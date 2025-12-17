quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άκυρα 2.650 πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα – Τι λάθος έγινε με τις κάμερες;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.12.2025
Autotypos Team
akyra-2-650-prostima-gia-ypervoliki-tachytita-ti-lathos-egine-me-tis-kameres-781692

Χιλιάδες οδηγοί στο Ηνωμένο Βασίλειο «πιάστηκαν» από τις κάμερες και τιμωρήθηκαν με πρόστιμα και πόντους… κατά λάθος

Ένα φαινομενικά μικρό λάθος στον προγραμματισμό των καμερών ταχύτητας είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα, αλλά και να τιμωρηθούν λανθασμένα με πόντους στα διπλώματα οδήγησής τους.

Δύο λάθη την ημέρα από το 2021

Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν πως 2.650 οδηγοί τιμωρήθηκαν άδικα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν ξεπεράσει το ανώτατο όριο ταχύτητας. Το εν λόγω πρόβλημα παρατηρείται σε δρόμους με μεταβλητά όρια ταχύτητας, με τις κάμερες να αργούν να προσαρμοστούν στο νέο όριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ως εκ τούτου, «ορισμένοι οδηγοί εντοπίστηκαν λανθασμένα να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα μετά την αλλαγή του ορίου», παραδέχτηκε η κυβερνητική υπηρεσία, σημειώνοντας πως ο αριθμός των οδηγών που επηρεάστηκαν ήταν «ισοδύναμος με λιγότερους από δύο την ημέρα».

Ζητώντας συγγνώμη από τους επηρεαζόμενους, η Εθνική Οδός επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι «θα τους επιστραφούν τα χρήματα και θα αφαιρεθούν οι πόντοι, όπου χρειάζεται», προσθέτοντας: «Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν λανθασμένων μέτρων επιβολής και θα επικοινωνηθεί απευθείας με οποιονδήποτε επηρεάζεται».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχει αναπτύξει μια διαδικασία ελέγχου δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα διωχθεί λανθασμένα και συνεργάζεται με την αστυνομία για την εφαρμογή του».

Τι κρατάμε:

  • Ένα «μικρό» πρόβλημα στις κάμερες οδήγησε σε χιλιάδες άδικα πρόστιμα
  • Σε αυτοκινητόδρομους με μεταβλητά όρια, οι κάμερες αργούσαν να προσαρμοστούν
  • Εκπρόσωποι της Εθνικής Οδού λένε πως όσοι επηρεάστηκαν θα αποζημιωθούν και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο

Πηγή: Autocar.co.uk

Tags
#κάμερες ταχύτητας
