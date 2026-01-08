Αγρότες: 48ώροι και 4ήμεροι αποκλεισμοί – Δες πότε “κόβεται” η Ελλάδα στα δύο

Σε 48ωρους και 4ήμερους αποκλεισμούς σε Εθνικές Οδούς και κομβικά σημεία προχωρούν οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης που φαίνεται ότι δεν ικανοποίησαν τα αιτήματά τους.

Tα νέα μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους Υπουργούς δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, με την κατάσταση να μην αποκλιμακώνεται και τις πρώτες αντιδράσεις να είναι αρνητικές. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν απογοητευμένοι, υποστηρίζοντας ότι τα έξι μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν ήδη γνωστά και δεν καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Όπως επισημαίνουν, τα αιτήματα που έχουν θέσει παραμένουν ανικανοποίητα, ενώ η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνει ο πρωτογενής τομέας.

Αντιδρώντας, 18 μπλόκα και διάφοροι αγροτικοί σύλλογοι απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους και να επισημάνουν τις ανάγκες του κλάδου σε άμεσο διάλογο. Παράλληλα, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ζήτησε τη σύλληψη όσων διαταράσσουν την κυκλοφορία, προσθέτει νομική διάσταση στην κρίση.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων από τους αγρότες

Οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 48ωρους αποκλεισμούς σε τελωνεία και κομβικά σημεία. Νωρίτερα στις 10:00 είχα συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη σε Προμαχώνα, Εξοχή, Νίκη και Ευζώνους. Στις 11 ξεκίνησε κομβόι των τρακτέρ και αυτοκινήτων με τους αγρότες να κατευθύνονται από το μπλόκο της Νίκαιας όπου συγκεντρώθηκαν, στις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες πρόκειται να αποκλείσουν και στα δύο ρεύματα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ικανοποιούν τους αγρότες, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις στα Τέμπη και σε συνεργασία με άλλα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αποκλεισμοί εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων δρόμων και πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο, μαζί με τρακτέρ από Καρδίτσα, Δομοκό και Αταλάντη, αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή από νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, οι αγρότες της Καρδίτσας προχωρούν σε 48ωρους αποκλεισμούς στο μπλόκο του Ε65, ενώ στο Κάστρο αποφασίστηκε τετραήμερος αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας και κομβικών σημείων σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες κλείνουν για 48 ώρες τα διόδια, ζητώντας ταυτόχρονα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητηθεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, κινητοποιήσεις με 48ωρους αποκλεισμούς προγραμματίζονται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στο Τελωνείο Κακκαβιάς, με συμμετοχή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, ιχθυοκαλλιεργητών, καθώς και σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας.

Στο μεταξύ, οι αγρότες σήμερα 10 το πρωί έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα όπως είχαν προαναγγείλει με προοπτική να είναι κλειστή για 2 ημέρες διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τσιάρας: Με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών – Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μίλησε στο ΕΡΤnews, την ώρα που οι αγρότες πραγματοποιούν 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων.

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε αρχικά ο Υπουργός αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση. «Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».

Αγρότες: Τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση και το τέλος της ανοχής

Ξεκάθαρη είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο μετά και τις ανακοινώσεις που έγιναν από τους αρμόδιους υπουργούς: διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους δεν μπορεί να γίνει, αλλά και ότι τα μέτρα είναι αυτά που παρουσιάστηκαν και δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω.

Το Μέγαρο Μαξίμου απευθύνεται για ύστατη φορά στους εκπροσώπους των μπλόκων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και ξεκαθαρίζει παράλληλα όσον αφορά στην κατάληψη των εθνικών οδών ότι «ανοχή τέλος».

Τον τόνο έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε πως ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Ξεκαθάρισε ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο για τα επόμενα χρόνια αλλά και πως «κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι προβληματική για το υπόλοιπο κράτος».

Παράλληλα, όσον αφορά στον μακροπρόθεσμο σχέδιο από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε χθες την πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, ύψους €45 δισ., στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. «Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε ιδιαίτερα έντονο ύφος ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ανθρωποι που δεν δέχονται να έρθουν να δουν τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό τραβάνε το σχοινί και δημιουργείται πρόβλημα. Τους καλώ να αναλογιστούν ότι υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο».

Πλέον, για την κυβέρνηση είναι μονόδρομος η ανάληψη δράσης διά των αρμοδίων αρχών, έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι εθνικές οδοί. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της γιατί πλέον τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας και πρέπει να επιβληθεί ο νόμος.

Τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων και φέρνουν ως παράδειγμα ότι αν κάποιος μπει στη ΛΕΑ με το Ι.Χ. του θα έχει βαρύτατο πρόστιμο.

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και θα συνεχίσουμε να δίνουμε πίσω στην κοινωνία, αλλά δεν θα επιτρέπουμε οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε ότι όταν η Αστυνομία βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη οφείλει να επεμβαίνει και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας από εκείνους που, όπως είπε, τους κόπηκε το πάρτι και μένουν στα μπλόκα γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

Πλέον ζητούν από την πλειοψηφία του πρωτογενούς τομέα να δουν ότι η κυβέρνηση αυτή περνά από τα λόγια στα έργα με την υλοποίηση της συντριπτικής πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών.

Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες, αλλά και ότι αν δώσουν περισσότερα από αυτά που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπούμε σε καθεστώς επιτήρησης.

Κυβερνητικά στελέχη καλούν επίσης και την αντιπολίτευση να αναλάβει τις ευθύνες των λεγομένων της, σημειώνοντας ότι «όποιοι προτείνουν έστω και ένα μέτρο παραπάνω πρέπει να πουν πού θα βάλουν φόρους».

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν έκκληση στους αγρότες να συμβάλουν στο να εκτονωθεί η κρίση, γιατί, όπως λένε, «ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα, καθώς η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

18 ΜΠΛΟΚΑ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ… ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Διφορούμενα μηνύματα από τους αγρότες

Ενα βήμα πίσω φαίνεται να κάνουν οι αγρότες των μπλόκων μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Παρά το γεγονός ότι δηλώνουν απογοητευμένοι από τις παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ακόμα και οι «σκληροπυρηνικοί» εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, μετά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, αποφάσισε να προχωρήσει μεν σήμερα σε αποκλεισμό των Τεμπών, ωστόσο κρίνει απαραίτητη τη διεξαγωγή διαλόγου.

«Επειδή δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, χωρίς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε πιθανότητα να κερδίσουμε κάτι, ζητάμε συνάντηση από τον πρωθυπουργό για να θέσουμε ξανά το διεκδικητικό μας πλαίσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αγρότες της Καρδίτσας με το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε-65. Παρόλο που αύριο θα κινηθούν με τρακτέρ και αυτοκίνητα προς τον κόμβο του Μπράλου, δήλωσαν ότι επιθυμούν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία ακόμη στην κυβέρνηση», σημείωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων. Αν και από σήμερα στις 12 το μεσημέρι και για 48 ώρες θα κλείσουν την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, ζητούν συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι, αν οριστεί ραντεβού, θα ανοίξουν τους δρόμους.

Παράλληλα, μπλόκα κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως αυτό στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αλλά και των Μικροθηβών, με επιστολή τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Αντίθετα, ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες από το μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, οι οποίοι αποφάσισαν να κλείσουν για τέσσερις μέρες την εθνική οδό και τους παραδρόμους.

Παρέμβαση από τον Αρειο Πάγο

Παραγγελία προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών όλης της χώρας απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε αυτήν, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας ζητά «τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις», αλλά και άλλων παραβάσεων του ΚΟΚ.

Παράλληλα, ζητά «την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Με άλλα λόγια, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος, όπως αναφέρει, παραβιάζεται «εξακολουθητικά, διά του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος».

6 μέτρα – ανάσα για τον πρωτογενή τομέα

Με ένα πακέτο έξι μέτρων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα επιχειρεί η κυβέρνηση να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τους αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα εδώ και περίπου 40 ημέρες. Οπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση, Κωστής Χατζηδάκης, «η κυβέρνηση παρουσιάζει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιώντας τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί. Ξεκαθαρίζουμε παράλληλα ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Οχι μόνο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης», επαναλαμβάνοντας ότι οι πόρτες της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτές για τους αγρότες για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά.

Ενισχύσεις

Στην προμετωπίδα των παρεμβάσεων που παρουσίασε χθες το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται η οικονομική ενίσχυση ύψους 160 εκατ. ευρώ από αναδιανομή των αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης. Από αυτά 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους κτηνοτρόφους (40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 µέσω οικολογικών σχηµάτων), ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα λάβουν βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί (μέσω οικολογικών σχημάτων). Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, εξετάζεται η στήριξη και άλλων προϊόντων, όμως η μηδική. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «μετά από πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινητοποιούνται άμεσα πόροι 45 δισ. ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου».

Ενέργεια

Επιπλέον, παρατείνεται για δύο ακόμα χρόνια έως την 1η Απριλίου του 2028 η σταθερή τιμή του τιμολογίου ΓΑΙΑ που αφορά στο αγροτικό ρεύμα, με περαιτέρω μάλιστα μείωση της τιμής. Για τους αγρότες που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 8,5 λεπτά από 9,3 λεπτά και για τους υπόλοιπους αγρότες μειώνεται στα 8,5 λεπτά από 9,8. Ωστόσο, για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές το κόστος του ρεύματος διαμορφώνεται στα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους συνεταιρισμένους και στα 10,5 λεπτά για τους μεμονωμένους παραγωγούς. Οπως επισημάνθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών και αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.

Επιστροφή ΕΦΚ

Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αυτή θα γίνεται στην… αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των παραγωγών. Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δηµιουργηθεί µέσω του myDATAapp, η οποία θα παράγει έναν κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο. Μέσω διαλειτουργικότητας µε την ΑΑΔΕ θα ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης-δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης κι έτσι η έκπτωση δίνεται «στην αντλία», µε την έκδοση του τιµολογίου (στο οποίο θα περιλαµβάνεται ο κωδικός QR). Το νέο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ θα ισχύσει, από την 1η Νοεµβρίου του 2026, µετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, εξετάζεται η αύξηση των ορίων της επιδότησης σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Αυξημένες αποζημιώσεις

Με τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας -από 80% που είναι σήμερα- χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξάνεται το όριο αποζημίωσης από τις 70.000 στις 200.000 ευρώ, ενώ ανοίγει ο διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών.

Μπλόκο σε ελληνοποιήσεις

Στο μεταξύ, για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων, καθιερώνεται το σύστημα ιχνηλασιμότητας και αυθεντικότητας των ελληνικών προϊόντων, το Agro Verify. Σε όλα τα αγροτικά προϊόντα θα υπάρχει ένα barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν από το χωράφι στο ράφι, ώστε να γνωρίζουν όλοι ποια είναι ελληνικά και ποια εισαγόμενα. Κάθε παρτίδα θα έχει έναν µοναδικό ψηφιακό κωδικό Ποικιλίας, Χώρας και Γεωγραφικής Ζώνης, ενώ τα εισαγόµενα φορτία λαµβάνουν υποχρεωτικό barcode «εισαγωγής» που δεν μετατρέπεται ποτέ σε ελληνικό.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Τέλος, ενεργοποιούνται τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με αρχική δηµόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ, που με τη µόχλευση όμως η δυνατότητα χρηματοδότησης μπορεί να ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ. Αυτά αφορούν σε εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια µε άτοκη συµµετοχή και επιδότηση επιτοκίου, ενώ για γεωργούς νεαρής ηλικίας καθιερώνεται ένα εργαλείο που συνδυάζει δάνειο µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη.

Πηγή: EleftherosTypos.gr