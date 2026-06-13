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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλαγές στον ΒΟΑΚ: Μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.06.2026
AutoTypos Team
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Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα πρώτα 10 km του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στον νέο ΒΟΑΚ.

Τα πρώτα 10 km του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης μπαίνουν σε τροχιά ολοκλήρωσης, καθώς, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα του άξονα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα οδικά έργα της χώρας, καθώς αφορά τον βασικό άξονα μετακίνησης στην Κρήτη και συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, την καθημερινότητα των κατοίκων και την τουριστική δραστηριότητα του νησιού.

Τι ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι

Η αναφορά του Υπουργού αφορά τα πρώτα 10 km του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Πρόκειται για κομμάτι του νέου ΒΟΑΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

Ακόμη δεν έχουμε τεχνικές λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο, τις λωρίδες ή το αν το τμήμα θα δοθεί άμεσα σε κυκλοφορία με την ολοκλήρωσή του. Αυτό που προκύπτει με σαφήνεια είναι ότι το πρώτο αυτό κομμάτι των 10 km βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση.

Γιατί είναι σημαντικός ο νέος ΒΟΑΚ

Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και χρόνια. Ο υφιστάμενος οδικός άξονας έχει δεχθεί έντονη κριτική για ζητήματα ασφάλειας, ανομοιομορφίας, επικίνδυνων σημείων και αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Η ολοκλήρωση των πρώτων 10 km δεν λύνει από μόνη της το συνολικό πρόβλημα, όμως αποτελεί ένα χειροπιαστό βήμα σε ένα έργο που έχει μεγάλη σημασία για το νησί. Κάθε νέο τμήμα σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια, να μειώσει χρόνους μετακίνησης και να αναβαθμίσει τη σύνδεση των πόλεων της Κρήτης.

Το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανατολική Κρήτη, καθώς εξυπηρετεί μετακινήσεις κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών σε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Τι κρατάμε;

  • Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 km του νέου ΒΟΑΚ.
  • Η αναφορά αφορά το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.
  • Το ΔΤ δεν διευκρινίζει αν το τμήμα θα δοθεί άμεσα σε κυκλοφορία με την ολοκλήρωσή του.
  • Ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της χώρας.
  • Η σημασία του είναι διπλή: ανάπτυξη και οδική ασφάλεια.
  • Η ολοκλήρωση των πρώτων 10 km είναι ένα πρώτο πρακτικό βήμα για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στην Κρήτη.
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Tags
#BOAK#ΒΟΑΚ#Κρήτη
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