Αγρότες: LIVE ενημέρωση χάρτη με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Τι θα ακολουθήσει;

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένα μπλόκα και περιορισμούς κυκλοφορίας.

Στην Αχαΐα, οι παραγωγοί αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και μετέφεραν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Όμως, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έφθασαν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα

Θυμίζουμε ότι ένταση με την ΕΛΑΣ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν θέλησαν να σπάσουν τον μπλόκο της ΕΛΑΣ και να περάσουν από πλάγια, ώστε να ανοίξουν τα διόδια. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει τοποθετήσει κλούβες στη συμβολή της περιμετρικής οδού με την Εθνική Οδού, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τα τρακτέρ. Τότε, αγρότες πέρασαν με τα πόδια, με αποτέλεσμα να λάβουν χώρα επεισόδια, με χρήση χημικών και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ.

Δείτε τον χάρτη με τα αγροτικά μπλόκα στο jodi.graphics ΕΔΩ

Παράλληλα, αποκλεισμένοι παραμένουν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες στο Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, τη Δωρίδα και τη Βόνιτσα. Στην Αχαΐα τα τρακτέρ φράζουν τον δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, και στον Πατρών – Κορίνθου, στο Σελινούντα και στο Αίγιο. Οι οδηγοί αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριους δρόμους μέσω της περιμετρικής οδού.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα παραμένουν στον κόμβο του Πύργου και στις περιοχές των Λεχαινών. Στην Αττική και τη Βοιωτία, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, με εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω επαρχιακών δρόμων για δεκάδες χιλιόμετρα.

Στη Βόρεια Εύβοια, αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα στην Κήρινθο και την Ιστιαία, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με συμμετοχή παραγωγών από Ρέθυμνο και Λασίθι. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί επ’ αόριστον, περιμένοντας τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τις επόμενες ενέργειες.

Την ερχόμενη Δευτέρα προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων μπλόκων στη Λάρισα, με στόχο τη συντονισμένη δράση και τη διαμόρφωση κοινής ατζέντας αιτημάτων για το επόμενο διάστημα. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, λαμβάνοντας μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς.

Στα Μάλγαρα, το μπλόκο των αγροτών συνεχίζει αδιάκοπα από την πρώτη μέρα, με το κλίμα να παραμένει ήρεμο αλλά αποφασισμένο. Παρά την παρέμβαση της εισαγγελίας, τα τρακτέρ και οι αγρότες δεν αποχωρούν, ενώ οργανώνουν νυχτερινές περιπολίες και ενισχύουν την παρουσία τους το πρωί.

Στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», τα αγροτικά οχήματα παραμένουν σταθμευμένα σε κομβικό σημείο, με αστυνομικά οχήματα να φράζουν το δρόμο και να αποτρέπουν πιθανές απόπειρες δημιουργίας νέου μπλόκου στον κόμβο του αεροδρομίου.

Κρήτη

Στο Ηράκλειο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παραμένουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει μέσα στην ημέρα για τη διάρκεια και την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες υπήρξε παρέμβαση του Αρείου Πάγου για άσκηση αυτεπάγγελτων ποινικών διώξεων και ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας κατά των συμμετεχόντων σε παράνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Μια πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων προγραμματίζεται το Σάββατο στις 12:00 στη Νίκαια Λάρισας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής, την κατάρτιση ενιαίας ατζέντας αιτημάτων και τον συντονισμό για τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος.

Αγρότες: Ταυτοποίηση συμμετεχόντων στα επεισόδια της Παρασκευής

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια, που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αφορά τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, των σωματικών βλαβών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, όπως επίσης και τροχονομικές παραβάσεις.

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές των αγροτών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη τέθηκε επί τάπητος το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων, των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων άνω του ενός δισεκατομμυρίου μέχρι το τέλος του 2025. Στη σύσκεψη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και εξετάστηκαν οι ενέργειες που θα επιτρέψουν τον καλύτερο συντονισμό ώστε να γίνουν ταχύτερα αυτές οι πληρωμές προς τους αγρότες. Στο μεταξύ, νέα επικοινωνία υπήρξε πριν από λίγο της κυβέρνησης με τους αγρότες με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Eleftherostypos.gr τους διαμηνύθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία αντιπροσωπευτικής επιτροπής ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι συνελεύσεις των αγροτών εκλέξουν αντιπροσωπευτική ομάδα προκειμένου να γίνει η συνάντηση με την κυβέρνηση ακόμη και τη Δευτέρα αυτή μπορεί να γίνει. Μαρινάκης: Μόλις οι αγρότες ορίσουν αντιπροσωπεία θα γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση Μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία οι αγρότες θα γίνει και η συνάντηση με την κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο καταδίκασε τις παραβατικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Διαβεβαίωσε ότι την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων. Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;