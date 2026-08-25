Αγοράζουν οι Ευρωπαίοι κινέζικα αυτοκίνητα; – Τι ποσοστό έχουν και ποια μάρκα είναι No1;

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη συνεχίζει την ανοδική της πορεία, ενώ τα κινέζικα αυτοκίνητα καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο και φτάνουν σε μερίδιο-ρεκόρ 11,2%

Ανοδικά κινήθηκε και τον Ιούλιο η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Dataforce, που δημοσιεύτηκαν στο Automotive News Europe, η συνολική αγορά των ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Ελβετίας έχει καταγράψει από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο αύξηση 5,7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία που καταγράφουν τα κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά. Τον Ιούλιο κατέγραψαν μερίδιο 11,2%, το υψηλότερο που έχουν σημειώσει μέχρι σήμερα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 107%.

Στην κορυφή μεταξύ των κινεζικών εταιρειών βρέθηκε η BYD, ακολουθούμενη από τις Chery και SAIC.

Ισχυρή άνοδος για τα ηλεκτρικά

Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την αύξηση της αγοράς. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 51%, με το μερίδιό τους να φτάνει πλέον το 25% της ευρωπαϊκής αγοράς. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 37% υψηλότερο σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η άνοδος των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων συνοδεύτηκε από μικρότερες αυξήσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 15%, ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση 24% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά. Τα συμβατικά υβριδικά σημείωσαν άνοδο 9%, επίσης χαμηλότερη από τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του 14%.

Οι κινεζικές μάρκες συνεχίζουν την επέλασή τους

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις αρκετών κινεζικών εταιρειών. Η Leapmotor, η οποία συνδέεται με τον όμιλο Stellantis, αύξησε τις πωλήσεις της κατά 294%, φτάνοντας τις 9.306 μονάδες. Η Xpeng συνεχίζει τη χρονιά-ρεκόρ, με αύξηση 270% και 5.244 πωλήσεις, ενώ η Chery, που περιλαμβάνει τις μάρκες Omoda, Jaecoo και Chery, σημείωσε άνοδο 202%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της BYD, η οποία μαζί με την premium μάρκα Denza κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 150%. Παράλληλα, η SAIC αυξήθηκε κατά 22%, ενώ η Geely Group κατά 21%, καταλαμβάνοντας αντίστοιχα τη 15η και τη 16η θέση μεταξύ των κατασκευαστών με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστών, η Mercedes ήταν η μοναδική με σημαντικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε τον μέσο όρο της αγοράς, σημειώνοντας αύξηση 4,7%. Άλλες εταιρείες κατέγραψαν επίσης άνοδο, αλλά έχασαν μερίδιο αγοράς. Η Toyota σημείωσε αύξηση 2,3%, η Stellantis 2% και το BMW Group 1,7%.

Αντίθετα, η εικόνα της Tesla παραμένει προβληματική, με τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 36% τον Ιούλιο. Πτώση σημείωσαν επίσης η Ford (-16%), η Hyundai-Kia (-8,5%), η Nissan (-5,8%) και ο όμιλος Volkswagen (-3%).

Changan, Chery και Geely με «εκρηκτική» ανάπτυξη

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στις πωλήσεις ορισμένων κινεζικών μαρκών που μόλις κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Changan εκτοξεύθηκε από μόλις 7 αυτοκίνητα τον Ιούλιο του 2025 σε 1.249 τον Ιούλιο του 2026. Η Chery έφτασε τις 5.868 μονάδες, έναντι μόλις 107 πέρυσι, ενώ η Geely ανέβηκε στις 4.508 μονάδες, από 168 τον Ιούλιο του 2025.

Από τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές μάρκες, η Fiat αύξησε τις πωλήσεις της κατά 25%, η Citroen κατά 16% και η Renault κατά 11%. Fiat και Citroen επωφελήθηκαν από την αυξημένη παραγωγή προσιτών μοντέλων που βασίζονται στην πλατφόρμα Smart Car του ομίλου Stellantis.

Στη Renault, σημαντικό ρόλο στην άνοδο έπαιξαν τα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα Twingo, Renault 4 και Renault 5 E-Tech. Το Twingo βρέθηκε στη 12η θέση μεταξύ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με 4.831 πωλήσεις, ακριβώς πίσω από το Tesla Model Y, ενώ το Renault 5 E-Tech κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των ηλεκτρικών, σημειώνοντας αύξηση 49%.

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, το Dacia Sandero ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις τον Ιούλιο, μπροστά από τα VW Golf και VW T-Roc. Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε η Mercedes GLC, η οποία σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 45%.

Tι κρατάμε: