Αγόρασε Lamborghini που είχε τα 10-πλάσια χιλιόμετρα από όσα του είχε πει πωλητής – Τι έκανε;

Αυτοκίνητο που από 200.000 χλμ., ξαφνικά επανεμφανίζεται με… 100.000: Όχι, δεν είναι Black Friday, είναι απλά μια κλασσική αγγελία αυτοκινήτου με «γυρισμένα χιλιόμετρα». Κι όμως, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας και μόνο σε καθημερινά αυτοκίνητα 20ετίας, αλλά και στα καλύτερα μαγαζιά, όπως η Lamborghini.

10 φορές παραπάνω χιλιόμετρα

Τόσες φορές παραπάνω χιλιόμετρα είχε τελικά η Lamborghini Huracan που πούλησε η αντιπροσωπία JLR Brooklyn, η οποία υποτίθεται πως είχε οδηγηθεί για μόλις 2.100. Το αυτοκίνητο είχε πουληθεί έναντι 190.000 δολαρίων, με τον πωλητή να χρησιμοποιεί το ποσό για να αγοράσει ένα καινούργιο Range Rover.

To λάθος της JLR Brooklyn είναι πως δεν κατάλαβε πως επρόκειτο για scam, αφού οι τεχνικοί της δεν ανακάλυψαν πως από τα χιλιόμετρα στο οδόμετρο έλειπε… ένα μηδενικό και κάτι. Ωστόσο, ο νέος της ιδιοκτήτης το κατάλαβε όταν την πήγε για service σε ένα συνεργείο στο Τέξας, με τους μηχανικούς να ανακαλύπτουν την «βρωμοδουλειά».

Αυτό αφού, ενώ το οδόμετρο έδειχνε περίπου 2.100 χλμ., ενώ στο ECU έγραφε πως το αυτοκίνητο έχει διανύσει στην πραγματικότητα 23.365.

Σε μπελάδες η αντιπροσωπία

Σύμφωνα με το συνεργείο, στη Lamborghini Huracan Evo Spider είχε τοποθετηθεί μια συσκευή που άλλαζε τα χιλιόμετρα στο οδόμετρο, το οποίο αντικαταστάθηκε έναντι 6.300 δολαρίων, ενώ η JLR Brooklyn αναγκάστηκε να καλύψει το κόστος επισκευών και μεταφορικών και να αποζημιώσει τον αγοραστή. Η αντιπροσωπεία τώρα κινείται με τη σειρά της νομικά ενάντια στον πρώην κάτοχο της Huracan, N. Teelan, και την εταιρεία του, Cross Feen, κατηγορώντας τον για απάτη.

Στη μήνυση αναφέρεται πως η αξία μεταπώλησης της Lamborghini «έχει υποτιμηθεί σημαντικά και προφανώς θα αποφέρει πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι αναμενόταν» εάν πουληθεί ξανά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως στην αντιπροσωπεία έμαθαν το μάθημά τους και δεν πρόκειται να την «πατήσουν» ξανά έτσι. Ελπίζουμε.

