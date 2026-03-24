Αλλάζουν τα πάντα στα λεωφορεία – Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε;

Νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές αλλάζει τα λεωφορεία με σχολή οδηγών ΟΣΥ, αυστηρότερα πρόστιμα και νέα μέτρα για βανδαλισμούς.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών υπερψηφίστηκε και φέρνει παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λεωφορεία, με νέα εργαλεία για την κάλυψη ελλείψεων σε οδηγούς, αυστηρότερη αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και νέα μέτρα για όσους προκαλούν φθορές στα μέσα.

Η φιλοσοφία του νόμου είναι ξεκάθαρη. Το υπουργείο επιχειρεί να βάλει ενιαίους κανόνες σε ένα σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε με αποσπασματικές ρυθμίσεις, αφήνοντας πίσω ελλείψεις σε προσωπικό, υψηλό κόστος βανδαλισμών και ανοιχτά ζητήματα ελέγχου και ασφάλειας.

Πρότυπη σχολή οδηγών από την ΟΣΥ για να καλυφθούν τα κενά

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή για τα λεωφορεία είναι η δυνατότητα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. να εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς λεωφορείων. Πρόκειται για μια παρέμβαση με καθαρό επιχειρησιακό στόχο, καθώς οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

Η εκπαίδευση θα μπορεί να παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο, μέσω προγραμμάτων της ΟΣΥ. Ωστόσο, θα υπάρχει πρόβλεψη για δέσμευση απασχόλησης για συγκεκριμένο διάστημα. Αν κάποιος αποχωρήσει πρόωρα, θα επιστρέφει το κόστος εκπαίδευσης, ανάλογα με τους όρους του προγράμματος.

Στην πράξη, αυτή η ρύθμιση δείχνει ότι το υπουργείο θέλει να αντιμετωπίσει πιο άμεσα το πρόβλημα στελέχωσης, χωρίς να εξαρτάται μόνο από τις κλασικές και πιο αργές διαδικασίες της αγοράς εργασίας.

Νέα προσέγγιση για τους βανδαλισμούς σε λεωφορεία και υποδομές

Το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε λεωφορεία, τρένα και υποδομές αστικών συγκοινωνιών.

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ο υπαίτιος θα μπορεί να υποχρεώνεται να συμμετέχει σε εργασίες αποκατάστασης, όπως:

καθαρισμοί

αποκατάσταση φθορών

εργασίες σε οχήματα ή εγκαταστάσεις του φορέα που υπέστη τη ζημιά

Το μέτρο έχει και συμβολική και πρακτική αξία. Το υπουργείο θέλει να περάσει το μήνυμα ότι οι ζημιές στις συγκοινωνίες δεν είναι απλώς “ζημιές του Δημοσίου”, αλλά πλήγμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυξάνεται το πρόστιμο για όσους μπαίνουν χωρίς κανονικό εισιτήριο

Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί και την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Το πρόστιμο για μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανεβαίνει από 72 € στα 100 €.

Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται από 34 € στα 50 €. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη το ποσό να μειώνεται στο μισό, αν ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυτή η πρόβλεψη έχει διπλή λογική. Από τη μία αυστηροποιεί το πλαίσιο, από την άλλη δημιουργεί και ένα κίνητρο επαναφοράς του επιβάτη στη νόμιμη χρήση του δικτύου.

Αυστηρότερη προστασία για ελεγκτές και εργαζομένους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιθέσεις κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί τις κυρώσεις και ορίζει ότι τέτοιες επιθέσεις διώκονται αυτεπάγγελτα.

Αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί σημαίνει πως η υπόθεση δεν θα εξαρτάται πλέον μόνο από το αν το θύμα κινηθεί νομικά. Το κράτος αναγνωρίζει ότι η βία κατά εργαζομένων στις συγκοινωνίες δεν είναι ιδιωτική διαφορά, αλλά ζήτημα που επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του συστήματος.

Τι αλλάζει στην πράξη για τον επιβάτη

Για τον καθημερινό επιβάτη, το νέο πλαίσιο μπορεί να φέρει τρεις βασικές αλλαγές:

καλύτερη προοπτική στελέχωσης και λειτουργίας στα λεωφορεία

αυστηρότερο έλεγχο για εισιτήρια και συμπεριφορές εντός δικτύου

μεγαλύτερη προστασία των ίδιων των μέσων από φθορές και βανδαλισμούς

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα των αστικών συγκοινωνιών λύνονται αυτόματα. Σημαίνει όμως ότι το υπουργείο επιχειρεί να χτίσει ένα πιο λειτουργικό και αυστηρό πλαίσιο γύρω από τη χρήση και την προστασία των μέσων.

Τι κρατάμε;