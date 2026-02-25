Ακόμη μία μάρκα ακυρώνει τα σχέδια της για ένα ηλεκτρικό μοντέλο

Οι ηλεκτρικές υποσχέσεις του χθες μπαίνουν στο… ράφι σήμερα λόγω αβεβαιότητας για το αύριο

Περίπου 3 χρόνια πέρασαν απ’ όταν η Lamborghini είχε αποκαλύψει τα σχέδιά της για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο της Lanzador. Αυτό εν μέσω μιας εποχής ηλεκτρικής «τρέλας», κατά την οποία οι εταιρείες μία μετά την άλλη έσπευδαν να εκμεταλλευτούν το νέο trend.

Fast-forward στο σήμερα, με πολλές από τις ίδιες εταιρείες να βάζουν τις ιδέες τους στο «ράφι». Μια από αυτές είναι και η Lamborghini, η οποία δεν χρειάστηκε και τόσο χρόνο για να καταλάβει πως ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο δεν θα ταίριαζε και τόσο στις απαιτήσεις του κοινού της.

Από την αναβολή στην ακύρωση

Αρχικά, η νέα ηλεκτρική Lanzador αναβλήθηκε για ένα έτος από το 2028 στο 2029, δείχνοντας πως ίσως στην ιταλική μάρκα έκαναν… δεύτερες σκέψεις. Η επιβεβαίωση έρχεται τώρα από το στόμα του ίδιου του CEO, με τον Stephan Winkelmann να παραδέχεται πως το ενδιαφέρον του κοινού της ιταλικής μάρκας για έναν «ταύρο» χωρίς V8 ή V12 κινητήρα είναι… «κοντά στο μηδέν».

Ο Winkelmann παραδέχεται ότι η Lamborghini χρειάστηκε περισσότερο από ένα χρόνο για να αποφασίσει εάν η Lanzador θα έπρεπε να φτάσει στην παραγωγή. Μετά από εκτεταμένες εσωτερικές συζητήσεις και συναντήσεις με πελάτες και αντιπροσώπους, η εταιρεία επέλεξε να κλείσει οριστικά την υπόθεση στα τέλη του 2025.

Ο 61χρονος Γερμανός βλέπει τα ηλεκτρικά οχήματα ως ένα «ακριβό χόμπι», που απαιτεί σημαντική οικονομική δαπάνη με μικρό όφελος.

«Η μεγάλη επένδυση στην ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων όταν η αγορά και η πελατειακή βάση δεν είναι έτοιμες θα ήταν ένα ακριβό χόμπι και (κάτι) οικονομικά ανεύθυνο απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας και τις οικογένειές τους».









