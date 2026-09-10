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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιτωλικό: 14χρονος με μοτοσυκλέτα χτύπησε και εγκατέλειψε μητέρα με τα παιδιά της στο καρότσι

ΠΕΜΠΤΗ | 10.09.2026
AutoTypos Team
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Συνελήφθη 14χρονος που παρέσυρε μητέρα και τα παιδιά της με μοτοσυκλέτα και εγκατέλειψε το σημείο. Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε σε περιοχή του Μεσολογγίου, όταν 14χρονος που οδηγούσε μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία γυναίκα και τις ανήλικες κόρες της, τις οποίες η μητέρα μετέφερε σε παιδικό καρότσι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Ο 14χρονος συνελήφθη στο Αιτωλικό, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα του ανηλίκου αναζητείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε περιοχή του Μεσολογγίου. Ο 14χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του πατέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία γυναίκα που κινούνταν πεζή, καθώς και τις ανήλικες κόρες της, οι οποίες βρίσκονταν σε παιδικό καρότσι.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν η μητέρα και τα παιδιά της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι ανήλικες κόρες της διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Δεν είχε άδεια οδήγησης

Σε βάρος του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι ο ανήλικος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η υπόθεση αφορά επίσης τους γονείς του. Ο πατέρας του συνελήφθη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η μητέρα του αναζητείται και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Ο συλληφθείς γονέας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

Τι κρατάμε;

  • Το τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή του Μεσολογγίου.
  • Τη μοτοσυκλέτα οδηγούσε 14χρονος χωρίς άδεια οδήγησης.
  • Μαζί του επέβαινε ένας 15χρονος συνεπιβάτης.
  • Η μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία μητέρα και τις ανήλικες κόρες της, που βρίσκονταν σε παιδικό καρότσι.
  • Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
  • Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
  • Οι δύο ανήλικοι της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκαν ελαφρά.
  • Ο 14χρονος εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και συνελήφθη αργότερα.
  • Συνελήφθη και ο πατέρας του για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
  • Η μητέρα του ανηλίκου αναζητείται για παραμέληση εποπτείας.

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Tags
#αστυνομία#Μεσολόγγι#μοτοσυκλέτα
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