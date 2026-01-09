Αγρότες: Είπαν το «Ναι» στο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο – Πότε ανοίγουν οι δρόμοι

Θετική ήταν η απόκριση των εκπροσώπων των μπλόκων στο κάλεσμα της κυβέρνησης – Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Νέα πρόσκληση για διάλογο έστειλε χθες το απόγευμα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ παράλληλα οι αγρότες κλιμάκωναν τις κινητοποιήσεις τους σε διάφορα σημεία της χώρας, αποκλείοντας δρόμους, τελωνεία και γέφυρες. Ωστόσο, η τελευταία πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν έγινε χωρίς όρους.

Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, πρέπει να πληρούνται τα εξής: «Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

Η συνάντηση δεν θα γίνει νωρίτερα καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αργά χθες το βράδυ οι συσκέψεις στο Μαξίμου ήταν διαρκείς, γιατί, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους αγροτοσυνδικαλιστές σε όλα τα μπλόκα δεν κόπηκαν ποτέ. «Οι αγρότες δεν είναι εχθροί μας, το αντίθετο. Αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας και μοναδική μας μέριμνα είναι η στήριξή τους», τόνιζε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος στον «Ε.Τ.»

Η αποκλιμάκωση έτσι όπως δείχνει να επέρχεται είχε διαφανεί από το γεγονός ότι χθες το μεσημέρι και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης δεν σήκωσε τους τόνους παρά μόνο εναντίον της αντιπολίτευσης, που επιμένει να τάζει χωρίς να εξηγεί από πού θα βρει τα χρήματα για επιπλέον παροχές. Ποιους δηλαδή θα φορολογήσει από τις άλλες κοινωνικές ομάδες για να εξοικονομήσει χρήματα για τους αγρότες.

«Να πούμε ότι επειδή η αντιπολίτευση κάποτε κυβέρνησε, όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, με τη λογική του “δώσ’ τα όλα” και του “λεφτά υπάρχουν”, ότι είναι αμετανόητοι. Και καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα όσο η δική μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην κυβέρνηση απορρίπτουν τη λογική της πλειοδοσίας που ακολουθούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, η οποία, όπως λένε, χρεοκόπησε στο παρελθόν τη χώρα, και υπενθυμίζουν ότι κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν δεν μείωσε φόρους όπως έπραξε η Ν.Δ.

Αυτό που τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι δεν έχουν πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι είναι διαθέσιμος, αλλά με μία επισήμανση ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα. Αλλά ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα.

Για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στην πράξη κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν, όπως ακριβώς είχαν υποσχεθεί, και μάλιστα τα χρήματα που δόθηκαν είναι περισσότερα από ποτέ.

Και επαναλαμβάνουν ότι έστω και την ύστατη στιγμή είναι θετικό που επικράτησε η λογική για να πάψουν να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες.

Αγρότες: Η «στροφή» των μπλόκων

Μπορεί χθες οι αγρότες να «έκοψαν» την Ελλάδα στα δύο προχωρώντας σε αποκλεισμούς των εθνικών οδών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη μια άκρη της χώρας σε άλλη, ωστόσο αποδέχτηκαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, μετά από 40 ημέρες στα μπλόκα. Το τετ α τετ αγροτών και κυβέρνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μετέφερε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς.

Οπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ένας από τους «μπροστάρηδες» του μπλόκου της Νίκαιας, Σωκράτης Αλειφτήρας, «είμαστε υπέρ του διαλόγου από την πρώτη στιγμή, θα φτιάξουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο την επιτροπή που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό. Σάββατο – Κυριακή θα γίνει πανελλαδική, είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο από την κυβέρνηση, ώστε να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί την επόμενη μέρα». Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο από την παραμονή των τρακτέρ στα μπλόκα μέχρι να γίνει διάλογος».

Ομως, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση με την κυβέρνηση με τους δρόμους κλειστούς κι ως δείγμα καλής θέλησης, οι αγρότες αποφάσισαν να τους ανοίξουν μεν από σήμερα και μέχρι να γίνει ο διάλογος, ωστόσο να κρατήσουν τα τρακτέρ τους παρατεταγμένα στην άκρη.

Δυναμικές ήταν χθες οι κινητοποιήσεις των παραγωγών σε όλη τη χώρα. Στον μπλόκο του Μπράλου, οι διαμαρτυρόμενοι έκλεισαν τόσο την εθνική οδό όσο και όλους τους παράδρομους και το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ στον αγώνα τους συμμετείχαν και τρακτέρ και οχήματα από την Καρδίτσα και το μπλόκο του Ε-65.

Ενταση μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας σημειώθηκε χθες στο μπλόκο της Θήβας στο ύψος της παλαιάς εθνικής οδού, με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν τα ΜΑΤ, καθώς είχαν ανακοινώσει ότι θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ η εθνική οδός ήταν κλειστή από το πρωί και στο μπλόκο του Κάστρου. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Γέφυρα της Χαλκίδας.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας κατευθύνθηκαν στα Τέμπη, όπου απέκλεισαν τις σήραγγες παρατάσσοντας τρακτέρ και διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο. Στα Μάλγαρα, οι διαμαρτυρόμενοι χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στην εθνική οδό, ωστόσο αποφάσισαν μέχρι τη διεξαγωγή της συνάντησης, οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού, ενώ στο μπλόκο του Καλπακίου, παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει τους δρόμους για τα τρακτέρ προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς.

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν και οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας. Οι Αχαιοί απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας, ενώ οι παραγωγοί της Ηλείας έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στον κόμβο Χανάκια.

Έκλεισαν και τελωνεία οι αγρότες

Σε αποκλεισμούς προχώρησαν και οι αγρότες από τα μπλόκα των τελωνείων σε Προμαχώνα και Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και σε Ευζώνους και στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Στο τελωνείο της Νίκης, οι διαμαρτυρόμενοι έκλεισαν την είσοδο και την έξοδο για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία.

