quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άκου πως κάνει η νέα Ferrari Luce – Υπάρχει ελπίδα;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 31.05.2026
Autotypos Team
akou-pos-kanei-i-nea-ferrari-luce-yparchei-elpida-805105
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα Ferrari Luce εξακολουθεί να βρίσκεται στο μάτι του… κυκλώνα. Αυτή τη φορά ο λόγος δεν είναι η εμφάνιση, αλλά ο ήχος της

Το πολυαναμενόμενο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι το ότι η Luce δεν κατάφερε να γοητεύσει την πλειοψηφία των fans της ιταλικής φίρμας. Κι ενώ ο σχεδιασμός της αναμφισβήτητα δεν θυμίζει Ferrari, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε, ένα ερωτηματικό που παραμένει είναι ο ήχος της.

Πολλά ακούστηκαν για το νέο σύστημα που θα επιτρέπει στη Luce να «βρυχάται» όπως ένα αυτοκίνητο με σήμα το αλογάκι, οπότε πάμε να δούμε αν θα καταφέρει να μας γοητεύσει τουλάχιστον με τον (ψεύτικο) ήχο της.

Νέο βίντεο μας δίνει την απάντηση

Όπως είπαμε, ο ψεύτικος ήχος της Luce ήταν από τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε με αγωνία να ανακαλύψουμε, οπότε κάποιος καλός «χριστιανός» έκατσε κι έκοψε τα όσα έλεγαν οι Hamilton και Leclerc στο βίντεο-παρουσίαση της Ferrari, επιτρέποντάς μας να ακούσουμε πιο καθαρά το ψηφιακό θόρυβο που δημιούργησε η ιταλική μάρκα για το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο.

Η αλήθεια είναι πως, όσο και να θέλαμε μέσα μας να εντυπωσιαστούμε, το «soundtrack» της Ferrari Luce δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αν μας ζητούσαν να βάλουμε βαθμολογία, τότε αυτή θα ήταν κάπου στη… βάση. Ο ψεύτικος ήχος κινητήρα της Luce θυμίζει ελαφρώς (πολύ ελαφρώς) τον ήχο που θα ακούγαμε από έναν V6 κινητήρα, ωστόσο, η ποιότητά του δεν μας κάνει και να πεταχτούμε απ’ τη θέση μας φωνάζοντας «Ferrari».

Ο εν λόγω ήχος θα μπορούσε να προέρχεται από ένα οποιοδήποτε ηλεκτρικό της «πιάτσας», ενώ δεν ακούσαμε να υπάρχουν και προσομοιώσεις αλλαγής ταχυτήτων, όπως σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Luce συνεχίζει να απογοητεύει

Η Luce έχει ήδη δεχθεί τεράστιο κύμα αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο, όχι απαραίτητα επειδή θεωρείται άσχημη, αλλά επειδή πολλοί πιστεύουν ότι της λείπει το πάθος και η ιδιαίτερη αισθητική που περιμένει κανείς από μια Ferrari. Και κάπου εκεί μπαίνει το μεγάλο ερώτημα: μπορεί ένα ηλεκτρικό supercar να έχει το «wow factor» που προσφέρει ένα θερμικό; Θα μεγαλώσει η νέα γενιά από petrolheads με αφίσες αυτοκινήτων όπως η Luce στο παιδικό του δωμάτιο;

Άμα κρίνουμε από τις αντιδράσεις του κοινού, αλλά και μεγάλων ονομάτων στον χώρο της αυτοκίνησης, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ωστόσο, στη Ferrari δεν είναι τίποτα… χθεσινοί, οπότε δεν πρέπει να αμελούμε το γεγονός πως όλο αυτό το «σούσουρο» ήταν ο στόχος εξ αρχής.

Τι κρατάμε:

  • Σε νέο επεξεργασμένο βίντεο μπορούμε να ακούσουμε πιο καθαρά τον ήχο της Luce
  • Κάποιος αφαίρεσε τα όσα έλεγαν οι Hamilton και Leclerc από το βίντεο παρουσίασης του μοντέλου
  • Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari απογοήτευσε με τη σχεδίασή της, αλλά μάλλον και με τον ήχο της
  • Η Luce συνεχίζει να τρώει κράξιμο… κατά ριπάς κι από πάσα κατεύθυνση

Πηγή: Motor1.com

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ferrari#Ferrari Luce#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Λιούις Χάμιλτον#Σαρλ Λεκλέρ
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

i-ferrari-apeilise-tous-dimosiografous-me-prostimo-600-000-evro-ean-apokalyptan-tin-luce-prin-to-embargo-804501

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.05.2026

Η Ferrari απείλησε τους δημοσιογράφους με πρόστιμο 600.000 ευρώ εάν αποκάλυπταν την Luce πριν το embargo
ferrari-ta-10-skliropyrinika-montela-pou-echei-sta-skaria-einai-to-antitheto-tis-luce-804640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.05.2026

Ferrari: Τα 10 σκληροπυρηνικά μοντέλα που έχει στα σκαριά είναι το αντίθετο της Luce
einai-toso-aschimi-pou-oute-oi-kinezoi-de-tha-tin-antigrapsoun-poios-anthropos-tis-ferrari-to-eipe-afto-gia-ti-luce-804822

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.05.2026

«Είναι τόσο άσχημη που ούτε οι Κινέζοι δε θα την αντιγράψουν» – Ποιος άνθρωπος της Ferrari το είπε αυτό για τη Luce;
ferrari-luce-otan-olos-o-planitis-krazei-gia-tous-lathos-logous-ena-ilektriko-pou-den-tha-agorasei-pote-804883

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.05.2026

Ferrari Luce: Όταν όλος ο πλανήτης κράζει -για τους λάθος λόγους- ένα ηλεκτρικό που δεν θα αγοράσει ποτέ…
ferrari-luce-polemos-onomaton-me-ti-mazda-prin-kan-vgei-stin-agora-796635

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Ferrari «Luce»: Πόλεμος ονομάτων με τη Mazda πριν καν βγει στην αγορά
i-ferrari-purosangue-apektise-mia-pio-spor-eidiki-ekdosi-me-titlo-handling-speciale-801850

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.04.2026

Η Ferrari Purosangue απέκτησε μία πιο σπορ ειδική έκδοση με τίτλο Handling Speciale

Πρόσφατες Ειδήσεις