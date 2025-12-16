Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ο χάρτης με τα μπλόκα

Οι αγρότες συνεχίζουν τα μπλόκα εν αναμονή της απόφασης για συνάντηση με την Κυβέρνηση

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα μέχρι να αποφασιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων εάν θα υπάρξει διάλογος με την Κυβέρνηση τα επόμενα 24ωρα.

«Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας χρόνος τον οποίο τα μπλόκα θα τον πάρουν, για να συνομιλήσουμε και συντονισμένα να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε εγκαίρως, από κοινού και συντονισμένα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στο ΕΡΤnews Radio 105,8. «Εξετάζουμε λέξη προς λέξη όλα αυτά που ειπώθηκαν από τον κύριο Τσιάρα και η αλήθεια είναι ότι δεν μας ικανοποιούν. Αφήνουν πολλά ερωτηματικά, πολλές θολές γραμμές», τόνισε. Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό Επ' αόριστον κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι οι αγρότες μοιράζουν ρύζι στους οδηγούς, με έκκληση να βοηθήσουν να συνεχιστεί η παραγωγή, όπως αναφέρει το σχετικό φυλλάδιο.

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Δυτική Μακεδονία

Παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζοντας τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Για σήμερα έχουν αποφασίσει το κλείσιμο του δρόμου για ένα δίωρο (έως τις 16.00), στον κόμβο της Σιάτιστας, ακόμη και στους παράπλευρους οδικούς άξονες -μέτρο που αφορά μόνο τις νταλίκες. Στο μπλόκο του κόμβου του Φιλώτα ο δρόμος θα κλείσει στις 17:00-19:00.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες στον κόμβο της Σιάτιστας, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης, σωματείων της περιοχής, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΑΔΕΔΥ.

Ο επικεφαλής του μπλόκου της Σιάτιστας, αγροκτηνοτρόφος Δημήτρης Μόσχος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου και τόνισε: «Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, έχουμε αποφάσεις των οργάνων μας να πάμε σε μια κλιμάκωση του αγώνα, όπως τον είχαμε σχεδιασμένο». Ανέφερε ακόμη πως οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται «σε θετική κατεύθυνση», πλην όμως «υπάρχουν πολλά αδιευκρίνιστα σημεία που χρειάζονται εξηγήσεις», οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να δοθούν σε επαφές με εκπροσώπους της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα. «Έχουμε ζητήσει να γίνει συζήτηση με τον πρωθυπουργό, αλλά και να μην γίνει με τον ίδιο, μπορούμε να συζητήσουμε και με όποιον άλλον κάτσει στο τραπέζι, πλην όμως θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να πάμε σε διάλογο μαζί τους», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν οι δηλώσεις και άλλων εκπροσώπων των αγροτών, όπως της Διαμάντως Κρητικού από το Αγροτικό Σύλλογο Αμυνταίου, η οποία αφού χαρακτήρισε θετικές τις ανακοινώσεις του υπουργού, σημείωσε: «Θα τις ξανακούσουμε και θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα πριν πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον Μπράλο για δύο ώρες

Σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν στις 3 μμ, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου.

Η Τροχαία έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας σε περιφερειακούς δρόμους αφού είναι αδύνατον με το συγκεκριμένο αποκλεισμό να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται απο Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα σε διάφορες παρακάμψεις.

Παρόμοιες κινήσεις κάνουν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 μμ έχει οργανωθεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Αγρότες: Ο διαδραστικός χάρτης με όλα τα μπλόκα

Μέχρι στιγμής έχουν στηθεί πάνω από 100 μπλόκα σε όλη τη χώρα με τους αγρότες να σχεδιάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους και την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του Jo Di, χάρτης που ανανεώνεται συνεχώς μέχρι στιγμής μπλόκα υπάρχουν σε 103 περιοχές της χώρας εκ των οποίων τα 22 είναι ενεργά, τα 85 μερικώς ενεργά ενώ αναμένεται να στηθούν ακόμα τέσσερα.

Δείτε ΕΔΩ τα μπλόκα που στήνονται σε πραγματικό χρόνο

Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αγρότες από το μπλόκα του Ερυμάνθου και των Καλαβρύτων ενισχύουν το μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδας.

«Είμαστε αποφασισμένοι για Χριστούγεννα εδώ και Πρωτοχρονιά αν χρειαστεί», δήλωσε στο ΕΡΤnews και στον Νίκο Γιαπρακά ο εκπρόσωπος του μπλόκου Αγροτών Αχαΐας, Δημήτρης Στέργιος, τονίζοντας πως: «Τους κλειστούς δρόμους τους έχει η κυβέρνηση που παρατάσσει τα ΜΑΤ. Δεν πρόκειται να καταφέρουν να έχουμε την κοινωνία απέναντί μας».

Στην Αιτωλοακαρνανία ο βασικός πυρήνας αγροτών βρίσκεται στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος των διοδίων της Ιόνιας Οδού Αγγελοκάστρου και συντονίζει τον αγώνα, ενώ μπλόκα στήνονται κατά διαστήματα από τα παραταγμένα τρακτέρ στη γέφυρα Ευηνοχωρίου της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα διόδια Ακτίου και στο Ξηροπήγαδο

Σήμερα μεταβαίνουν με τρακτέρ στην πλατεία Δημοκρατίας για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου για τον προϋπολογισμό που θα διεξαχθεί στις 6.30 μ.μ.. Ενώ, για αύριο Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό του δρόμου στο Χαλίκι Αιτωλικού.

Την Πέμπτη στις 11.00 προετοιμάζονται για είσοδο στο Μεσολόγγι με τρακτέρ, προκειμένου να μοιράσουν ψηφίσματα για τον αγώνα τους σε Δήμο και Περιφέρεια.

Από τη Ναυπακτία οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ενημερωτικές δράσεις στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δίχως αποκλεισμό ή διακοπή της κυκλοφορίας.

«Ακούσαμε τις εξαγγελίες από τον κύριο Τσιάρα χθες, αυτό όμως που έχουμε εισπράξει είναι γενικολογίες. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε γενικές τοποθετήσεις» δήλωσε ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr