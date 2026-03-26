Ακόμη μία πρωτιά για την Geely – Είναι η μοναδική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που το έχει καταφέρει

Η Geely έγινε η πρώτη και μοναδική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που συμπεριλήφθηκε στον ετήσιο κατάλογο αειφορίας της S&P Global για το 2026. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P Global δημοσίευσε πρόσφατα το Global Sustainability Yearbook 2026, στον οποίο συμπεριέλαβε την Geely Auto για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Η κινεζική εταιρεία δεν πήρε απλώς μια θέση στον κατάλογο, αλλά τιμήθηκε με τον τίτλο «Industry Mover» – δηλαδή ως κινητήριος δύναμη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ιστορική στιγμή για τη Geely

Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία καταφέρνει να μπει σε αυτόν τον παγκόσμιο κατάλογο. Τις τρεις προηγούμενες χρονιές η Geely Auto είχε συμπεριληφθεί μόνο στην αντίστοιχη κινεζική έκδοση του καταλόγου. Φέτος όμως η αναγνώριση είναι ακόμα πιο σημαντική: από τις 78 αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν, μόλις οκτώ κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στον κατάλογο.

Αυτό το επίτευγμα έρχεται ως επιβράβευση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Geely Auto στην αειφορία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Δείχνει ότι η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά ώστε να ξεχωρίζει στον κλάδο της βιώσιμης ανάπτυξης ανάμεσα στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο δείκτης ESG έχει πλέον τεράστια βαρύτητα. Λειτουργεί σαν «σφραγίδα έγκρισης» τόσο για μεμονωμένους επενδυτές όσο και για μεγάλους θεσμικούς επενδυτές που δίνουν μεγάλη σημασία σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικά κριτήρια. Σε μια εποχή που η αειφορία βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μια ισχυρή επίδοση σε ESG ζυγίζεται πλέον σχεδόν εξίσου με την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας.

Το Global Sustainability Yearbook της S&P Global θεωρείται ένα από τα πιο έγκυρα σημεία αναφοράς παγκοσμίως για την εταιρική βιωσιμότητα. Φέτος αξιολογήθηκαν πάνω από 9.200 εταιρείες από όλο τον κόσμο, ενώ στον τελικό κατάλογο μπήκαν μόνο 848 εταιρείες από 59 διαφορετικούς κλάδους. Από αυτές, 81 ήταν κινεζικές και μόλις 15 έλαβαν τη διάκριση «Industry Mover».

