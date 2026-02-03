Aλλαγές στη Διοικητική Ομάδα του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές στη διοικητική του ομάδα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής του ευελιξίας και της αναπτυξιακής του δυναμικής.

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Γιώργος Λειβαδίτης αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Porsche, ενώ ο κ. Νίκος Σινογιάννης αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου SIXT.

Ο κ. Λειβαδίτης διαθέτει βαθιά γνώση του Ομίλου, στον οποίο εντάχθηκε το 2004, υπηρετώντας σε πολλαπλές θέσεις ευθύνης στον κλάδο Yamaha. Το 2019 ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα στη LION RENTAL, όπου από το 2021 υπηρέτησε Γενικός Διευθυντής Κλάδου SIXT, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση της εμπορικής και

λειτουργικής του βάσης.

Ο κ. Σινογιάννης εντάχθηκε στον Όμιλο το 2019, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΑΕ, καθώς και την ευθύνη των αγορών Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Από το 2021 υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Porsche, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση του brand στην ελληνική αγορά.

Η αναδιοργάνωση διοικητικών ρόλων υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην εσωτερική κινητικότητα και στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, διαμορφώνοντας ηγετικές ομάδες ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς και να δημιουργήσουν αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.