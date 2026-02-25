Αλλάζουν από σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα: Σε λειτουργία το railway.gov.gr – Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα σε πραγματικό χρόνο

Σε λειτουργία το railway.gov.gr: δημόσια live εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με επέκταση σε όλο το δίκτυο.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το railway.gov.gr, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εποπτείας του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Το βασικό νέο στοιχείο είναι ότι, για πρώτη φορά, δίνεται ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων σε πραγματικό χρόνο, με έναρξη εφαρμογής στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Τι είναι το railway.gov.gr και τι βλέπει ο πολίτης

Μέσω της πλατφόρμας, κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε:

ζωντανή θέση τρένων σε χάρτη,

ταχύτητα και κατεύθυνση,

εκτιμώμενους χρόνους άφιξης,

ενημέρωση για καθυστερήσεις,

συνολική εικόνα της κυκλοφορίας.









Πέρα από τον χάρτη, προβλέπεται και ζωντανή μετάδοση βίντεο (live video streaming) από κάμερα που έχει τοποθετηθεί, ώστε να υπάρχει εικόνα της πορείας του τρένου σε πραγματικό χρόνο.

Πότε επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο

Από σήμερα, η παρακολούθηση αφορά τα επιβατικά τρένα που κινούνται στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με σταδιακή επέκταση εντός των επόμενων δύο μηνών στο σύνολο του δικτύου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

έως τα τέλη Μαρτίου 2026 θα έχει εξοπλιστεί με δορυφορικό εντοπισμό όλος ο στόλος που κινείται στον άξονα Πειραιάς – βόρεια σύνορα ,

έως το τέλος Απριλίου 2026 το σύστημα θα έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των αμαξοστοιχιών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Πώς λειτουργεί: εντοπισμός “σε επίπεδο εκατοστών”

Η πλατφόρμα βασίζεται σε συνδυασμό δορυφορικών τεχνολογιών υψηλής ακρίβειας, αξιοποιώντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το ευρωπαϊκό Galileo. Αναφέρεται ότι η τεχνολογία επιτρέπει:

προσδιορισμό θέσης σε επίπεδο εκατοστών ,

επιχειρησιακή διάκριση παράλληλων γραμμών ,

συνεχή μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη των 1,2 δευτερολέπτων.

Σε αντιδιαστολή με το συμβατικό GPS, για το οποίο αναφέρεται ότι μπορεί να έχει αποκλίσεις έως 15 μέτρα, το railway.gov.gr στοχεύει σε ακρίβεια «επιπέδου γραμμής», λίγων εκατοστών.

Το σύστημα δεν βασίζεται μόνο στο δορυφορικό στίγμα: συνδυάζει ψηφιακά χαρτογραφημένο μοντέλο του δικτύου και αλγορίθμους map matching, ώστε να προσδιορίζεται με βεβαιότητα σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με περιορισμένο σήμα.

«Πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας»: ανίχνευση κινδύνου και ειδοποιήσεις

Το railway.gov.gr παρουσιάζεται όχι μόνο ως εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ενσωματώνοντας δυνατότητες:

αυτόματης ανίχνευσης κινδύνου σύγκρουσης,

άμεσων ειδοποιήσεων,

παρακολούθησης κρίσιμων σημείων και περιστατικών.

Σε περίπτωση απόκλισης ή έκτακτου συμβάντος, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα ειδοποίησης προς τα κέντρα ελέγχου. Αναφέρεται επίσης ότι στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ λειτουργεί ειδική ομάδα στελεχών που παρακολουθεί αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και παρεμβαίνει όταν εντοπίζονται παραβιάσεις κανόνων κυκλοφορίας.

Σύνδεση με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη

Στο ΔΤ επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα υιοθετεί επτά από τις δεκαεπτά συστάσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών. Μεταξύ άλλων, μέσω του railway.gov.gr αναφέρεται ότι:

αυξάνεται η διαθεσιμότητα καταγεγραμμένων επιχειρησιακών δεδομένων,

καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια,

ενισχύεται η κατανόηση/διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο,

δημιουργείται τεκμηριωμένη βάση ανάλυσης περιστατικών και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων.

Το πλαίσιο «Νέα Υποδομή – Νέα Τρένα – Νέοι Σταθμοί»

Η λειτουργία του railway.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου. Για τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναφέρεται στόχος ώστε το καλοκαίρι του 2026 η γραμμή να διαθέτει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ETCS on board σε 100 τρένα.

Στο σκέλος νέων συρμών, γίνεται λόγος για επένδυση 308 εκατ. € μέσω αναθεωρημένης συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato, με 23 νέα τρένα να παραδίδονται σταδιακά έως το 2027 και αναφορά σε αυστηρές ρήτρες υπέρ του Δημοσίου. Αναφέρεται επίσης ότι δοκιμαστικός νέος συρμός βρίσκεται ήδη στη χώρα και εκτελεί δοκιμαστικά δρομολόγια.

Σε θεσμικό επίπεδο, αναφέρεται η δημιουργία νέου ενιαίου ΟΣΕ, η κατάργηση πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, αύξηση προϋπολογισμού και νέο πλαίσιο λειτουργίας με τον Ν. 5220/2025, καθώς και ενίσχυση ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ, νέα μοντέλα στελέχωσης/εκπαίδευσης με προσομοιωτές και ψυχομετρικές εξετάσεις σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

Τι κρατάμε;