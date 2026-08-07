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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζει το ωράριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Μέχρι τι ώρα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Δείτε το ωράριο του Μετρό Θεσσαλονίκης για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, καθώς προχωρούν οι εργασίες σύνδεσης με την Καλαμαριά.

Σε τροποποιήσεις του ωραρίου λειτουργίας του προχωρά το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες εργασίες για τη σύνδεση της βασικής γραμμής με τη νέα επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μετά τις έκτακτες αλλαγές που εφαρμόστηκαν την Πέμπτη 6 και το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου, το Μετρό επιστρέφει στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για το Σαββατοκύριακο.

Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο οι συρμοί θα κινούνται έως τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ την Κυριακή η λειτουργία ολοκληρώνεται στις 00:30.

Το ωράριο του Μετρό Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Ημέρα Ωράριο
Δευτέρα – Πέμπτη 05:15 – 23:00
Παρασκευή 05:15 – 02:00
Σάββατο 05:15 – 02:00
Κυριακή 05:15 – 00:30

Εξαίρεση αποτέλεσε η Παρασκευή 7 Αυγούστου, όταν λόγω των τεχνικών εργασιών η λειτουργία ξεκίνησε στις 07:00 αντί για τις 05:15.

Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, δηλαδή τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και τη Νέα Ελβετία.

Γιατί έγιναν οι αλλαγές

Οι προσωρινές τροποποιήσεις συνδέονται με την προετοιμασία για την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής 1 προς την Καλαμαριά.

Για να ενσωματωθεί ο νέος κλάδος στο υπάρχον δίκτυο απαιτούνται τελικές εργασίες για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεσή του με τη βασική γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, την Πέμπτη 6 Αυγούστου το Μετρό σταμάτησε να λειτουργεί στις 21:00 αντί για τις 23:00, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου τα πρώτα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 07:00.

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επανέρχεται το κανονικό πρόγραμμα.

μετρό Θεσσαλονίκης

Έως τις 02:00 Παρασκευή και Σάββατο

Ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους μετακινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τις βραδινές ώρες είναι το διευρυμένο ωράριο Παρασκευής και Σαββάτου.

Η τελευταία αναχώρηση πραγματοποιείται στις 02:00, τόσο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό όσο και από τη Νέα Ελβετία.

Την Κυριακή το αντίστοιχο όριο είναι στις 00:30, ενώ από Δευτέρα έως Πέμπτη η τελευταία αναχώρηση πραγματοποιείται στις 23:00.

Πλησιάζει η επέκταση προς Καλαμαριά

Οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν μέρος της τελικής προετοιμασίας για τη λειτουργική σύνδεση της επέκτασης προς την Καλαμαριά με το υφιστάμενο δίκτυο.

Με την παράδοση του νέου κλάδου, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα επεκταθεί ανατολικότερα, εξυπηρετώντας μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Μέχρι τότε είναι πιθανό να απαιτούνται κατά διαστήματα τεχνικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν το ωράριο, επομένως οι επιβάτες καλό είναι να ενημερώνονται πριν από τη μετακίνησή τους.

Τι κρατάμε;

  • Παρασκευή και Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί από 05:15 έως 02:00.
  • Την Κυριακή λειτουργεί από 05:15 έως 00:30.
  • Από Δευτέρα έως Πέμπτη το ωράριο είναι 05:15-23:00.
  • Οι έκτακτες αλλαγές συνδέονται με τις εργασίες για την επέκταση προς την Καλαμαριά.
  • Οι αναγραφόμενες ώρες είναι οι πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις από τους δύο τερματικούς σταθμούς.

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Tags
#Μετρό#Μετρό Θεσσαλονίκης
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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