ασία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εξωτερικών προκλήσεων αλλά δείχνει και την έντονη ανακατάταξη του αυτοκινητικού χάρτη. Οι Ιάπωνες βλέπουν να χάνεται σταδιακά το προνόμιο της κυριαρχίας, ενώ οι Κινέζοι δεν περιορίζονται σε τιμολογιακά πλεονεκτήματα: προσφέρουν EV με σύγχρονη τεχνολογία, που ταιριάζει στην εξελισσόμενη ζήτηση της περιοχής.

Η στροφή στην Ινδία είναι ρεαλιστική αλλά δεν είναι εγγυημένη. Απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, γρήγορη προσαρμογή και νέα προϊόντα που να ανταγωνιστούν όσους τώρα «χτυπούν την πόρτα».

