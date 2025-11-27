Άλλη μία μάρκα που σκέφτεται να γυρίσει στη βενζίνη – Δεν «προχώρησε» το αποκλειστικά ηλεκτρικό προφίλ

Η Abarth εξετάζει την επιστροφή στους βενζινοκινητήρες: σκέψεις για «καυτό» 500άρι με βάση το νέο Fiat 500 Hybrid

Η Abarth, που μέχρι σήμερα πορεύεται αποκλειστικά με ηλεκτρικά μοντέλα, φαίνεται πως αναθεωρεί τη στρατηγική της. Ο επικεφαλής της μάρκας για την Ευρώπη αποκάλυψε ότι εξετάζεται σοβαρά η επιστροφή σε μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, βασισμένο στο ολοκαίνουργιο Fiat 500 Hybrid.

Η εταιρεία είχε τερματίσει την παραγωγή των γνωστών Abarth 595 και 695 τον Αύγουστο του 2024 – κλείνοντας και έναν ολόκληρο κύκλο για τη βενζινοκίνητη γενιά του Fiat 500. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά 500e και 600e, όμως, δεν πήγε όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον Gaetano Thorel, «ο Abarth-ίστας θέλει κινητήρα βενζίνης όχι μόνο για τη δύναμη, αλλά γιατί του αρέσει να… βάλει χέρι στο αυτοκίνητο. Στο ηλεκτρικό αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πειράξει μοτέρ ή καύσιμο, και στα Abarth clubs δεν είναι καθόλου χαρούμενοι μ’ αυτό».

Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται και στις πωλήσεις: μόλις 273 αυτοκίνητα στη Βρετανία φέτος, έναντι 954 την αντίστοιχη περσινή περίοδο – και πολύ μακριά από τις 5631 πωλήσεις του 2018.

Το πρόβλημα: ο νέος 1.0 Hybrid δεν κάνει για Abarth

Η πλατφόρμα του ηλεκτρικού 500e, πάνω στην οποία βασίζεται το νέο υβριδικό 500, «μπορεί θεωρητικά να δεχθεί περισσότερη ισχύ», λέει ο Thorel. Όμως ο τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός 1.0 των 64 ίππων… δεν φτουράει.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι η πλατφόρμα του 500e έχει σχεδιαστεί εξαρχής για μικρό ηλεκτροκινητήρα. Χώρος για μεγαλύτερο θερμικό μοτέρ –ή για πιο απαιτητική ψύξη– πρακτικά δεν υπάρχει. Άρα η μεταμόρφωση σε Abarth απαιτεί είτε:

τρομερή μηχανολογική πατέντα,

είτε εντελώς νέο κινητήρα με χαμηλό αποτύπωμα,

είτε σημαντικό οικονομικό ρίσκο για μια εξειδικευμένη έκδοση.

Παρόλα αυτά, όπως λέει ο Thorel, «το παλεύουμε».

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Abarth

Ακόμη κι αν δεν δούμε σύντομα ένα νέο Abarth 500 Hybrid, οι δηλώσεις του Thorel δείχνουν ότι η εταιρεία δεν κλείνει την πόρτα στην επιστροφή των βενζινοκίνητων εκδόσεων. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το 500, αλλά και το μεγαλύτερο 600 – καθώς και οποιοδήποτε μελλοντικό performance μοντέλο της Abarth.

