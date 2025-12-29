Αγρότες: Που βρίσκονται τα μπλόκα – Το μήνυμα της κυβέρνησης

Οι αγρότες αρνούμενοι τον διάλογο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και το κυκλοφοριακό «χάος» συνεχίζεται

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συνεχίζεται, με τους αγρότες να συνεχίζουν να στήνουν μπλόκα σε βασικές οδικές αρτηρίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων. Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με τον αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ το μπλόκο του Αγγελόκαστρου ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον.

Στη Λάρισα και τη Θεσσαλία, τα τρακτέρ συνεχίζουν να συγκεντρώνονται, ενισχύοντας τις δράσεις σε όλη την περιοχή. Παράλληλα, οι αγρότες στη Νίκαια προγραμματίζουν τρίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτήριων δρόμων της εθνικής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο της Λάρισας θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες.

Στη Βόρεια Ελλάδα, τα μπλόκα στα Μάλγαρα και στον Προμαχώνα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διέλευση φορτηγών, ενώ τα επιβατικά οχήματα κινούνται με μικρές παρακάμψεις. Στο Δερβένι, η Εγνατία Οδός έκλεισε προσωρινά για μία ώρα, προκαλώντας καθυστερήσεις, ενώ στο τελωνείο των Ευζώνων η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν εντωμεταξύ πριν από λίγο οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Ρίο-Αντίρριο- Άμφισσα, καθώς οχήματα που κινούνται προς την Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών αδυνατούν να συνεχίσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επίσης ουρές και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης των πιέσεων.

Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν και συμβολικούς αποκλεισμούς, όπως στην Καλαμάτα, όπου αγρότες μπλόκαραν για περίπου μία ώρα τα γραφεία της ΑΑΔΕ, διατυπώνοντας τα αιτήματά τους και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν μέχρι να υπάρξει λύση.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος εντείνονται οι διαφωνίες. Ορισμένα μπλόκα ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ άλλα τονίζουν ότι η ενότητα του κινήματος δεν πρέπει να υπονομευτεί, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται μετά την Πρωτοχρονιά, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Πολύ μεγάλη κόντρα έλαβε χώρα στον αέρα της ΕΡΤ ανάμεσα στον Χρήστο Τσίλια, γραμματέα των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, από τα Πράσινα Φανάρια, και στον Κώστα Σέφη, πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων. Ο κ. Τσίλιας τάσσεται με την ομάδα των μπλόκων που υποστηρίζουν τον διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ, από την άλλη, ο κ. Σέφης εκπροσωπεί τους «σκληρούς» της πανελλαδικής συνδιάσκεψης.

«Ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα. Βγήκαμε στον δρόμο. Την πρώτη εβδομάδα αναδείξαμε όλα τα θέματά μας. Η κυβέρνηση έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Έχει φύγει ο αγροτικός διάλογος από το τραπέζι. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Εμείς ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο. Το μόνο που έγινε θορύβησε αυτούς που βρίσκονται στη Νίκαια. Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού […]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά ο κ. Τσίλιας.

Στο άκουσμα αυτών που κατήγγειλε ο κ. Τσίλιας, ο κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων […]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε».

Και στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος σε έντονο ύφος:

Τσίλιας: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

Σέφης: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

Σέφης: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Σέφης, τον οποίο διέκοψε ξανά ο κ. Τσίλιας: «Θα με διακόψεις πάλι; Σε ακούω με προσοχή. Σε παρακαλώ. Δεν τον ξέρω τον Βασιλείου από την επιτροπή της Νίκαιας» φώναζε, με τους παρουσιαστές της εκπομπής να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Μαρούδας (Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας): «Κλιμάκωση σημαίνει ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. «Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι δεν αρνηθήκαμε να πάμε σε μια συνάντηση εφόσον αυτή η συνάντηση έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε στείλει 14 αιτήματα η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα, δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά σε κανένα από τα αιτήματά μας», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορεί να ξεκινάει ο διάλογος ότι ”έχετε δίκιο το κόστος παραγωγής είναι υψηλό, υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, υπάρχει πρόβλημα στην τιμή αλλά δεν υπάρχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει η ΕΕ” και να σας πω το πιο απλό όλοι οι αγρότες σε όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει;».

Απαντώντας στις πληροφορίες που διακινούνται οι οποίες κάνουν λόγο για διάσπαση ανάμεσα στους αγρότες ο κ. Μαρούδας ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό κίνημα. 11 μπλόκα από αυτά που αναφερόταν ότι συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Επανομή έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και είπαν ότι συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και με όλα τα μπλόκα της υπόλοιπής Ελλάδας. Τα 11 μπλόκα από αυτά έχουν διαχωρίσει τη θέση τους κα πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα ένα- δύο μπλόκα που θα διαχωριστούν μέχρι σήμερα το βράδυ οπότε δεν υπάρχει καμία διάσπαση. Ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ή μια προσπάθεια που ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για αυτό βγήκε ο κ. Μαρινάκης να την πατρονάρει αμέσως, βιάστηκε πάρα πολύ όμως δεν υπάρχει ρήγμα στο αγροτικό κίνημα», σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ερωτηθείς αν θα κάνουν και Φώτα στα μπλόκα: «Έτσι όπως πάμε γιατί δεν έχουμε καμία θετική εξέλιξη. Μακάρι να μην κάνει κανένας Φώτα στα μπλόκα γιατί Πρωτοχρονιά θα κάνουμε. […]. Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία», απάντησε.

«Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο ταυτόχρονα να δείχνουμε την διαμαρτυρία μας όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα», πρόσθεσε και ερωτώμενος εάν εννοεί ότι με το blackout θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι, καθώς και άλλες δομές όπως λιμάνια και τελωνεία απάντησε: «Ναι μπορούμε να το κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί η κατάσταση».

Η μπάλα είναι αποκλειστικά στα χέρια των αγροτών, ξεκαθαρίζει ο Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία για να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα μπλόκα των αγροτών, και πώς μπορούν αυτά να τερματιστούν έτσι ώστε να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνία. Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμες λύσεις και επιχειρήματα, αρκεί να προσέλθουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο τραπέζι του διαλόγου.

Επεσήμανε δε ότι «το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ» και ξεκαθάρισε ότι «η καθυστέρηση των πληρωμών έγινε λόγω της διαδικασίας της μετάβασης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

Πρόσθεσε πως «σήμερα ξεκινούν οι τελευταίες πληρωμές, πολλά εκκρεμή προγράμματα έχουν πληρωθεί για να φτάσουμε στον στόχο των 3,8 δισ. ευρώ. Σήμερα βρισκόμαστε στα 3,4 δισ.».

Κληθείς να απαντήσει ποια είναι τα πλάνα της κυβέρνησης για τα μείζονα ζητήματα που έχουν θέσει ως προαπαιτούμενα για να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, είπε τα εξής:

Για το ρεύμα: «Πριν 2 χρόνια δώσαμε 9,3λ. την κιλοβατώρα και δεσμευμένη τιμή για 2 χρόνια. Θα δώσουμε και τώρα χαμηλότερη τελική τιμή. Θα το συζητήσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πέντε λεπτά ή 10. Το να έχουμε μια τιμή κλειδωμένη για τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι το ζητούμενο» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας και η ΔΕΗ δεν μπορεί να ρίξει την τιμή κατά το δοκούν.

Για το πετρέλαιο: Αν ζητάνε να μην υπάρχει και ΦΠΑ, δεν γίνεται, αντίκειται στους κανόνες. Αντίθετα, αποφορολογημένο πετρέλαιο θα δίνεται στην αντλία. Θα είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ΕΦΚ. Είχαμε πει ότι το πρόγραμμα είναι για 100 εκατ. αλλά θα το καλύψουμε όλο το ποσό. Δεν υπάρχει πλαφόν. Υπάρχουν καλλιέργειες που παίρνουν περισσότερο (σ.σ.: πετρέλαιο) απ’ όσο χρειάζονται κι άλλοι το αντίθετο. Θα πρέπει να γίνει καινούριος σχεδιασμός».

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι χαμηλές τιμές σε βαμβάκι και σιτάρι… διαλύουν τους καλλιεργητές, όμως τόνισε ότι το βαμβάκι ως καλλιέργεια είναι πάντα στην προστασία της ελληνικής πολιτείας. Έχει μπει στο μέτρο 23 και έχει ήδη αποζημιωθεί, είπε χαρακτηριστικά.

Για την κτηνοτροφία: Το θέμα της ευλογιάς είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Είναι σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας κινδυνεύει. Με τις ιδιαιτερότητες της ευλογιάς, υπάρχει τεράστιο ζήτημα και πρέπει να σταματήσουμε την εξάπλωση. Δώσαμε υπερδιπλάσιες αποζημιώσεις απ’ όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης κτηνοτροφίας. Υπάρχει ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά πλέον και να λύσουμε παθογένειες ετών». Κλείνοντας ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένος να πάει ακόμα και στα μπλόκα για διάλογο «αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες».

Πηγή: EleftherosTypos.gr