Άκου πως κάνει η νέα Ferrari Luce – Υπάρχει ελπίδα;

Η νέα Ferrari Luce εξακολουθεί να βρίσκεται στο μάτι του… κυκλώνα. Αυτή τη φορά ο λόγος δεν είναι η εμφάνιση, αλλά ο ήχος της

Το πολυαναμενόμενο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι το ότι η Luce δεν κατάφερε να γοητεύσει την πλειοψηφία των fans της ιταλικής φίρμας. Κι ενώ ο σχεδιασμός της αναμφισβήτητα δεν θυμίζει Ferrari, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε, ένα ερωτηματικό που παραμένει είναι ο ήχος της.

Πολλά ακούστηκαν για το νέο σύστημα που θα επιτρέπει στη Luce να «βρυχάται» όπως ένα αυτοκίνητο με σήμα το αλογάκι, οπότε πάμε να δούμε αν θα καταφέρει να μας γοητεύσει τουλάχιστον με τον (ψεύτικο) ήχο της.

Νέο βίντεο μας δίνει την απάντηση

Όπως είπαμε, ο ψεύτικος ήχος της Luce ήταν από τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε με αγωνία να ανακαλύψουμε, οπότε κάποιος καλός «χριστιανός» έκατσε κι έκοψε τα όσα έλεγαν οι Hamilton και Leclerc στο βίντεο-παρουσίαση της Ferrari, επιτρέποντάς μας να ακούσουμε πιο καθαρά το ψηφιακό θόρυβο που δημιούργησε η ιταλική μάρκα για το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο.

Η αλήθεια είναι πως, όσο και να θέλαμε μέσα μας να εντυπωσιαστούμε, το «soundtrack» της Ferrari Luce δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αν μας ζητούσαν να βάλουμε βαθμολογία, τότε αυτή θα ήταν κάπου στη… βάση. Ο ψεύτικος ήχος κινητήρα της Luce θυμίζει ελαφρώς (πολύ ελαφρώς) τον ήχο που θα ακούγαμε από έναν V6 κινητήρα, ωστόσο, η ποιότητά του δεν μας κάνει και να πεταχτούμε απ’ τη θέση μας φωνάζοντας «Ferrari».

Ο εν λόγω ήχος θα μπορούσε να προέρχεται από ένα οποιοδήποτε ηλεκτρικό της «πιάτσας», ενώ δεν ακούσαμε να υπάρχουν και προσομοιώσεις αλλαγής ταχυτήτων, όπως σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Luce συνεχίζει να απογοητεύει

Η Luce έχει ήδη δεχθεί τεράστιο κύμα αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο, όχι απαραίτητα επειδή θεωρείται άσχημη, αλλά επειδή πολλοί πιστεύουν ότι της λείπει το πάθος και η ιδιαίτερη αισθητική που περιμένει κανείς από μια Ferrari. Και κάπου εκεί μπαίνει το μεγάλο ερώτημα: μπορεί ένα ηλεκτρικό supercar να έχει το «wow factor» που προσφέρει ένα θερμικό; Θα μεγαλώσει η νέα γενιά από petrolheads με αφίσες αυτοκινήτων όπως η Luce στο παιδικό του δωμάτιο;

Άμα κρίνουμε από τις αντιδράσεις του κοινού, αλλά και μεγάλων ονομάτων στον χώρο της αυτοκίνησης, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ωστόσο, στη Ferrari δεν είναι τίποτα… χθεσινοί, οπότε δεν πρέπει να αμελούμε το γεγονός πως όλο αυτό το «σούσουρο» ήταν ο στόχος εξ αρχής.

Πηγή: Motor1.com