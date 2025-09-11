Αγορά αυτοκινήτου: Το καύσιμο που προτιμούν οι Έλληνες το 2025

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα αλλάζει ραγδαία το 2025, με τις επιλογές καυσίμου να αποτυπώνουν καθαρά τη στροφή των οδηγών προς πιο οικονομικές και «πράσινες» λύσεις.

Υβριδικά : Σχεδόν 1 στα 2 καινούρια αυτοκίνητα (49,2%)

: Σχεδόν 1 στα 2 καινούρια αυτοκίνητα (49,2%) Βενζίνη : Σημαντική πτώση, στο 39,1%

: Σημαντική πτώση, στο 39,1% Πετρέλαιο : Καταρρέει, μόλις 3,2%

: Καταρρέει, μόλις 3,2% Plug-in υβριδικά : Σταθερή άνοδος, 6,8%

: Σταθερή άνοδος, 6,8% Ηλεκτρικά : Σταθεροποίηση στο 5,3%

: Σταθεροποίηση στο 5,3% Υγραέριο: Διπλασιασμός μεριδίου, στο 3%

Η επιλογή καυσίμου για την αγορά αυτοκινήτου δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Επηρεάζεται από τις τιμές αντλίας, την τεχνολογία που διαθέτουν οι κατασκευαστές, αλλά και από τις κρατικές πολιτικές. Το 2025, οι Έλληνες δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε μια λύση που συνδυάζει χαμηλότερη κατανάλωση με πρακτικότητα στην καθημερινότητα: τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Τα υβριδικά στην κορυφή

Με βάση τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, τα υβριδικά (HEV) κατέχουν το 49,2% της αγοράς, όταν πέρυσι τέτοια εποχή βρίσκονταν στο 40,7%. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή άνοδο 8,5 μονάδων, που τα εδραιώνει στην κορυφή. Ουσιαστικά, ένας στους δύο αγοραστές προτίμησε την τεχνολογία που δεν χρειάζεται φόρτιση, αλλά μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές.

Η αύξηση αυτή δείχνει και την αλλαγή νοοτροπίας: οι Έλληνες στρέφονται σε πιο οικονομικές και «πράσινες» λύσεις, χωρίς όμως να θυσιάζουν την ευκολία του ανεφοδιασμού.

Η πτώση της βενζίνης

Αντίστροφη πορεία στην αγορά αυτοκινήτου ακολουθούν τα βενζινοκίνητα μοντέλα. Από το 39,1% μερίδιο το 2024, φέτος περιορίστηκαν στο 32,5%. Η πτώση σχεδόν 7 μονάδων δείχνει ότι η κλασική επιλογή των Ελλήνων οδηγών δεν είναι πλέον η αυτονόητη. Οι υψηλές τιμές καυσίμων και η βελτίωση των υβριδικών εξηγήσεων ωθούν πολλούς να αναζητήσουν εναλλακτικές.

Το τέλος του diesel;

Το πετρέλαιο συνεχίζει την ελεύθερη πτώση. Το μερίδιό του από 8,4% πέρυσι έπεσε στο 3,2% φέτος. Η συνδυασμένη πίεση από περιορισμούς κυκλοφορίας, χαμηλή προσφορά μοντέλων και αυξημένο λειτουργικό κόστος το καθιστούν σχεδόν περιθωριακό καύσιμο για την ελληνική αγορά. Μόνο επαγγελματικά οχήματα το κρατούν ακόμη «στη ζωή».

Plug-in και ηλεκτρικά

Τα plug-in υβριδικά (PHEV) δείχνουν να κερδίζουν έδαφος. Μερίδιο 6,8% σημαίνει αύξηση 1,4 μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Προσφέρουν το πλεονέκτημα της ηλεκτρικής οδήγησης στην πόλη, με την ασφάλεια του θερμικού κινητήρα για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) διατηρούνται στο 5,3%, με μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2024. Η ελληνική αγορά φαίνεται να κρατά επιφυλάξεις απέναντι στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, κυρίως λόγω δικτύου φόρτισης και τιμών.

Το LPG κερδίζει έδαφος

Εντυπωσιακή είναι η πορεία του υγραερίου (LPG). Από 1,5% το 2024 εκτοξεύτηκε στο 3%, διπλασιάζοντας το μερίδιό του. Οι χαμηλές τιμές καυσίμου και η μεγάλη αυτονομία εξηγούν γιατί όλο και περισσότεροι το προτιμούν, ειδικά όσοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα.

Τι δείχνουν τα νούμερα

Συνολικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 έφτασαν τις 99.960 μονάδες, αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με το 2024. Η εικόνα είναι θετική, αλλά η μεγαλύτερη είδηση είναι η ανακατανομή δυνάμεων μεταξύ καυσίμων.

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μπει οριστικά σε μια νέα εποχή, με τα υβριδικά να αποτελούν πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Τι κρατάμε;

Υβριδικά : Σχεδόν 1 στα 2 καινούρια αυτοκίνητα

: Σχεδόν 1 στα 2 καινούρια αυτοκίνητα Βενζίνη : Συνεχίζει την πτώση της

: Συνεχίζει την πτώση της Diesel : Σχεδόν εκτός παιχνιδιού

: Σχεδόν εκτός παιχνιδιού LPG: Επιστρέφει δυναμικά με διπλασιασμένο μερίδιο

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα