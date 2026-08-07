Αλλάζει το ωράριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Μέχρι τι ώρα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο

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Δείτε το ωράριο του Μετρό Θεσσαλονίκης για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, καθώς προχωρούν οι εργασίες σύνδεσης με την Καλαμαριά.

Σε τροποποιήσεις του ωραρίου λειτουργίας του προχωρά το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες εργασίες για τη σύνδεση της βασικής γραμμής με τη νέα επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μετά τις έκτακτες αλλαγές που εφαρμόστηκαν την Πέμπτη 6 και το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου, το Μετρό επιστρέφει στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για το Σαββατοκύριακο.

Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο οι συρμοί θα κινούνται έως τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ την Κυριακή η λειτουργία ολοκληρώνεται στις 00:30.

Το ωράριο του Μετρό Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Ημέρα Ωράριο Δευτέρα – Πέμπτη 05:15 – 23:00 Παρασκευή 05:15 – 02:00 Σάββατο 05:15 – 02:00 Κυριακή 05:15 – 00:30

Εξαίρεση αποτέλεσε η Παρασκευή 7 Αυγούστου, όταν λόγω των τεχνικών εργασιών η λειτουργία ξεκίνησε στις 07:00 αντί για τις 05:15.

Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, δηλαδή τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και τη Νέα Ελβετία.

Γιατί έγιναν οι αλλαγές

Οι προσωρινές τροποποιήσεις συνδέονται με την προετοιμασία για την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής 1 προς την Καλαμαριά.

Για να ενσωματωθεί ο νέος κλάδος στο υπάρχον δίκτυο απαιτούνται τελικές εργασίες για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεσή του με τη βασική γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, την Πέμπτη 6 Αυγούστου το Μετρό σταμάτησε να λειτουργεί στις 21:00 αντί για τις 23:00, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου τα πρώτα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 07:00.

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επανέρχεται το κανονικό πρόγραμμα.

Έως τις 02:00 Παρασκευή και Σάββατο

Ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους μετακινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τις βραδινές ώρες είναι το διευρυμένο ωράριο Παρασκευής και Σαββάτου.

Η τελευταία αναχώρηση πραγματοποιείται στις 02:00, τόσο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό όσο και από τη Νέα Ελβετία.

Την Κυριακή το αντίστοιχο όριο είναι στις 00:30, ενώ από Δευτέρα έως Πέμπτη η τελευταία αναχώρηση πραγματοποιείται στις 23:00.

Πλησιάζει η επέκταση προς Καλαμαριά

Οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν μέρος της τελικής προετοιμασίας για τη λειτουργική σύνδεση της επέκτασης προς την Καλαμαριά με το υφιστάμενο δίκτυο.

Με την παράδοση του νέου κλάδου, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα επεκταθεί ανατολικότερα, εξυπηρετώντας μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Μέχρι τότε είναι πιθανό να απαιτούνται κατά διαστήματα τεχνικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν το ωράριο, επομένως οι επιβάτες καλό είναι να ενημερώνονται πριν από τη μετακίνησή τους.

Τι κρατάμε;