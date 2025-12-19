Αγρότες: Μπλόκα και γιορτές – Πότε θα ανοίγουν και θα κλείνουν

Νέα μπλόκα από τους αγρότες, οι οποίοι απέρριψαν για ακόμα μια φορά την πρόσκληση της κυβέρνησης σε διάλογο

Χριστουγεννιάτικα μπλόκα ακόμα και σε παρακάμψεις των αυτοκινητόδρομων αποφάσισαν να στήσουν οι αγρότες, στη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες. Οι αγρότες απέρριψαν για άλλη μια φορά την πρόσκληση σε διάλογο, παρά τα μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση. Αυτά περιέχουν μειώσεις τιμών του αγροτικού ρεύματος, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενισχύσεις 160 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιταριού και βάμβακος, το «τεχνικό λάθος» με την παρακράτηση της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν καν πιστωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και της αναδιανεμητικής οδήγησε τους διαμαρτυρόμενους αγρότες στην απόφαση να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό της κυβέρνησης.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση για να γίνει μια συνάντηση εποικοδομητική, που να έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και μετά από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων, που θα μας ανοίγει τον δρόμο για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, αλλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ο χάρτης με τα μπλόκα 16/12/2025 - 16:22

Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 12/12/2025 - 11:28 Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος στο μπλόκο της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ανέφερε ότι «θα σταματήσουμε όταν η κυβέρνηση σταματήσει τον εμπαιγμό των αγροτών και δώσει πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Ενισχύουμε και δίνουμε απάντηση στον πρωθυπουργό. Αλλα 200 τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο στον Ε-65 και μέχρι το τέλος του έτους, που θα κάνουμε πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν εκεί, θα έχουμε φτάσει τα 3.000 τρακτέρ». Σε ό,τι αφορά στις κινητοποιήσεις, οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποφάσισαν ότι σήμερα το πρωί θα είναι ελεύθερη η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, καθώς διεξάγεται και η δίκη για τα Τέμπη, ωστόσο από τις 14.00 η ώρα το μεσημέρι στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα, θα προχωρήσουν στο κλείσιμο και των παρακαμπτήριων δρόμων δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις. Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες δήλωσαν ότι θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους, ενώ οι δράσεις τους θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα. Ομως, από την Τρίτη θα συνεδριάσουν εκ νέου, προκειμένου να λάβουν νέες αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στα διόδια των Μαλγάρων, από σήμερα οι αγρότες του μπλόκου θα κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του εν λόγου μπλόκου, Κώστας Ανεστίδης, «Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων και οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είναι ότι δεν θα συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε ότι τελικά προσπαθεί να μας εμπαίξει. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Κλιμακώνουμε μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, πλην των αυτοκινήτων που θα πηγαίνουν στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και την Τρίτη θα ανοίξουμε και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουμε τον κόσμο λόγω εορτών».

«Σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος»

Σχετικά με το κλείσιμο των τελωνείων, ο πρόεδρος αγροτών Σερρών, Γιάννης Τουρτούρας, επεσήμανε ότι «Στις γενικές συνελεύσεις που γίνονται καθημερινά θα αποφασίζεται πώς θα ανοίγουν και θα κλείνουν τα τελωνεία. Σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε διαλλακτικοί, το βλέπετε σε όλα τα μπλόκα της χώρας, αλλά να μην μας αναγκάσουν να σκληρύνουμε με φιάσκο τύπου ΕΛΓΑ και πληρωμών, κάτι που εξαγρίωσε όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα».

Στο μεταξύ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε χθες στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν στις πληγείσες Περιφέρειες 26 εκατ. ευρώ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

Πηγή: EleftherosTypos.gr