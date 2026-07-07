Ακόμη 4 οδηγοί ταξί πιάστηκαν στα πράσα για υπερχρέωση – Τα βήματα που λέει το ΣΑΤΑ για να προστατευθείτε

Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Τι λέει το ΣΑΤΑ και πώς προστατεύεται ο πολίτης.

Νέο περιστατικό υπερχρέωσης επιβατών από οδηγούς ταξί ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν έπειτα από ελέγχους της Αστυνομίας. Οι υποθέσεις αφορούν διαδρομές με κόμιστρο σημαντικά υψηλότερο από το προβλεπόμενο, με το ΣΑΤΑ να καταδικάζει τέτοιες πρακτικές και να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για να προστατεύονται.

Τι συνέβη στο Λαύριο

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι του Λαυρίου, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομοθεσίας.

Σε βάρος των τεσσάρων οδηγών, ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, γνωστές ως Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο ως προς την ευρύτερη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις υπερχρεώσεις σε ταξί, ειδικά σε σημεία με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως λιμάνια, αεροδρόμιο, ιστορικά μνημεία και κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Το κόστος που ζητήθηκε και το νόμιμο κόμιστρο

Η διαφορά ανάμεσα στο ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε και στο προβλεπόμενο κόμιστρο είναι μεγάλη, ειδικά στη μικρή διαδρομή εντός Λαυρίου.

Διαδρομή Ποσό που φέρεται να ζητήθηκε Προβλεπόμενο κόμιστρο Λιμάνι Λαυρίου – Ακρόπολη μετ’ επιστροφής 200 € 150 € Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου 12 € 4 €

Στην πρώτη περίπτωση, η υπερχρέωση φέρεται να έφτασε τα 50 ευρώ ανά διαδρομή μετ’ επιστροφής. Στη δεύτερη, η χρέωση ήταν τριπλάσια από το προβλεπόμενο κόμιστρο για μια πολύ μικρή απόσταση.

Τέτοιες περιπτώσεις πλήττουν πρώτα τον επιβάτη, που πληρώνει περισσότερα από όσα προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα, όμως, βλάπτουν και την εικόνα του κλάδου των ταξί συνολικά, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες.

Τι λέει το ΣΑΤΑ

Με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για υπερχρεώσεις, παραβίαση του ισχύοντος κομίστρου και αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές από οδηγούς ταξί, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής πήρε ξεκάθαρη θέση.

Το ΣΑΤΑ δηλώνει ότι τέτοιες πρακτικές είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν καμία θέση στον κλάδο. Τονίζει, επίσης, ότι η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών οδηγών ταξί εργάζεται καθημερινά με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον επιβάτη και τη νομιμότητα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι πράξεις μιας μικρής μειοψηφίας αρκούν για να πλήξουν την εικόνα ολόκληρου του επαγγέλματος και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία με σημαντικό κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα.

Το Συνδικάτο ζητά από την Πολιτεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ενισχύσουν τους ελέγχους και να εφαρμόζουν χωρίς εκπτώσεις το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τα βήματα που προτείνει το ΣΑΤΑ στους επιβάτες

Το ΣΑΤΑ απευθύνει και συγκεκριμένο μήνυμα προς το επιβατικό κοινό, με στόχο τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη.

Οι επιβάτες καλούνται να προσέχουν τα εξής:

Τι να κάνεις Γιατί είναι σημαντικό Βεβαιώσου ότι με την έναρξη της διαδρομής λειτουργεί το ταξίμετρο Για να υπάρχει νόμιμη καταγραφή της χρέωσης Γνώριζε το ισχύον τιμολόγιο κομίστρων Για να μπορείς να ελέγξεις αν η χρέωση είναι σωστή Ζήτα πάντα νόμιμη απόδειξη Είναι το βασικό αποδεικτικό της διαδρομής και της χρέωσης Ενημερώσου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου Προστατεύεσαι καλύτερα σε περίπτωση διαφωνίας

Αυτά τα βήματα μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, όμως στην πράξη είναι ο πιο απλός τρόπος για να αποφύγει ο επιβάτης δυσάρεστες εκπλήξεις.

Γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο τους τουρίστες

Παρότι αρκετά περιστατικά υπερχρέωσης αφορούν τουρίστες, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους επισκέπτες της χώρας. Κάθε επιβάτης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με αυθαίρετη χρέωση, ειδικά αν δεν γνωρίζει το προβλεπόμενο κόμιστρο ή αν δεν προσέξει τη λειτουργία του ταξίμετρου.

Ωστόσο, οι τουρίστες είναι πιο ευάλωτοι. Δεν γνωρίζουν τις αποστάσεις, δεν γνωρίζουν το σύστημα χρέωσης και συχνά δεν μπορούν να εκτιμήσουν αν το ποσό που ζητείται είναι λογικό. Γι’ αυτό τέτοιες συμπεριφορές προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στην εικόνα της χώρας.

Το ταξί είναι συχνά η πρώτη επαφή ενός επισκέπτη με την πόλη. Αν αυτή η εμπειρία ξεκινήσει με υπερχρέωση, η εντύπωση που δημιουργείται είναι αρνητική όχι μόνο για τον οδηγό, αλλά και για τον προορισμό συνολικά.

Η αξιοπιστία του ταξί είναι υπόθεση όλων

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους έντιμους επαγγελματίες του κλάδου και να καταδικάζει κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική, γιατί η παραβατικότητα μεμονωμένων οδηγών δεν πρέπει να ταυτίζεται με το σύνολο του επαγγέλματος.

Η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών ταξί εργάζεται νόμιμα και εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες και επισκέπτες. Όμως κάθε περιστατικό υπερχρέωσης δημιουργεί γενικευμένη καχυποψία και δυσφημεί έναν κλάδο που αποτελεί κομμάτι της δημόσιας επιβατικής μεταφοράς.

Γι’ αυτό οι έλεγχοι, οι κυρώσεις και η ενημέρωση των επιβατών πρέπει να λειτουργούν μαζί. Μόνο έτσι μπορεί να προστατευθεί ο πολίτης και ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία των επαγγελματιών που τηρούν τους κανόνες.

Τι κρατάμε;