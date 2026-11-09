Αλλάζει ριζικά ο ηλεκτρικός στην Αθήνα: Δες πώς θα είναι οι 14 νέοι συρμοί της Γραμμής 1

Νέο εσωτερικό, καλύτερος κλιματισμός και σύγχρονος εξοπλισμός αλλάζουν την καθημερινότητα στη διαδρομή Πειραιάς–Κηφισιά. Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός κυκλοφορεί ήδη, ενώ το πρόγραμμα ανανέωσης των 14 συρμών έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τον ηλεκτρικό στην Αθήνα, η ανανέωσή του μετριέται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα: πόσο περιμένουν στην αποβάθρα, πόσο άνετα ταξιδεύουν και αν ο κλιματισμός μπορεί να ανταποκριθεί στις ζεστές ημέρες. Σε αυτά καλείται να δώσει απαντήσεις το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Γραμμής 1, με τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό να βρίσκεται ήδη στην επιβατική κυκλοφορία από τις 7 Οκτωβρίου 2026.

Η διευκρίνιση έχει σημασία: οι 14 «νέοι» συρμοί προκύπτουν από την ολική ανακατασκευή υφιστάμενων τρένων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που φτάνει πολύ βαθύτερα από τη βαφή και την αλλαγή καθισμάτων.

Οι συρμοί της δεκαετίας του ’80 αποκτούν καλύτερο εξοπλισμό για ακόμη 25 χρόνια λειτουργίας

Το πρόγραμμα αφορά συρμούς της 8ης παραλαβής, οι οποίοι μπήκαν στην κυκλοφορία μεταξύ 1983 και 1985. Η ηλικία τους έχει καταστήσει δυσκολότερη τη συντήρηση, καθώς τα ανταλλακτικά και η τεχνική υποστήριξη για τον παλιό εξοπλισμό περιορίζονται.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων συνεχούς ρεύματος με σύγχρονους εναλλασσόμενου ρεύματος, νέο σύστημα έλξης και παρεμβάσεις στον πνευματικό εξοπλισμό. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια λειτουργίας.

Το έργο έχει αναλάβει η ισπανική CAF, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η αρχική σύμβαση προέβλεπε τμηματικές παραδόσεις και ολοκλήρωση σε 34 μήνες, όμως η υλοποίηση έχει ξεπεράσει τον αρχικό προγραμματισμό.

Νέα καθίσματα, φωτισμός LED και αναβαθμισμένος κλιματισμός αλλάζουν την καμπίνα

Στο εσωτερικό, η ανανέωση περιλαμβάνει καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, μαζί με φωτισμό LED. Τοποθετούνται νέες οθόνες ενημέρωσης επιβατών και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ενώ προβλέπονται βελτιώσεις για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αναβαθμισμένος κλιματισμός, καθώς επηρεάζει άμεσα την άνεση της διαδρομής και ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο «παράπονο» των επιβατών τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υφιστάμενο μεταλλικό αμάξωμα διατηρείται, αλλά τα βασικά συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται, δίνοντας στους παλιούς συρμούς μια ουσιαστικά διαφορετική καθημερινή λειτουργία.

Ο δεύτερος συρμός αναμένεται τον Δεκέμβριο και οι παραδόσεις συνεχίζονται το 2027

Με βάση τον νεότερο προγραμματισμό, ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2026. Ακολουθούν δύο ακόμη, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2027, και στη συνέχεια προβλέπεται ρυθμός ενός συρμού τον μήνα, με στόχο την ολοκλήρωση έως το τέλος της χρονιάς.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της NK Trailers στον Βόλο. Η αποσυναρμολόγηση αποκάλυψε και κρυμμένες φθορές στα δάπεδα, οι οποίες απαίτησαν πρόσθετες επισκευές. Μετά τις εργασίες και τις αρχικές δοκιμές, τα βαγόνια μεταφέρονται στα Σεπόλια για τη συγκρότηση των συρμών και τους τελικούς ελέγχους πριν εξυπηρετήσουν επιβάτες.

Το ζητούμενο είναι περισσότερα διαθέσιμα τρένα και μικρότερη αναμονή

Η ανανέωση αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε συχνότερα δρομολόγια. Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, χάρη στην ένταξη του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού και στην επιτάχυνση των επισκευών.

Ο σχεδιασμός στοχεύει σε αναμονές κάτω από έξι λεπτά στις ώρες αιχμής. Πρόκειται, όμως, για στόχο και όχι για συχνότητα που έχει ήδη εξασφαλιστεί. Η συνέπεια στις επόμενες παραδόσεις θα κρίνει πόσο γρήγορα η ανανέωση θα γίνει αισθητή σε περισσότερους επιβάτες.