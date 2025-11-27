quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άλλη μία μάρκα που σκέφτεται να γυρίσει στη βενζίνη – Δεν «προχώρησε» το αποκλειστικά ηλεκτρικό προφίλ

ΠΕΜΠΤΗ | 27.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
alli-mia-marka-pou-skeftetai-na-gyrisei-sti-venzini-den-prochorise-to-apokleistika-ilektriko-profil-669332

Η Abarth εξετάζει την επιστροφή στους βενζινοκινητήρες: σκέψεις για «καυτό» 500άρι με βάση το νέο Fiat 500 Hybrid

Η Abarth, που μέχρι σήμερα πορεύεται αποκλειστικά με ηλεκτρικά μοντέλα, φαίνεται πως αναθεωρεί τη στρατηγική της. Ο επικεφαλής της μάρκας για την Ευρώπη αποκάλυψε ότι εξετάζεται σοβαρά η επιστροφή σε μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, βασισμένο στο ολοκαίνουργιο Fiat 500 Hybrid.

Η εταιρεία είχε τερματίσει την παραγωγή των γνωστών Abarth 595 και 695 τον Αύγουστο του 2024 – κλείνοντας και έναν ολόκληρο κύκλο για τη βενζινοκίνητη γενιά του Fiat 500. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά 500e και 600e, όμως, δεν πήγε όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον Gaetano Thorel, «ο Abarth-ίστας θέλει κινητήρα βενζίνης όχι μόνο για τη δύναμη, αλλά γιατί του αρέσει να… βάλει χέρι στο αυτοκίνητο. Στο ηλεκτρικό αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πειράξει μοτέρ ή καύσιμο, και στα Abarth clubs δεν είναι καθόλου χαρούμενοι μ’ αυτό».

Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται και στις πωλήσεις: μόλις 273 αυτοκίνητα στη Βρετανία φέτος, έναντι 954 την αντίστοιχη περσινή περίοδο – και πολύ μακριά από τις 5631 πωλήσεις του 2018.

Το πρόβλημα: ο νέος 1.0 Hybrid δεν κάνει για Abarth

Η πλατφόρμα του ηλεκτρικού 500e, πάνω στην οποία βασίζεται το νέο υβριδικό 500, «μπορεί θεωρητικά να δεχθεί περισσότερη ισχύ», λέει ο Thorel. Όμως ο τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός 1.0 των 64 ίππων… δεν φτουράει.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι η πλατφόρμα του 500e έχει σχεδιαστεί εξαρχής για μικρό ηλεκτροκινητήρα. Χώρος για μεγαλύτερο θερμικό μοτέρ –ή για πιο απαιτητική ψύξη– πρακτικά δεν υπάρχει. Άρα η μεταμόρφωση σε Abarth απαιτεί είτε:

  • τρομερή μηχανολογική πατέντα,
  • είτε εντελώς νέο κινητήρα με χαμηλό αποτύπωμα,
  • είτε σημαντικό οικονομικό ρίσκο για μια εξειδικευμένη έκδοση.

Παρόλα αυτά, όπως λέει ο Thorel, «το παλεύουμε».

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Abarth

Ακόμη κι αν δεν δούμε σύντομα ένα νέο Abarth 500 Hybrid, οι δηλώσεις του Thorel δείχνουν ότι η εταιρεία δεν κλείνει την πόρτα στην επιστροφή των βενζινοκίνητων εκδόσεων. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το 500, αλλά και το μεγαλύτερο 600 – καθώς και οποιοδήποτε μελλοντικό performance μοντέλο της Abarth.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
