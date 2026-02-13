Αγρότες: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα; – Τι θα γίνει με το Μετρό

«Απόβαση» με τα τρακτέρ τους στο Σύνταγμα κάνουν οι αγρότες σήμερα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Τι θα γίνει με το Μετρό

Μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2), με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση, με τη συμμετοχή και τρακτέρ.

Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητώντας την απόσυρσή του. Τα Εργατικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και τα συνδικάτα όλης της Αττικής καλούν από τη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, το οποίο θα εξελιχθεί σε συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών. Ανάλογη απόφαση έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ και καλεί στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Το «ραντεβού» των αγροτών Από το πρωί έφτασαν στον Πειραιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη ώστε να ενσωματωθούν με τους αγρότες από την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Περίπου 40 τρακτέρ, θα φτάσουν από την Εύβοια στις Αφίδνες, συνοδεία αστυνομίας, έπειτα από τη συνάντησή τους στη Χαλκίδα. Με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν στον Κηφισό. Τα τρακτέρ θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς. Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που επιθυμούν να προσέλθουν στην κινητοποίηση χωρίς τρακτέρ, και εκεί θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν. Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Τα αιτήματα αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των κτηνοτρόφων βρίσκονται οι εξελίξεις αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Τι θα γίνει με το Μετρό

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Η Τροχαία προειδοποιεί για σημαντικές επιβαρύνσεις και καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο της πόλης, ακολουθώντας τις οδηγίες των τροχονόμων.

