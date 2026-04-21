EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζουν τα ονόματα των plug-in hybrid της Peugeot – Γιατί;

ΤΡΙΤΗ | 21.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Νέα ονομασία χωρίς καμία μηχανική αλλαγή αλλά με μεγαλύτερη διαφάνεια και… ειλικρίνεια για τους αγοραστές

Η Peugeot προχωρά σε μια σημαντική αλλά όχι τόσο προφανή αλλαγή στη γκάμα των plug-in hybrid μοντέλων της, προσαρμόζοντας τις εμπορικές ονομασίες τους ώστε να συμβαδίζουν με τις επερχόμενες προδιαγραφές Euro 7.

Η κίνηση αυτή δεν αφορά νέους κινητήρες ή τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αλλά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και δηλώνεται η συνδυαστική ισχύς των υβριδικών συστημάτων. Και εδώ βρίσκεται όλη η ουσία.

Τι αλλάζει με το Euro 7

Οι νέες προδιαγραφές Euro 7, που τίθενται σε ισχύ από τα τέλη του 2026, εισάγουν ένα νέο πρωτόκολλο μέτρησης της ισχύος για τα plug-in hybrid μοντέλα, γνωστό ως GTR21.

Μέχρι σήμερα, η συνδυαστική ισχύς ενός PHEV προέκυπτε συχνά ως άθροισμα θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, μια τιμή που δεν ανταποκρινόταν πάντα στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Με το νέο σύστημα, η ισχύς υπολογίζεται πιο ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς όπως η θερμοκρασία, η διαχείριση ενέργειας και η απόδοση της μπαταρίας.

Ποιες αλλαγές φέρνει η Peugeot

Η Peugeot εφαρμόζει ήδη από σήμερα το νέο αυτό πρωτόκολλο, πολύ πριν καταστεί υποχρεωτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στις επίσημες τιμές ισχύος και κατά συνέπεια στις εμπορικές ονομασίες των μοντέλων, αφού η Peugeot συνηθίζει να συμπεριλαμβάνει την ιπποδύναμη στην περιγραφή των αυτοκινήτων της.

Τα 3008 και 5008 plug-in hybrid αποδίδουν πλέον 225 ίππους και μετονομάζονται αντίστοιχα σε PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID 225 AUTO και PEUGEOT 5008 PLUG-IN HYBRID 225 AUTO.

Αντιστοίχως, το 408 plug-in hybrid αποδίδει 240 ίππους και αποκτά νέα ονομασία, ενώ το 308 plug-in hybrid έχει ήδη προσαρμοστεί στο νέο σύστημα.

Το κρίσιμο σημείο: δεν υπάρχει καμία μηχανική αλλαγή στους κινητήρες. Οι επιδόσεις, η κατανάλωση και οι εκπομπές παραμένουν ίδιες.

Τι κρατάμε;

• Η Peugeot αλλάζει τις ονομασίες των PHEV μοντέλων της

• Ο λόγος είναι το νέο πρωτόκολλο μέτρησης ισχύος GTR21 του Euro 7

• Δεν υπάρχουν μηχανικές αλλαγές στους κινητήρες

• Τα νέα νούμερα είναι πιο κοντά στην πραγματική απόδοση

• Η κίνηση δείχνει τη μετάβαση σε πιο «ειλικρινή» τεχνικά χαρακτηριστικά


#Peugeot#Peugeot 3008#Peugeot 308#Peugeot 408#Peugeot 5008#Stellantis
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
