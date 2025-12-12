Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους συμμετέχουν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι.

Στόχος των αγροτών που ήδη ξεκίνησαν προς το κέντρο της πόλης είναι να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Αρχικά, από τις 09:00 π.μ. καθ’ οδόν ήταν για τη Θεσσαλονίκη δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά μηχανήματα από τη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη.

Γύρω στις 11:00 π.μ. έφτασαν στο μπλόκο των Μαλγάρων και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν την απόβασή τους στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών από τα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν γύρω στα 30 τρακτέρ και ακόμα 17 από τα «Πράσινα Φανάρια».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

