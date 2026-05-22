Alimos Classic Car Sunday 2026: Όλα όσα θα δούμε στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου

Το Alimos Classic Car Sunday επιστρέφει και φέτος στον Άλιμο, φέρνοντας μαζί του μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και ιδιαίτερες γιορτές αυτοκινήτου που μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα.

Υπάρχουν μερικές Κυριακές μέσα στη χρονιά που για όσους αγαπούν πραγματικά το αυτοκίνητο, αποκτούν σχεδόν… εορταστικό χαρακτήρα. Μία από αυτές είναι πλέον και το Alimos Classic Car Sunday, η μεγάλη παραθαλάσσια συνάντηση κλασικών αυτοκινήτων που επιστρέφει στις 31 Μαΐου 2026 στον Άλιμο, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε ένα ανοιχτό μουσείο τετράτροχης ιστορίας.

Το φετινό event έρχεται μεγαλύτερο, πιο πλούσιο και με ακόμα περισσότερες συμμετοχές, αφού ουσιαστικά λειτουργεί και σαν… συνέχεια της περσινής διοργάνωσης που διακόπηκε πρόωρα λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Έτσι, το 7ο Alimos Classic Car Sunday υπόσχεται ένα πραγματικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους, με περισσότερα από 250 ιστορικά αυτοκίνητα, supercars και future classics, δίπλα στη θάλασσα, με ελεύθερη είσοδο.

Ένα υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης δίπλα στη θάλασσα

Το ACCS έχει καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα. Να δημιουργήσει έναν θεσμό που δεν απευθύνεται μόνο στους “μυημένους” συλλέκτες, αλλά και σε οικογένειες, νέους ανθρώπους και γενικά σε οποιονδήποτε αγαπά την αισθητική, τη μηχανική και την ιστορία του αυτοκινήτου. Κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου του Αλίμου θα παραταχθούν αυτοκίνητα διαφορετικών εποχών και φιλοσοφιών. Από σπάνια ευρωπαϊκά classics και αμερικανικά land yachts μέχρι ιταλικά supercars και ελληνικές δημιουργίες που δύσκολα βλέπει κανείς ακόμη και σε μουσεία. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η παρουσία ιστορικών ελληνικών κατασκευών, όπως το P3 του Δημήτρη Κορρέ, αλλά και το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο του Θεολόγου. Μοντέλα που κουβαλούν μαζί τους ένα κομμάτι της εγχώριας αυτοκινητικής ιστορίας και δείχνουν ότι κάποτε υπήρχε στην Ελλάδα πραγματικό όραμα για ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Bugatti, McLaren και συλλεκτικές Mercedes-Benz

Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν σταματά μόνο στα κλασικά. Το φετινό ACCS θα φιλοξενήσει και μερικά εξαιρετικά σπάνια supercars που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε μεγάλα ευρωπαϊκά events. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Bugatti EB110, ένα από τα πιο εμβληματικά και σπάνια hypercars των 90s, με V12 κινητήρα και τετρακίνηση, ένα μοντέλο που για πολλούς θεωρείται σήμερα συλλεκτικός “θησαυρός”. Δίπλα της θα βρεθεί και μία McLaren 570S, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη βρετανική σχολή των supercars. Παράλληλα, το τιμώμενο brand της φετινής διοργάνωσης είναι η Mercedes-Benz, με αρκετές συλλεκτικές και ιστορικές παρουσίες από διαφορετικές δεκαετίες. Η συνεργασία με το επίσημο Mercedes Club αναμένεται να φέρει πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα, από κλασικές SL και SEC μέχρι πιο σπάνιες AMG εκδόσεις που σήμερα θεωρούνται ήδη future classics. Σημαντική θα είναι και η παρουσία του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, το οποίο φέτος συμμετέχει ακόμη πιο ενεργά στη διοργάνωση, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως μίας πραγματικής γιορτής αυτοκινητικής κουλτούρας.

Η παρουσία της ΔΕΗ blue

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος έχει και η πολύ δυνατή παρουσία της ΔΕΗ blue, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σαν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Και εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του φετινού ACCS. Από τη μία πλευρά θα υπάρχουν ατμοσφαιρικοί V8, V12 και ιστορικά θερμικά μοντέλα μεγάλου κυβισμού, και από την άλλη σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα νέας γενιάς, τα οποία εκπροσωπούν τη νέα εποχή της μετακίνησης. Η παρουσία της ΔΕΗ blue δεν θα είναι απλά διακοσμητική. Η ιδέα είναι ο επισκέπτης να μπορεί να συγκρίνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Την αναλογική εποχή της βενζίνης, του ήχου και της μηχανικής αίσθησης, απέναντι στη σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία, την αμεσότητα και τη νέα φιλοσοφία μετακίνησης. Είναι ίσως η πρώτη φορά που σε ένα ελληνικό automotive event βλέπουμε τόσο ξεκάθαρα αυτή τη “συνύπαρξη” του χθες με το αύριο. Και αυτό δίνει στο ACCS έναν χαρακτήρα πολύ πιο σύγχρονο από μία απλή έκθεση κλασικών αυτοκινήτων.

Το Alimos Classic Car Sunday δεν στηρίζεται μόνο στα αυτοκίνητα. Η διοργάνωση έχει επενδύσει πολύ και στη συνολική εμπειρία. Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχει non-stop classic rock μουσική, με δεκάδες ηχεία να δημιουργούν ατμόσφαιρα που θυμίζει αμερικανικά car meets προηγούμενων δεκαετιών, ενώ το street food θα κινείται σε αισθητική και γεύσεις εμπνευσμένες από τα 60s. Αυτός ο συνδυασμός θάλασσας, μουσικής, μυρωδιάς βενζίνης, χρωμιωμένων κλασικών και σύγχρονων supercars είναι τελικά που κάνει το ACCS να ξεχωρίζει τόσο πολύ από τις “τυπικές” εκθέσεις αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται απλά για μία στατική έκθεση. Είναι περισσότερο ένα ολοήμερο automotive festival, με πολύ χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Ελεύθερη είσοδος

Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν, κάτι που έχει βοηθήσει σημαντικά τη διοργάνωση να αποκτήσει τόσο μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει και η διαδικασία συμμετοχής για όσους διαθέτουν κλασικό αυτοκίνητο ή supercar και θέλουν να το εκθέσουν στη διοργάνωση χωρίς κόστος συμμετοχής. Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο το επίπεδο των συμμετοχών ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, το φετινό ACCS δείχνει πως θα είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα.

