EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλοδαπός οδηγός delivery πέταγε πέτρες σε περαστικούς στα Β. Προάστια – Τραυματίστηκε και μία ανήλικη

ΤΡΙΤΗ | 05.05.2026
Στέλιος Παππάς
Συνελήφθη 28χρονος διανομέας για επιθέσεις με πέτρες σε πεζούς και οχήματα σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Σοβαρή υπόθεση με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πεζούς και οχήματα στα Βόρεια Προάστια εξιχνίασε η Αστυνομία, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός διανομέας, ο οποίος φέρεται να κινούνταν με δίκυκλο delivery και να πετούσε πέτρες σε περαστικούς και σταθμευμένα οχήματα σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Η δράση του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, φέρεται να εκτεινόταν στο τελευταίο δεκαπενθήμερο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις τραυματίστηκε και ανήλικη.

Πώς δρούσε ο 28χρονος

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος κινούνταν κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας. Πλησίαζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και πετούσε πέτρες, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο 28χρονος προχωρούσε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, κάτι που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Για να δυσκολέψει την ταυτοποίησή του, φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Η σύλληψη στη Νέα Ερυθραία

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 4ης Μαΐου 2026 στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η ταυτοποίησή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας για καταγεγραμμένες επιθέσεις με πέτρες από άγνωστο δράστη που επέβαινε σε δίκυκλο διανομών. Μετά τη σύλληψη, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

  • βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
  • σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Η υπόθεση οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις.

Τι κρατάμε;

  • Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός διανομέας για επιθέσεις με πέτρες σε Βόρεια Προάστια.
  • Η δράση του φέρεται να εκτεινόταν σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.
  • Έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις επιθέσεων.
  • Σε μία περίπτωση τραυματίστηκε ανήλικη.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε δίκυκλο delivery και να φορούσε κράνος για να δυσκολεύει την ταυτοποίησή του.
  • Κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που χρησιμοποιούσε.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
