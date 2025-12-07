Ακόμη ένα premium SUV εγκαταλείπει τα φυσικά κουμπιά στην καμπίνα

Η ιαπωνική φίρμα εγκαταλείπει κουμπιά και περιστροφικούς διακόπτες και αγκαλιάζει πλήρως την εποχή των μεγάλων touchscreens

Η Mazda ήταν από τους τελευταίους «ρομαντικούς» της αυτοκίνησης: αντιστεκόταν σε γιγαντιαίες οθόνες. Πίστευε στη δύναμη των φυσικών / αναλογικών χειριστηρίων και υποστήριζε ότι η απτική αλληλεπίδραση κρατά τους οδηγούς ασφαλείς και συγκεντρωμένους.

Αυτό… μέχρι το νέο CX-5 του 2026, όπου η φιλοσοφία αλλάζει εντυπωσιακά.

Κάθε νέα έκδοση για τη Βόρεια Αμερική θα διαθέτει standard οθόνη 12,9’’, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις θα δεσπόζει 15,6’’ panel, μεγαλύτερο ακόμα και από αυτό του Tesla Model 3.

Ο γνωστός περιστροφικός διακόπτης Mazda Connect αποτελεί πλέον παρελθόν, το ίδιο και το ανεξάρτητο πάνελ για τον κλιματισμό: όλες οι λειτουργίες μετακομίζουν στην οθόνη ή ενεργοποιούνται με φωνητικές εντολές.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι… η Google: Google Maps, Play Store, YouTube και το νέο Gemini voice assistant φροντίζουν ώστε ο οδηγός να μην ψάχνει στο ταμπλό.

Όπως δήλωσε ο Matthew Valbuena, υπεύθυνος HMI στη Mazda Β. Αμερικής, στόχος ήταν «η τεχνολογία να γίνεται εύχρηστη, διατηρώντας παράλληλα την προσοχή στο δρόμο». Η εταιρεία θεωρεί πως μια μεγάλη και καθαρή διεπαφή, με λειτουργίες που θυμίζουν smartphone, μειώνει την οπτική και νοητική απόσπαση.

Περισσότερα κουμπιά… στο τιμόνι

Αφού εξαφάνισε τα φυσικά χειριστήρια από την κεντρική κονσόλα, η Mazda σχεδίασε νέο τιμόνι με όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες πάνω του — για να μην χρειάζεται ο οδηγός να πάρει τα χέρια του από εκεί. Αριστερά βρίσκονται τα χειριστήρια πολυμέσων και πίνακα οργάνων, δεξιά τα συστήματα υποβοήθησης.

Πρόοδος ή… πισωγύρισμα;

Η Mazda στοιχηματίζει ότι αυτό είναι το μέλλον και η λύση θα επεκταθεί σε επόμενα μοντέλα της.

Ωστόσο, η βιομηχανία συνολικά δεν κινείται σε μία κατεύθυνση: Volkswagen, Subaru και άλλοι ήδη επαναφέρουν φυσικά κουμπιά, παραδεχόμενοι πως η απόλυτη εξάρτηση από οθόνες είχε αρνητικές συνέπειες στην εργονομία.

Το κοινό της Mazda θα αποφασίσει: έχουμε μπροστά μας ένα άλμα προς την ψηφιακή ωριμότητα ή μια ακόμη υποχώρηση της οδηγικής «καθαρότητας»;

Τι κρατάμε

H Mazda κάνει θεαματική στροφή στη φιλοσοφία της, εγκαταλείποντας φυσικά χειριστήρια.

Το νέο CX-5 2026 φέρνει γιγαντιαίες οθόνες και πλήρη ενσωμάτωση Google Built-In.

Όλες οι λειτουργίες κλιματισμού και infotainment μεταφέρονται στο touchscreen ή στη φωνητική εντολή.

Ένα νέο τιμόνι συγκεντρώνει πολλαπλές λειτουργίες για λιγότερες αποσπάσεις χεριών από τον δρόμο.

Η αλλαγή αυτή διχάζει: καινοτομία ψηφιακής εποχής ή υποχώρηση από την οδηγική εργονομία;

