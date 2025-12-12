quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.12.2025
Autotypos Team
agrotes-eftasan-ta-trakter-sto-limani-tis-thessalonikis-786327

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους συμμετέχουν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι.

Στόχος των αγροτών που ήδη ξεκίνησαν προς το κέντρο της πόλης είναι να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Αρχικά, από τις 09:00 π.μ. καθ’ οδόν ήταν για τη Θεσσαλονίκη δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά μηχανήματα από τη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη.

Γύρω στις 11:00 π.μ. έφτασαν στο μπλόκο των Μαλγάρων και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν την απόβασή τους στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών από τα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν γύρω στα 30 τρακτέρ και ακόμα 17 από τα «Πράσινα Φανάρια».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Tags
#αγρότες#Θεσσαλονίκη#Μπλόκα
