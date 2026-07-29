Άλλο ένα Land Rover σταματά την παραγωγή του μετά από 11 χρόνια

Η Land Rover ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο γνωστά SUV της γκάμας της, έπειτα από περισσότερα από 11 χρόνια παρουσίας

Τέλος εποχής για το Land Rover Discovery Sport, του οποίου η παραγωγή σταματά μετά από 11 χρόνια. Το Discovery Sport θα ολοκληρώσει την εμπορική του πορεία στο τέλος του 2026, καθώς οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ασφαλείας GSR2 και η ηλικία του μοντέλου οδηγούν στο τέλος της παραγωγής του. Παρότι το μοντέλο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο προς διαμόρφωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, αλλά δεν είναι πλέον δυνατή η παραγγελία του από το εργοστάσιο.

Εκπρόσωπος της JLR δήλωσε στο Autocar πως: «Η παραγωγή του Discovery Sport θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, σύμφωνα με τον φυσιολογικό κύκλο ζωής του μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης θα υπάρξει σταδιακή παύση της παραγωγής πριν από την ημερομηνία αυτή για ορισμένες αγορές».

Οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας επιταχύνουν το τέλος

Η απόσυρση του Discovery Sport συμπίπτει χρονικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας General Safety Regulation 2 (GSR2), η οποία επιβάλλει την παρουσία νέων συστημάτων ασφαλείας που το συγκεκριμένο SUV δε διαθέτει. Η JLR προχώρησε στις απαραίτητες αναβαθμίσεις στα υπόλοιπα μοντέλα της ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Discovery Sport, η ηλικία του μοντέλου σε συνδυασμό με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους φαίνεται πως δεν δικαιολογούσαν μια τόσο μεγάλη επένδυση. Παρόμοια στρατηγική ακολούθησε και η Porsche με τη Macan πρώτης γενιάς, η οποία παρουσιάστηκε περίπου την ίδια περίοδο και ολοκληρώνει επίσης την παραγωγή της αυτόν τον μήνα.

Από best seller σε μοντέλο με χαμηλές πωλήσεις

Το Discovery Sport έκανε το ντεμπούτο του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Φεβρουάριο του 2015 και αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα μοντέλα της αγοράς. Είναι μάλιστα παλαιότερο ακόμη και από μοντέλα όπως τα Mazda MX-5 και Alfa Romeo Giulia. Στην πρώτη πλήρη χρονιά διάθεσής του, το 2016, αποτέλεσε το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της JLR, με περισσότερες από 122.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως.

Η σημαντική ανανέωση του 2019, που περιλάμβανε νέα πλατφόρμα και πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό, βοήθησε το μοντέλο να παραμείνει ανταγωνιστικό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ηλικία του άρχισε να γίνεται εμφανής και το 2025 οι πωλήσεις του είχαν περιοριστεί σε λιγότερο από το ένα δέκατο εκείνων του 2016, καθιστώντας το το μοντέλο με τις χαμηλότερες πωλήσεις στη γκάμα της JLR.

Τι σημαίνει αυτό για το Range Rover Evoque;

Η απόσυρση του Discovery Sport δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και για το μέλλον του στενά συγγενικού Range Rover Evoque, το οποίο κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο της JLR στο Halewood. Ωστόσο, ο Managing Director της Range Rover, Martin Limpert, ξεκαθάρισε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την απόσυρσή του.

«Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο λανσάρισμα των Range Rover Electric και Range Rover Sport Electric, κάτι που αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για εμάς. Το Range Rover GT είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική EMA, επομένως ήταν φυσικό να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξή του. Παράλληλα, ανανεώσαμε το Range Rover Evoque πριν από δυόμισι χρόνια και παρουσιάσαμε ειδικές εκδόσεις για τα Evoque και Velar, όπως οι Belgravia και Hoxton Editions, ώστε να διατηρήσουμε την παρουσία τους στην αγορά. Τα μοντέλα αυτά έχουν πιστό κοινό και δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα ταυτόχρονα».

Έρχεται ο διάδοχος;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αποχώρηση του Discovery Sport θα ανοίξει χώρο στη γραμμή παραγωγής για το ολοκαίνουργιο Range Rover GT. Το Evoque αναμένεται να παραμείνει στην παραγωγή τουλάχιστον μέχρι την άφιξη του νέου Land Rover Defender Sport, η οποία προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.

Παρότι το νέο Range Rover GT δεν αντικαθιστά κάποιο υπάρχον μοντέλο, εκτιμάται ότι το Defender Sport θα μπορούσε να αποτελέσει τον διάδοχο τόσο του Evoque όσο και του Discovery Sport, καθώς αναμένεται να έχει παρόμοιες διαστάσεις και αντίστοιχη εμπορική τοποθέτηση στην αγορά.