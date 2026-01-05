Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Πότε έρχεται καθολικό «μπλακ άουτ»

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα οι αγρότες – Πότε θα γίνει καθολικό «μπλακ άουτ»

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας περνούν σε φάση κλιμάκωσης, με τους παραγωγούς να παραμένουν στο σημείο και να προχωρούν στην εφαρμογή των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δράσεις τους επηρεάζουν σημαντικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο των κινητοποιήσεων, από σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα της Νίκαιας που εξυπηρετεί την κατεύθυνση Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το απόγευμα, οι αγρότες θα συμμετάσχουν σε νέα συγκέντρωση στο μπλόκο, προκειμένου να ενημερωθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή για τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα, τις αποφάσεις των υπόλοιπων μπλόκων σε όλη τη χώρα, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Επιπλέον, έχει αποφασιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται πέρα από τα γνωστά μέχρι σήμερα σημεία. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κατευθυνθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για δύο ώρες, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, προειδοποιούν ότι από το Σαββατοκύριακο θα προχωρήσουν σε ακόμη πιο δυναμικές ενέργειες, εξετάζοντας τόσο αποκλεισμούς διαρκείας όσο και το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Ειδικότερα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των Μαλγάρων, θα υπάρξει συντονισμένη μετακίνηση τρακτέρ προς κομβικά σημεία της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο Μπράλος, με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό των οδικών προσβάσεων από και προς την Αθήνα για τουλάχιστον δύο ημέρες μετά τα Θεοφάνεια. Παράλληλα, αγρότες από τη Σιάτιστα αναμένεται να κλείσουν την Εγνατία Οδό, ενώ στη Θεσσαλία προγραμματίζονται αποκλεισμοί παραδρόμων στα Τέμπη από αγρότες της Λάρισας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στα διόδια Ρίου–Αντιρρίου, στη Νεστάνη στην Τρίπολη, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Στα Μάλγαρα, προβλέπεται αποκλεισμός της ΠΑΘΕ, χωρίς ωστόσο να κλείσουν οι παράδρομοι, ώστε να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων.

Τέλος, οι αγρότες ζητούν απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και καλούν την κυβέρνηση να αποφύγει την όξυνση της κατάστασης, ζητώντας να μην ληφθούν αστυνομικά μέτρα ή να κινηθούν εισαγγελικές διαδικασίες σε βάρος τους, υπογραμμίζοντας ότι στόχος τους παραμένει ο διάλογος και η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων τους.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτ. Θεσσαλία – Συντονίζουν τις επόμενες δράσεις

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις τους συντονίζουν τις επόμενες δράσεις αλλά και ενημερώνονται για τις αποφάσεις της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων που συνεδρίασε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν δοθούν πραγματικές λύσεις στα προβλήματά τους.

«Μη κατανοητή» χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκηςτην άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο διάλογο, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές στα μπλόκα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «επικρίνεται από την κοινή γνώμη για την ανεκτική της στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις και στους δρόμους που κλείνουν. «Έκλεισε η χρονιά όμως και στον αγροτικό τομέα φέτος έχουν καταβληθεί 3,8 δισ. έναντι 3,3 δισ. πέρσι, μιλάμε δηλαδή για αύξηση 13%».

«Υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι αν οι αγρότες επιμένουν στην άρνηση, «δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας πού καταλήγουμε αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «σαφή χρωματισμό» πίσω από ορισμένα μπλόκα και για αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι υποκινούνται από συγκεκριμένα κόμματα.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», εξήγησε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη σήμερα (5/1) θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Παράλληλα, το απόγευμα της Κυριακής (4/1), πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Να σημειωθεί, ότι κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι η πρόταση – πρόσκληση για διάλογο συντεταγμένα και με ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών παραμένει στο τραπέζι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα θετικά μέτρα που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και παράλληλα προετοιμάζει το plan b με σκλήρυνση της στάσης της, εφόσον υλοποιηθεί η απειλή των αγροτών για «κόψιμο» της Ελλάδας στη μέση και πολιορκίας λιμανιών και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, εκτίμησε χθες ότι στο τέλος «θα πρυτανεύσει η κοινή λογική» και θα προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες, ενώ επανέλαβε ότι ο διάλογος είναι η μόνη ρεαλιστική οδός για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ο αρμόδιος υπουργός μίλησε για τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει αλλά και για τα θέματα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται κατά προτεραιότητα, αναφέροντας το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, την χαμηλότερη τιμή αγροτικού ρεύματος, το αίτημα για αποζημίωση στο 100% από τον ΕΛΓΑ, αλλά και στην επιπλέον στήριξη σε προϊόντα όπως το βαμβάκι, το σιτάρι και η μηδική.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εικοσιτετράωρα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν πληρωθεί για το 2025 στους αγρότες, είχε επισημάνει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα υπόλοιπα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr