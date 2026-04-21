Αλλάζουν τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πώς μπορείς να κερδίσεις 10.000 ευρώ;

Σε μια κοινή πρωτοβουλία που φέρνει πιο κοντά τους πολίτες στον σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών, Αθήνα και Θεσσαλονίκη προχωρούν σε ανοιχτό rebranding των αστικών λεωφορείων τους.

Οι διαγωνισμοί υλοποιούνται από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης οπτικής ταυτότητας για τα μέσα μεταφοράς. Η δράση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο που παίζουν τα μέσα μεταφοράς στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για πρώτη φορά, το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις.

Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σχεδιαστές, γραφίστες, καλλιτέχνες, φοιτητές σχολών τέχνης και design, δημιουργικά γραφεία, αλλά και ερασιτέχνες, χωρίς να απαιτείται επαγγελματική ιδιότητα — αρκεί η δημιουργικότητα και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην Αθήνα, ο ΟΑΣΑ «τρέχει» τον διαγωνισμό «Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν τη νέα εικόνα του στόλου. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας έως τις 20 Μαΐου 2026. Η διαδικασία αξιολόγησης θα εξελιχθεί σε δύο στάδια: αρχικά θα επιλεγούν πέντε φιναλίστ από ειδική επιτροπή και στη συνέχεια τα σχέδιά τους θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε λεωφορεία, πριν το κοινό αναδείξει τον τελικό νικητή μέσω ψηφοφορίας.

Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ υλοποιεί τον διαγωνισμό «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», με στόχο μια ενιαία και αναγνωρίσιμη αισθητική για τα λεωφορεία της πόλης. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, περιλαμβάνοντας τόσο την καλλιτεχνική ιδέα όσο και την εφαρμογή της σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, όπως αρθρωτά και 12μετρα λεωφορεία, αλλά και ειδική προσέγγιση για οχήματα μηδενικών ρύπων. Και εδώ η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις, με τελική απόφαση μέσω ανοικτής ψηφοφορίας. Η υποβολή συμμετοχών διαρκεί έως τις 21 Μαΐου 2026 μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας.

Οι νικητές των διαγωνισμών θα λάβουν χρηματικά βραβεία, με το πρώτο να φτάνει τις 10.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα εικόνα των στόλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα λεωφορεία ως στοιχεία αστικής εμπειρίας

Κοινός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της εξωστρέφειας στον σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών. Τα λεωφορεία δεν αντιμετωπίζονται πλέον μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά και ως στοιχείο της αστικής εμπειρίας, που μπορεί να συμβάλει αισθητικά και λειτουργικά στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Στόχος, όπως τονίζεται, είναι μια συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών — όχι μόνο σε επίπεδο λειτουργίας, αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών.

Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «Για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι οποίες θα αποκτήσουν μια ενιαία και μοντέρνα οπτική ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται για περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς και καθαρές λεωφορειολωρίδες. Στόχος μας είναι η συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών. Με περισσότερη εξωστρέφεια και τη συμβολή των πολιτών, διαμορφώνουμε μια νέα εικόνα για τις δημόσιες μεταφορές».

Τι κρατάμε: