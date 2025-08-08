Αλλαγές για το Μετρό Αθήνας μετά από 25 χρόνια – Θα κοστίσουν 7,3 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνει το μετρό της Αθήνας, με την υπογραφή συμβάσεων για το πρώτο μεγάλο έργο αναβάθμισης από την έναρξη της λειτουργίας του, συνολικού ύψους 7,3 εκατ. ευρώ.

Αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθηνών

Το έργο εντάσσεται σε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης , με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Αναπλ. Υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη

Προϋπολογισμός: 4,84 εκατ. ευρώ (+ΦΠΑ) για το έργο – 2,44 εκατ. ευρώ για την προμήθεια σιδηροτροχιών

Ολοκλήρωση έως τα τέλη του 2026

Τι αφορά το έργο

Ξεκινά η μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο του Μετρό της Αθήνας, συγκεκριμένα στις Γραμμές 2 (ΣΕΠΟΛΙΑ – ΔΑΦΝΗ) και 3 (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ). Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού μήκους 32 χιλιομέτρων, με στόχο τη συντήρηση και αναβάθμιση της επιδομής.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την Πέμπτη 7 Αυγούστου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου. Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία “Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε.” και “Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ”, με συμβατικό ποσό 4.841.900 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλο έργο προμήθειας σιδηροτροχιών

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η παραλαβή σιδηροτροχιών στα αμαξοστάσια της ΣΤΑ.ΣΥ., στο πλαίσιο συμπληρωματικού έργου που υλοποιεί η εταιρεία “Άρτεμη Α.Ε.”, με προϋπολογισμό 2.441.219 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Όχι μία τυπική συντήρηση – αλλά επένδυση στην ασφάλεια

Η παρέμβαση δεν αποτελεί μια καθυστερημένη αντίδραση, αλλά στοχευμένη και προληπτική ενέργεια, που εντάσσεται σε γενικότερο σχέδιο αναβάθμισης του δικτύου. Επικεντρώνεται κυρίως σε καμπύλα τμήματα, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη καταπόνηση, και σχεδιάστηκε με βάση δεδομένα φθοράς και τεχνικές προβλέψεις για να αποτραπούν πιθανά προβλήματα στο μέλλον.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως τα τέλη του 2026, χωρίς αλλαγές στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Τι δήλωσαν οι αρμόδιοι

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπλ. Υπουργός Μεταφορών:

«Μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο. Γνωρίζουμε ότι το υλικό πλησιάζει στο τέλος της φυσικής του ζωής και δεν περιμένουμε σημάδια φθοράς για να δράσουμε. Κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σύγχρονο κράτος».

Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑ.ΣΥ.:

«Ξεκινά ένα έργο ζωτικής σημασίας, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με ιδίους πόρους. Εντάσσεται σε γενικότερο σχέδιο παρεμβάσεων σε όλες τις γραμμές, με στόχο την ενίσχυση τροχαίου υλικού, συστημάτων και ανθρώπινου δυναμικού».

Κοινοπραξία “Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε. – Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ”:

«Πρόκειται για το πρώτο έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο δίκτυο Μετρό από το 2000. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την παράδοση ενός άρτιου έργου, εντός χρονοδιαγράμματος και προδιαγραφών».

Τι κρατάμε;

Αντικαθίστανται 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο Μετρό Αθηνών , με επίκεντρο τις Γραμμές 2 και 3

Στόχος είναι η προληπτική συντήρηση και η διατήρηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου

Η σύμβαση υπεγράφη και το έργο ξεκινά άμεσα, με ολοκλήρωση έως το 2026

Το έργο υλοποιείται με ίδιους πόρους της ΣΤΑ.ΣΥ. και παράλληλη προμήθεια σιδηροτροχιών από άλλη εταιρεία

Είναι η πρώτη αντικατάσταση σιδηροτροχιών μετά από 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3

