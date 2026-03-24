EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζουν τα πάντα στα λεωφορεία – Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε;

ΤΡΙΤΗ | 24.03.2026
Στέλιος Παππάς
Νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές αλλάζει τα λεωφορεία με σχολή οδηγών ΟΣΥ, αυστηρότερα πρόστιμα και νέα μέτρα για βανδαλισμούς.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών υπερψηφίστηκε και φέρνει παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λεωφορεία, με νέα εργαλεία για την κάλυψη ελλείψεων σε οδηγούς, αυστηρότερη αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και νέα μέτρα για όσους προκαλούν φθορές στα μέσα.

Η φιλοσοφία του νόμου είναι ξεκάθαρη. Το υπουργείο επιχειρεί να βάλει ενιαίους κανόνες σε ένα σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε με αποσπασματικές ρυθμίσεις, αφήνοντας πίσω ελλείψεις σε προσωπικό, υψηλό κόστος βανδαλισμών και ανοιχτά ζητήματα ελέγχου και ασφάλειας.

Πρότυπη σχολή οδηγών από την ΟΣΥ για να καλυφθούν τα κενά

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή για τα λεωφορεία είναι η δυνατότητα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. να εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς λεωφορείων. Πρόκειται για μια παρέμβαση με καθαρό επιχειρησιακό στόχο, καθώς οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

Η εκπαίδευση θα μπορεί να παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο, μέσω προγραμμάτων της ΟΣΥ. Ωστόσο, θα υπάρχει πρόβλεψη για δέσμευση απασχόλησης για συγκεκριμένο διάστημα. Αν κάποιος αποχωρήσει πρόωρα, θα επιστρέφει το κόστος εκπαίδευσης, ανάλογα με τους όρους του προγράμματος.

Στην πράξη, αυτή η ρύθμιση δείχνει ότι το υπουργείο θέλει να αντιμετωπίσει πιο άμεσα το πρόβλημα στελέχωσης, χωρίς να εξαρτάται μόνο από τις κλασικές και πιο αργές διαδικασίες της αγοράς εργασίας.

Νέα προσέγγιση για τους βανδαλισμούς σε λεωφορεία και υποδομές

Το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε λεωφορεία, τρένα και υποδομές αστικών συγκοινωνιών.

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ο υπαίτιος θα μπορεί να υποχρεώνεται να συμμετέχει σε εργασίες αποκατάστασης, όπως:


  • καθαρισμοί
  • αποκατάσταση φθορών
  • εργασίες σε οχήματα ή εγκαταστάσεις του φορέα που υπέστη τη ζημιά

Το μέτρο έχει και συμβολική και πρακτική αξία. Το υπουργείο θέλει να περάσει το μήνυμα ότι οι ζημιές στις συγκοινωνίες δεν είναι απλώς “ζημιές του Δημοσίου”, αλλά πλήγμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυξάνεται το πρόστιμο για όσους μπαίνουν χωρίς κανονικό εισιτήριο

Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί και την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Το πρόστιμο για μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανεβαίνει από 72 € στα 100 €.

Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται από 34 € στα 50 €. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη το ποσό να μειώνεται στο μισό, αν ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυτή η πρόβλεψη έχει διπλή λογική. Από τη μία αυστηροποιεί το πλαίσιο, από την άλλη δημιουργεί και ένα κίνητρο επαναφοράς του επιβάτη στη νόμιμη χρήση του δικτύου.

Αυστηρότερη προστασία για ελεγκτές και εργαζομένους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιθέσεις κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί τις κυρώσεις και ορίζει ότι τέτοιες επιθέσεις διώκονται αυτεπάγγελτα.

Αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί σημαίνει πως η υπόθεση δεν θα εξαρτάται πλέον μόνο από το αν το θύμα κινηθεί νομικά. Το κράτος αναγνωρίζει ότι η βία κατά εργαζομένων στις συγκοινωνίες δεν είναι ιδιωτική διαφορά, αλλά ζήτημα που επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του συστήματος.

Τι αλλάζει στην πράξη για τον επιβάτη

Για τον καθημερινό επιβάτη, το νέο πλαίσιο μπορεί να φέρει τρεις βασικές αλλαγές:

  • καλύτερη προοπτική στελέχωσης και λειτουργίας στα λεωφορεία
  • αυστηρότερο έλεγχο για εισιτήρια και συμπεριφορές εντός δικτύου
  • μεγαλύτερη προστασία των ίδιων των μέσων από φθορές και βανδαλισμούς

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα των αστικών συγκοινωνιών λύνονται αυτόματα. Σημαίνει όμως ότι το υπουργείο επιχειρεί να χτίσει ένα πιο λειτουργικό και αυστηρό πλαίσιο γύρω από τη χρήση και την προστασία των μέσων.

Τι κρατάμε;

  • Η ΟΣΥ αποκτά δυνατότητα να εκπαιδεύει νέους οδηγούς λεωφορείων
  • Το πρόστιμο για εισιτηριοδιαφυγή ανεβαίνει στα 100 €
  • Θεσπίζεται κοινωφελής εργασία για όσους βανδαλίζουν μέσα και υποδομές
  • Οι επιθέσεις σε ελεγκτές και εργαζομένους διώκονται αυτεπάγγελτα
  • Το υπουργείο επιχειρεί συνολική αναβάθμιση του πλαισίου στις αστικές συγκοινωνίες

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Δείτε επίσης

athina-afxiseis-misthon-290-neoi-odigoi-leoforeion-kai-600-kameres-stis-leoforeiolorides-ti-allazei-mechri-to-2026-783303

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.11.2025

Αθήνα: Αυξήσεις μισθών, 290 νέοι οδηγοί λεωφορείων και 600 κάμερες στις λεωφορειολωρίδες – Τι αλλάζει μέχρι το 2026
psifistikan-ta-ilektrika-taxi-poious-afora-prota-poso-einai-i-epidotisi-797382

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.03.2026

Ψηφίστηκαν τα ηλεκτρικά Ταξί – Ποιους αφορά πρώτα, πόσο είναι η επιδότηση;
episimo-teleiose-i-paragogi-tou-diasimoterou-ford-olon-ton-epochon-783243

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Επίσημο: Τελείωσε η παραγωγή του διασημότερου Ford όλων των εποχών
mesa-maziki-metaforas-oles-oi-megales-allages-pinakas-664242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Mέσα Μαζική Μεταφοράς: Όλες οι μεγάλες αλλαγές [πίνακας]
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
to-ford-focus-epistrefei-os-suv-774655

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Το Ford Focus επιστρέφει ως SUV;

