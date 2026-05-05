Αλλοδαπός οδηγός delivery πέταγε πέτρες σε περαστικούς στα Β. Προάστια – Τραυματίστηκε και μία ανήλικη

Συνελήφθη 28χρονος διανομέας για επιθέσεις με πέτρες σε πεζούς και οχήματα σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά.

Σοβαρή υπόθεση με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πεζούς και οχήματα στα Βόρεια Προάστια εξιχνίασε η Αστυνομία, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός διανομέας, ο οποίος φέρεται να κινούνταν με δίκυκλο delivery και να πετούσε πέτρες σε περαστικούς και σταθμευμένα οχήματα σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Η δράση του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, φέρεται να εκτεινόταν στο τελευταίο δεκαπενθήμερο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις επιθέσεων σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις τραυματίστηκε και ανήλικη.

Πώς δρούσε ο 28χρονος

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος κινούνταν κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας. Πλησίαζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και πετούσε πέτρες, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο 28χρονος προχωρούσε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, κάτι που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Για να δυσκολέψει την ταυτοποίησή του, φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Η σύλληψη στη Νέα Ερυθραία

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 4ης Μαΐου 2026 στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η ταυτοποίησή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας για καταγεγραμμένες επιθέσεις με πέτρες από άγνωστο δράστη που επέβαινε σε δίκυκλο διανομών. Μετά τη σύλληψη, κατασχέθηκαν το δίκυκλο και το κράνος που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Η υπόθεση οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις.

