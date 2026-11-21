Τι αλλάζει σε παρκάρισμα, διπλώματα και πρόστιμα, πού μένουν οι υπερβολές που προηγήθηκαν της διαβούλευσης

Μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί «εξορθολογισμού» των ακροτήτων του νέου Κ.Ο.Κ. (ν. 5209/2025), οι διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση στις 21/11/2027, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για γενική αναθεώρηση της κλίμακας προστίμων, αλλά για επιμέρους διορθώσεις, άλλοτε με ελάφρυνση και άλλοτε… με αυστηροποίηση.

Τέλος οι «πολλαπλές» κλήσεις για παράνομη στάθμευση: Αν ένας οδηγός έχει παρκάρει σε σημείο και με τρόπο τέτοιο, ώστε να παραβιάζονται περισσότεροι από ένας κανόνες στάθμευσης, κόβεται πλέον μία μόνο κλήση, αυτή με τη βαρύτερη κύρωση ή το υψηλότερο πρόστιμο και ξαναβεβαιώνεται μόνο αν το όχημα μείνει πάνω από 3 ώρες.

Μόνο χρηματικό πρόστιμο 60 € στις «απλές» παραβάσεις στάθμευσης (Ε1-Β): Στις παραβάσεις παράνομης στάθμευσης της κατηγορίας Ε1-Β (δηλαδή στις πιο ήπιες περιπτώσεις, χωρίς αντικοινωνικό χαρακτήρα όπως το κλείσιμο ράμπας ΑΜΕΑ) επιβάλλεται πλέον μόνο το χρηματικό πρόστιμο στα 60 € (από 30 €), χωρίς επιπλέον αφαίρεση πινακίδων.

Αφαίρεση πινακίδων όταν λείπει ο οδηγός: Αν παρκάρεις παράνομα (αγνοώντας και πινακίδες απαγόρευσης) σε σημείο όπου προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος, αλλά λείπεις από το όχημα, αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες. Για να τις πάρεις πίσω, πρέπει να προσκομίσεις το δίπλωμά σου (ή το συμβόλαιο, αν είναι ενοικιαζόμενο/leasing).

«Κόφτης ισχύος» για νέους οδηγούς: Για οδήγηση αυτοκινήτου άνω των 250 kW (340 HP) απαιτείται ηλικία 22 ετών και τουλάχιστον 3 χρόνια δίπλωμα στη συγκεκριμένη κατηγορία, με πρόστιμο 2.000 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Παραμένει η υποχρέωση τοποθέτησης σήματος «Ν» από τους νέους οδηγούς, για τον πρώτο χρόνο.

Επέκταση κατηγορίας αντί για ένα χρόνο χωρίς δίπλωμα: Όποιος έχει δίπλωμα με περιορισμούς αλλά διαπιστωθεί σε έλεγχο ότι οδηγεί όχημα μεγαλύτερης κατηγορίας από αυτές που του του επιτρέπονται, αντί για αφαίρεση της άδειας οδήγσης για ένα χρόνο, θα μπορεί, μετά από 30 ημέρες και πληρωμή του προστίμου, να δώσει εξετάσεις επέκτασης ώστε να λήξει αυτοδικαίως η ετήσια αφαίρεση. Αντίθετα, όποιος δεν έχει καθόλου δίπλωμαμ περιμένει 1 χρόνο για εξετάσεις αρχικής χορήγησης και του επιβάλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Γυαλία σε κράνη τύπου jet: Οι χειριστές οχημάτων που χρησιμοποιούν κράνη τα οποία δεν φέρουν προστατευτική ζελατίνα, θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να φορούν αντιανεμικά γυαλιά.

Όπως είχε αναδειχθεί και από τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναλογικότητα των ποινών σε σχέση με το πραγματικό βάρος τους, ο «εξορθολογισμός» που είχε προαναγγελθεί περιορίζεται στα συγκεκριμένα άρθρα σε επιμέρους μπαλώματα και τεχνικές διορθώσεις, αφήνοντας ανέγγιχτο τον βασικό κορμό των προστίμων.

Σίγουρα πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και αν μη τι άλλο δείχνει πρόθεση για επανεξέταση. Ελπίζουμε να έχει και συνεχεια. Γιατί όπως έχουμε αναδείξει ως autotypos.gr, ο ΚΟΚ αντί να νουθετεί και να ελέγχει, έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο οικονομικής εξόντωσης.